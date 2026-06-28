https://ukraina.ru/20260628/1080708169.html

Анатолий Ромашко: Если Путин решит ответить на удары Запада, он поступит так же, как накануне начала СВО

Анатолий Ромашко: Если Путин решит ответить на удары Запада, он поступит так же, как накануне начала СВО - 28.06.2026 Украина.ру

Анатолий Ромашко: Если Путин решит ответить на удары Запада, он поступит так же, как накануне начала СВО

Судя по настрою нашего руководства, мы действительно не остановимся, пока вся Украина не будет денацифицирована и демилитаризирована. Надеюсь, этот порыв не исчезнет. Но я не думаю, что разрешение конфликта приведет к мгновенной нормализации отношений с Западом. И на ближайшие 10-15 лет Калининград будет форпостом России. Другого выхода я не вижу

2026-06-28T07:00

2026-06-28T07:00

2026-06-28T07:00

интервью

калининградская область

калининград

россия

владимир путин

нато

нпз

бензин

блокада

экономика

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший вице-губернатор Калининградской области Анатолий РомашкоУже целый месяц киевский режим при поддержке США и Европы наносит ракетно-дроновые удары по логистической, топливной и энергетической инфраструктуре в Крыму и вокруг Крыма. В связи с этим некоторые калининградские эксперты заговорили о том, что НАТО таким образом отрабатывает сценарии блокады русского эксклава на Балтике. Они призвали местные власти перенимать опыт крымских руководителей и быть готовыми к купированию подобных угроз.- Анатолий Владимирович, такие меры были бы излишними, потому что НАТО в отношении Калининградской области может действовать мягче? Или в этом действительно что-то есть?- Параллели между Калининградом и Крымом действительно прослеживаются. Я бы начал с небольшой исторической справки, чтобы вы понимали, в чем глубина вопроса.Польский парламент в 2023 году официально утвердил за Калининградом название "Кролевец". Эта территория действительно была почти 200 лет в вассальных отношениях с польской короной. Королевство Польское и Великое Княжество Литовское в свое время создали Речь Посполитую, которая была крупнейшим на тот момент государством Европы. "Речь Посполитая" переводится на русский язык как "Общее дело". Что такое "Общее дело"? В переводе с латыни это "Республика". То есть у Речи Посполитой были амбиции как у Древнего Рима.У нее действительно были некоторые успехи. Поляки сажали в Кремль своего царя. Смоленск долгое время входил в состав Речи Посполитой, поскольку был частью Великого Княжества Литовского. Большая часть современной Украины тоже так или иначе входила в состав Польши. Другое дело, что Речь Посполитая сохраниться не смогла. Поляки проиграли сражение с Россией за статус самого мощного государства славян. И вот этот узел исторических противоречий и фантомных болей до сих пор остается существенными для понимания отношений между Россией, Польшей, Литвой и даже Украиной.Кстати, с украинцами у нас всегда были сложности. Запорожские казаки, мягко говоря, всегда были "и нашим, и вашим". Они воевали до за крымского хана, то за польского короля, то за русского царя. "Кто больше заплатит и с кем выгоднее – с тем и будем".Повторюсь, Кенигсберг долгое время был вассалом польской короны. И у польского руководства есть основания считать, что Калининград – это исконные польские земли. Он входит в их общий тренд на возвращение "восточных трендов".Что касается блокады Калининградской области, то она фактически идет. В части железнодорожного сообщения есть строги ограничения по товарам. Хотя формально мы даже не добираем квоту на то, что могли бы привозить в Калининград. В частности, это касается цемента. Я об этом сужу по тому, что строительная отрасль в застое.При этом у Калининградской области есть имидж, что она вооружена до зубов. Крым тоже считается вооруженным до зубов, но Калининградская область слишком близко находится к Европе. Все понимают, что если тут что-то начнется, то это будет нешуточная война, в которой пострадают все. Тем более, Крым еще недавно считался украинской территорией, а претензии на Калининград больше носят исторический характер. Хотя понятно, что они связаны с нынешним противостоянием.С Калининградской областью есть идеологические сложности.Исконная российская черта – любовь к отеческим гробам. Правда, гробы Калининградской области, к которым возникла любовь местных жителей – это немецкие гробы, совершенно чуждые русскому человеку. Куда в Калининграде чаще всего возят гостей города? На могилу Канта. И туристы, которые ожидают увидеть здесь старинную немецкую архитектуру, очень разочаровываются, когда видят типичный российский город.