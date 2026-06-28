https://ukraina.ru/20260628/luchshe-byt-russkoy-portyankoy-eks-premer-polshi-miller-vybral-storonu-v-konflikte-s-ukrainoy-1080728280.html

"Лучше быть русской портянкой": экс-премьер Польши Миллер выбрал сторону в конфликте с Украиной

"Лучше быть русской портянкой": экс-премьер Польши Миллер выбрал сторону в конфликте с Украиной - 28.06.2026 Украина.ру

"Лучше быть русской портянкой": экс-премьер Польши Миллер выбрал сторону в конфликте с Украиной

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер прокомментировал обострение польско-украинских отношений на фоне лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Об этом политик заявил в эфире Radio Zet

2026-06-28T11:45

2026-06-28T11:45

2026-06-28T11:45

новости

польша

варшава

украина

матеуш моравецкий

владимир зеленский

вооруженные силы украины

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101993/35/1019933582_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_8ce448eb258c02fdd327aae0d4f34eeb.jpg

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, возглавлявший правительство страны в 2001–2004 годах, обрушился с критикой на политику Варшавы и Киева. 24 июня в эфире радиостанции Radio Zet он заявил, что предпочитает быть "русской портянкой", чем "бандеровским памперсом"."Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом", — сказал Миллер. Он также обвинил польские власти — как прежние консервативные правительства, так и нынешнюю коалицию — в политике "служения Украине".Заявление бывшего премьера прозвучало на фоне очередного витка напряжённости между Варшавой и Киевом.Отметим, что, согласно последним опросам, почти 60% поляков считают, что Владимир Зеленский плохо относится к Польше.Экс-премьер Польши Лешек Миллер 21 июня в эфире Polsat News посоветовал Украине вернуть полученное от Варшавы оружие вместо того, чтобы спорить по поводу ордена Белого Орла, которого Владимир Зеленский был лишён из-за решения присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА*".Затем другой бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с жёсткой критикой в адрес мэра Львова Андрея Садового. Поводом стала угроза львовского градоначальника подать в суд на лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского. Своё заявление Моравецкий опубликовал в Facebook**. Подробности — в материале "Это позор": Моравецкий потребовал извинений от мэра Львова за угрозы КачиньскомуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня*организация признана экстремистской и запрещена в России**деятельность Meta запрещена в России

польша

варшава

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, варшава, украина, матеуш моравецкий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, facebook