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Глава МИД Польши заявил о готовности воевать с Россией
Глава МИД Польши заявил о готовности воевать с Россией - 28.06.2026 Украина.ру
Глава МИД Польши заявил о готовности воевать с Россией
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News заявил, что Варшава готова к прямому военному столкновению с Россией
2026-06-28T15:01
2026-06-28T15:01
2026-06-28T15:01
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Он указал, что Польша стремительно наращивает военный потенциал, её оборонный бюджет в процентном отношении к ВВП превышает американский. В распоряжении польской армии — истребители F-16 и F-35, танки Abrams, РСЗО HIMARS. "Мы сделаем то, что всегда делали", — подчеркнул Сикорский, говоря о готовности защищать интересы страны.Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении РФ на НАТО "бредом и провокацией", а политиков, распространяющих такие сценарии, — "специалистами по фильмам ужасов". Об этом – в материале Путин: в основе конфликта на Украине лежат госпереворот и подавление всего русскогоСам Сикорский ещё недавно хотел урегулировать спор с Украиной, чтобы сосредоточиться на России. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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новости, россия, украина, польша, сикорский, владимир путин, мид, нато, f-35, f-16
Новости, Россия, Украина, Польша, Сикорский, Владимир Путин, МИД, НАТО, F-35, F-16
Глава МИД Польши заявил о готовности воевать с Россией
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News заявил, что Варшава готова к прямому военному столкновению с Россией
Он указал, что Польша стремительно наращивает военный потенциал, её оборонный бюджет в процентном отношении к ВВП превышает американский.
В распоряжении польской армии — истребители F-16 и F-35, танки Abrams, РСЗО HIMARS.
"Мы сделаем то, что всегда делали", — подчеркнул Сикорский, говоря о готовности защищать интересы страны.
Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении РФ на НАТО "бредом и провокацией", а политиков, распространяющих такие сценарии, — "специалистами по фильмам ужасов". Об этом – в материале Путин: в основе конфликта на Украине лежат госпереворот и подавление всего русского
Сам Сикорский ещё недавно хотел урегулировать спор с Украиной, чтобы сосредоточиться на России.