Еще у Калининграда нет благозвучного сокращения, поэтому местные его называют "Кениг". "Каликом" его называют те, кто на немецкий лад называть не хочет. Но вы же понимаете, что это неблагозвучно. Я уже не говорю про название калининградских районов, чуждых русскому язык: Кнайпхоф и Амалиенау. Хотя среди молодежи они очень модные. Да и экскурсии водят по сохранившимся кенигсбергским постройкам.У каждого региона России есть своя изюминка, которая отличает его от другого региона. У кого-то – гжель, у кого-то – хохлома. А вот у нас уже давно издается газета "Страна Калининград". Это довольно типичное для калининградцев понимание себя как чего-то отличного от России. "Мы не говорим, что мы немцы, но мы как отдельная страна".До конфронтации с Западом Калининградская область была воротами в Европу. Калининградцы на выходных ездили в Польшу и Литву. До Берлина на машине или на автобусе можно было доехать за 10 часов. Прямые авиарейсы тоже были. Когда среди калининградских студентов провели исследование о том, как они видят свое будущее, 60% из них думали о том, как бы попасть в Европу. То есть регион всегда тяготел к Европе.В одной запрещенной соцсети до сих пор полно комментариев людей, которые страдают от того, что не могут поехать в Польшу и в Литву. В этом тоже состоит опасность для Калининградского региона.- Давайте вернемся к экономической проблематике. Какие товары все-таки можно провести в Калининградскую область автомобильным и железнодорожным транспортом? Что из этого европейцы все еще не трактуют как продукцию двойного назначения?- Тут другая проблема – высокие тарифы.Когда эти товары попадают в Калининградскую область, они стоят слишком дорого, поэтому становятся неконкурентоспособными. У нас и раньше был тренд, когда при калининградских зарплатах цены были на уровне питерских и московских. А когда литовцы ввели высокие тарифы на перевозки, возить что-то стало совсем нерентабельно.Автомобильные перевозки у нас практически остановились из-за бесконечных задержек фур на границе. Из-за этого оказалось невозможно вывозить и ввозить скоропортящиеся товары. На железной дороге таких задержек нет, но тарифы тоже останавливают.Основные поставки осуществляются паромами. Когда речь идет о блокаде Калининграда, то речь идет по большей части о морской блокаде. Сухопутную блокаду устроить легко, а в случае с морем это сложнее. Паромы ходят, но ходят не всегда загруженными, потому что, опять же, при перевозке высокие цены получаются.И потом, паромы сюда идут загруженными, а обратно идут пустыми. Отсюда просто нечего вывозить в Россию. Калининградская промышленность в этом смысле снизила обороты.Когда-то у нас была рентабельная мебельная отрасль. Было много частных фабричек маленького и среднего уровня, которые закупали фурнитуру в Европе и работали исключительно на российский рынок. Сейчас эта отрасль в застое.Да, у нас есть "Автотор". Он помаленьку пытается какими-то образом конкурировать на российском автомобильном рынке. Они вроде как БМВ заново собирают. Но логистические сложности все равно существуют.Есть еще завод "Янтарь", где в основном строились военные корабли. Там тоже сейчас некоторая пауза. Одна из причин как раз связана с Украиной. Насколько я знаю, они буквально возили на работу специалистов из Николаева, но потом это прекратилось. Сами понимаете, что толковый сварщик – это штучный товар. Поэтому идет отставание в работе - дефицит квалифицированного персонала.В Калининградской области вообще не хватает трудовых ресурсов. Если раньше молодежь сюда ехала с удовольствием, то сейчас в основном едут зажиточные северные и дальневосточные пенсионеры, которые уже заработали денег, чтобы прожить остаток жизни у моря в хорошем климате. А молодежь старается уехать.- Насколько я знаю, в Калининградской области есть высокотехнологическое производство: электронные устройства, кремниевые пластины для солнечных ячеек, литиевые аккумуляторные батареи. Эту продукцию не отправляют на паромах?- Они это выпускают, но объемы невелики. Паром – это огромный корабль. То, что они выпускают, недостаточно для его загрузки.- А сколько паромов ходит?- Сейчас три. В самые пиковые моменты их было пять. Повторюсь, сейчас в большом количестве паромов нужды нет, потому что это нерентабельно. Сюда завоз есть, а отсюда они идут пустые.- При этом продовольствием область сама себя обеспечивает. У вас молочка неплохая.- Да. У нас несколько молочных комбинатов. Они вполне закрывают внутренние потребности. Мясокомбинаты тоже есть. С продовольствием, слава богу, проблем нет. Тем не менее, цены все равно как в Москве.