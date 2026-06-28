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"Лучше быть русской портянкой": экс-премьер Польши Миллер выбрал сторону в конфликте с Украиной
"Лучше быть русской портянкой": экс-премьер Польши Миллер выбрал сторону в конфликте с Украиной - 28.06.2026 Украина.ру
"Лучше быть русской портянкой": экс-премьер Польши Миллер выбрал сторону в конфликте с Украиной
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер прокомментировал обострение польско-украинских отношений на фоне лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Об этом политик заявил в эфире Radio Zet
2026-06-28T11:45
2026-06-28T11:45
2026-06-28T11:45
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Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, возглавлявший правительство страны в 2001–2004 годах, обрушился с критикой на политику Варшавы и Киева. 24 июня в эфире радиостанции Radio Zet он заявил, что предпочитает быть "русской портянкой", чем "бандеровским памперсом"."Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом", — сказал Миллер. Он также обвинил польские власти — как прежние консервативные правительства, так и нынешнюю коалицию — в политике "служения Украине".Заявление бывшего премьера прозвучало на фоне очередного витка напряжённости между Варшавой и Киевом.Отметим, что, согласно последним опросам, почти 60% поляков считают, что Владимир Зеленский плохо относится к Польше.Экс-премьер Польши Лешек Миллер 21 июня в эфире Polsat News посоветовал Украине вернуть полученное от Варшавы оружие вместо того, чтобы спорить по поводу ордена Белого Орла, которого Владимир Зеленский был лишён из-за решения присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА*".Затем другой бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с жёсткой критикой в адрес мэра Львова Андрея Садового. Поводом стала угроза львовского градоначальника подать в суд на лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского. Своё заявление Моравецкий опубликовал в Facebook**. Подробности — в материале "Это позор": Моравецкий потребовал извинений от мэра Львова за угрозы КачиньскомуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня*организация признана экстремистской и запрещена в России**деятельность Meta запрещена в России
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новости, польша, варшава, украина, матеуш моравецкий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, facebook
Новости, Польша, Варшава, Украина, Матеуш Моравецкий, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Facebook
"Лучше быть русской портянкой": экс-премьер Польши Миллер выбрал сторону в конфликте с Украиной
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер прокомментировал обострение польско-украинских отношений на фоне лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Об этом политик заявил в эфире Radio Zet
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, возглавлявший правительство страны в 2001–2004 годах, обрушился с критикой на политику Варшавы и Киева. 24 июня в эфире радиостанции Radio Zet он заявил, что предпочитает быть "русской портянкой", чем "бандеровским памперсом".
"Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом", — сказал Миллер.
Он также обвинил польские власти — как прежние консервативные правительства, так и нынешнюю коалицию — в политике "служения Украине".
Заявление бывшего премьера прозвучало на фоне очередного витка напряжённости между Варшавой и Киевом.
Отметим, что, согласно последним опросам, почти 60% поляков считают, что Владимир Зеленский плохо относится к Польше.
Экс-премьер Польши Лешек Миллер 21 июня в эфире Polsat News посоветовал Украине вернуть полученное от Варшавы оружие вместо того, чтобы спорить по поводу ордена Белого Орла, которого Владимир Зеленский был лишён из-за решения присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА*".
Затем другой бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с жёсткой критикой в адрес мэра Львова Андрея Садового. Поводом стала угроза львовского градоначальника подать в суд на лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского. Своё заявление Моравецкий опубликовал в Facebook**. Подробности — в материале "Это позор": Моравецкий потребовал извинений от мэра Львова за угрозы Качиньскому
*организация признана экстремистской и запрещена в России
**деятельность Meta запрещена в России