30 лет Конституции Украины: от зарождения к краху
Исполнилось 30 лет со дня принятия действующей Конституции Украины. Её появление было важным шагом на пути становления украинской государственности и она же создала основу для возникновения политических кризисов, которых за последние четверть века было более чем достаточно
Конституция — юридическое отражение текущей расстановки политических сил в стране. Потому вполне естественно, что с каждым из существенных изменений в украинской политике менялась и Конституция. Не говоря о том, что один и тот же институциональный дизайн может по-разному выглядеть в новой политической ситуации.
1991 год
С 1991 по 1996 год на Украине действовала Конституция УССР 1978 года с изменениями, вводящими пост Президента.
Идеология этого проекта полностью соответствовала идеологии украинского общества на тот момент — пусть всё поменяется, но так, чтобы при этом ничего не изменилось.
Проблема заключалась в том, что сама по себе система Советской власти без руководящей и направляющей роли КПСС была нефункциональна. Потому поступили самым простым образом: вместо ЦК вмонтировали президента, вместо обкомов и райкомов — представителей президента. Эти органы должны были определять генеральную линию и следить за её исполнением.
Это, конечно, сейчас так видится — на исторической дистанции. В реальности всё выглядело немного по-другому. В рассказах Леонида Кравчука просматривалась простая логика — «все побежали, и я побежал»: Украина ввела пост президента 5 июля 1991 года — вслед за СССР (15 марта 1990 года) и РСФСР (24 апреля 1991 года).
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Смысл должности состоял исключительно в том, чтобы было «как у людей» — есть ведь такие должности в США и Франции, значит и у нас должно быть. Во многих странах президентов нет или они не играют специальной роли, но такие системы строить сложнее. Опять же, наличие лица, ответственного за страну в целом, соответствовало ожиданиям общества.
На этом этапе политическая система соответствовала ожиданиям партийно-хозяйственной номенклатуры, стремившейся сохранить свою власть при новой идеологии. Идеологию тоже формировали — при активном участии Кравчука появилась автокефальная церковь, были попытки создать правящую партию на базе Руха, а в ВУЗах вместо научного коммунизма ввести научный национализм (это, правда, была инициатива снизу, но укладывающаяся в общую логику процесса).
1996 год
Ситуация в стране стремительно менялась и первыми, кто оказались не у дел, стали представители партийной номенклатуры — им места в новой системе не нашлось. Во главу угла была поставлена экономика, а не идеология.
Естественным образом невостребованными оказались и таланты самого Кравчука, который отлично справился с работой по формированию основ государственности, но не смог совладать с социально-экономическим кризисом (справедливости ради — с ним никто и нигде в постсоветских странах не справился).
На первый план выдвинулась другая социальная группа — «красные директора». Их требованием было наведение в стране прочного правового порядка, который позволил бы экономике развиваться в новых условиях. Собственно, это было второе издание горбачёвского «ускорения», но без перестройки.
Выдвиженцем этой группы стал директор ПО «Южный машиностроительный завод» Леонид Кучма, который, в качестве премьер-министра, проводил политику, направленную на нормализацию работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий, искал пути совмещения производственного и финансового капитала. Кстати, делал он это фактически вне конституционного и вообще правового поля — его правительству было дано право принимать декреты со статусом законодательных актов (причём они действовали ещё на протяжении десятилетий).
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Именно Кучма выступил строителем жёсткой автократической власти, нужной для проведения непопулярных реформ без оглядки на представительские органы (в которых превалировали представители левых партий). В духе этой парадигмы была сформирована «сверхпрезидентская» Конституция 1996 года. По ней президент всё определял, ни за что не отвечая.
В рамках принятия этой Конституции был решён вопрос об устройстве страны, предопределивший кризис 2014 года — Украина стала унитарным государством с одним государственным языком.
Коллективный Запад устроил этому варианту бурные овации, Конституция 1996 года была сразу же признана одной из лучших в Европе. Ну правильно — она ведь была направлена на проведение рыночных реформ и на отрыв от России. Ради этого так называемой «демократией» можно было и пренебречь.
Виктор Ющенко, Вадим Гетман и Владимир Стретович
Виктор Ющенко, Вадим Гетман и Владимир Стретович
2004 год
В условиях развала единого народнохозяйственного комплекса СССР (во многом опиравшегося на ВПК и огромные аппетиты Советской армии) и рыночного реформирования «красные директора» довольно быстро утратили свой вес. На плаву остались только самые оборотистые из них — руководители «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев, меткомбината им. Ильича — Владимир Бойко, группы «Норд» — Валентин Ландык и некоторые другие.
В целом, однако, наступало новое время — время олигархов, которым, путём аккумулирования финансовых ресурсов и применением нехитрых рейдерских технологий удалось сосредоточить в своих руках огромную экономическую власть.
В конечном итоге, авторитарный режим Кучмы создал условия для выдвижения Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и других. Кучма вовремя оценил их потенциал и быстро переключился на обслуживание их интересов. Справедливости ради надо сказать, что злого умысла тут не было: для Кучмы была важна работа предприятий, а не классовое содержание этой работы. Олигархи работу предприятий обеспечивали значительно лучше, чем «красные директора».
7 декабря 2025, 08:00ИсторияКонституция-2004: рождение и бытие конституционной реформыПринятие Верховной Радой 8 декабря 2004 года пакета законодательных актов, среди прочего – вносивших изменения в Конституцию Украины, было элементом компромисса между властью и "оранжевым Майданом". Как это обычно бывает, компромисс никого не устроил, но альтернативы ему не нашлось
Однако, по мере формирования крупного национального капитала встал вопрос относительно гарантий сохранения его собственности — ведь сильная президентская власть, которая дала в их руки сказочные богатства, их же могла и отобрать.
Изначально чёткого понимания того, как обеспечивать этот момент не было, и Кучма механически пошёл путём усиления своей власти, что было положено в основу конституционного референдума 2000 года. Но потом наступила ясность. Концепция новой редакции Конституции, с усилением парламента (в котором, после осуществлённого в январе 2000 года мягкого парламентского переворота, главную роль играли уже не левые, а олигархические силы), была предложена Владимиром Малинковичем и Михаилом Погребинским.
Собственно, конституционный проект, формально более демократический, полномочия президента не сокращал, а трансформировал — они переводились из административно-управленческой в политическую плоскость. Президент по-прежнему всё определял, но уже путём сложной игры на противоречиях конституционных органов власти и внутри них. Для политических гроссмейстеров Кучмы и Медведчука это было понятно и нормально. Для возможных преемников, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, это был дремучий лес.
© Владимир Трефилов
Михаил Погребинский
Интересно, что коллективный Запад ужасно возбудился самой мысли о возможности демократизации украинской сверхпрезидентской системы. Дело, понятно, было не в демократии — Запад уже понял, что утратил рычаги влияния на ситуацию и допустил создание крупного национального капитала, который закрыл внутренний рынок от внешних влияний.
Сломать эту схему можно было только приведением к власти прозападного президента со старыми полномочиями, который бы занялся перераспределением собственности.
Разброд и шатания
В 2005 году президентом стал Виктор Ющенко. У него был год старых полномочий, которыми он воспользоваться не смог в силу особенностей характера. В 2006 году вступила в силу новая редакция. Ющенко и ею воспользоваться не смог, а украинская политика свелась к боданию на довольно узком конституционном пространстве Ющенко, Януковича и Тимошенко.
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Избранный президентом в 2010 году Янукович, через решение Конституционного суда, Конституцию отменил как явление. Во всяком случае, по мнению Медведчука, отменить именно разделы, внесённые в 2004 году, было нельзя. А значит статус всей Конституции в целом остался подвешенным.
Возвращение Конституции в редакции 2004 года после Майдана 2014 года было осуществлено при таком же великолепном безразличии к юридической стороне дела. Заявлялось, что народ (под диктовку олигархов и грантоедов) сам определяет свою судьбу! Не до юридических тонкостей…
2014 год
Пётр Порошенко* оказался способен оценить возможности, который давала Конституция в редакции 2004 года, и вернулся к системному её реформированию.
© ФотоПётр Порошенко
© Фото
Пётр Порошенко
Ловко манипулируя противоречиями политических сил и органов власти, Порошенко довольно быстро сосредоточил в своих руках власть заметно большую, чем была в руках Кучмы по первоначальной редакции. Например, он позволял себе назначать глав областных администраций, не согласованных с региональными элитами — этой опции не было ни у одного из его предшественников (Кравчук, в своё время, вообще потерял возможность назначать своих представителей в регионах).
Он же начал внесение изменений в Конституцию — закончил формирование новой системы местного самоуправления (соответствующие изменения приняты в первом чтении в 2015 году, окончательное их принятие отсрочено до восстановление территориальной целостности), изменил судебную систему (2016 год), отменил депутатскую неприкосновенность и установил в качестве цели государства (?) вступление Украины в ЕС и НАТО (2019 год).
Все эти изменения знаменовали новый этап изменений в украинской элите — на смену олигархам, теряющим свои позиции, стали приходить грантоеды-«соросята», представляющие интересы транснационального капитала.
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После 2023 года
От мягкого игнорирования норм Конституции и её беспорядочного редактирования государственная власть перешла к прямому отказу от её исполнения - предполагавшиеся по Конституции выборы президента не состоялись, а после прекращения срока полномочий Владимира Зеленского он продолжает исполнять обязанности.
Справедливости ради надо сказать, что формальное основание всё же есть - ведь Избирательный кодекс запрещает выборы в условиях военного положения. Но Конституция, обладающая приоритетным действием, чётко определяет сроки конца президентских полномочий.
Политические реалии настоятельно намекают - Украина нуждается в перезагрузке государственности. Скорее всего - с новой Конституцией.
* Член объединения внесённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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