И, конечно, в последние дни, как и везде, резко образовался ажиотаж по поводу бензина. Губернатору пришлось выступать, чтобы погасить эти волнения. Ограничительные меры у нас тоже введены. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода, потому что это тоже было бы нерентабельно.Хотя нефть в Калининградской области добывают в товарных количествах. Это не только Лукойл, но и сравнительно небольшие компании. Качалки стоят, но перерабатывающих мощностей нет совсем. Бензин весь завозной. Поэтому с ним такие сложности.- Вы сказали, что цены в регионе московские, но они все-таки не такие высокие, как за полярным кругом. За счет чего удается поддерживать эту стабильность?- Во-первых, губернатор не раз собирал совещание на этот счет, чтобы цены в магазинах не взлетали. Правительство в этом плане держит руку на пульсе. Во-вторых, областной бюджет профицитен второй год. Он в основном регулирует цены на продовольствие.- Почему вы думаете, что строительная отрасль просела? Я в Калининграде и Зеленоградске видел полно новостроек.- Новостроек много, но жилье не берут. Понятно, что ставка рефинансирования высокая. Но очень много введенных в эксплуатацию других площадей тоже не продали. А строительство создает рабочие места. Не только в самом строительстве, но и в смежных отраслях. Одно рабочее место в строительстве – это 12 дополнительных мест.- А НПЗ почему нерентабельно строить?- Это давняя история.В свое время в Мажейкяе был крупный НПЗ. Литва его собиралась продать. Его хотел купить Лукойл-Калининградморнефть, но ему отказали. Литовцы в убыток себе продали его польской компании. Не знаю, в каком он сейчас состоянии.Когда я работал в правительстве региона, вопрос о собственном НПЗ регулярно поднимался. Но потребление бензина в Калининградской области настолько невелико, что тема сошла с повестки дня.- Нужно ли строить его сейчас строить в любом случае вне зависимости от того, рентабельно это или нерентабельно, чтобы Калининградская область могла справляться без поставок топлива из остальной России?- Это уже вопрос о том, чем является Калининградская область для России. Правительство региона регулярно задает этот вопрос федералам и хотело бы, чтобы в Центре определились. Либо мы мост в Европу, либо мы форпост России на Балтике. Это же разные пути развития. Определенности в Москве не было, что всегда беспокоило калининградцев.Точнее, нам говорили: "Мы сделаем из вас форпост. Вы будете жить не на НДС, а на НДФЛ. Денег вам хватит". Но конкретных действий в этом направлении не было.Неопределенность сохранялась до нынешнего кризиса. Когда все началось, стал экстренно решаться вопрос дополнительной милитаризации Калининградской области. Точных данных нет, но процесс идет. Мы по факту превратились в форпост.- Совместим ли в случае с Калининградом опыт Крыма, который одновременно является и военно-морской базой, и туристическим кластером?- Когда для многих российских туристов закрылась Европа, калининградское побережье стало развиваться бешеными темпами. Пляжи неплохие. Да, климат не совсем подходящий, но в России все равно многие любят прибалтийский климат с его нежарким летом. В первые годы была серьезная туристическая вспышка. А в этом году у нас изначально прогнозировался туристический застой. Так оно и произошло.Во-первых, авиационное сообщение затруднено. Из-за налетов БПЛА аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга вынуждены закрывать, что сказывается и на Калининградской области. Это серьезно отпугивает людей. Никому сутки-двое не хочется жить в аэропорту. Из-за этого почти в два раза снизился поток туристов. Хотя, казалось бы, ситуация в Крыму должна была способствовать приезду отдыхающих в Калининград.В этом плане общероссийские проблемы сказываются и на нас. Эта авиационная неустойчивость людей нервирует.Во-вторых, некое разочарование в туристической отрасли. Да, гостиничный фонд у нас неплохой. Да, Зеленоградск и Светлогорск многим нравится. Но уровень сервиса и развлечений не всех устраивает.- Что сейчас больше угрожает стабильности Калининградскую области? Морская блокада со стороны Запада? Или общее ухудшение ситуации в России из-за тяжелой войны?- Общее ухудшение экономической ситуации. Мне кажется, несмотря на бравурные заявления о захвате Калининградской области, НАТО на это не решится. Все-таки Калининград серьезно вооружен. У нас военно-морская база Балтийского флота. У нас качественная ПВО. У нас полно ударных систем. Прямая морская блокада тоже вряд ли возможна.- А если это будет ползучая эскалация, когда они сначала один паром задержат, потом – два, и все это будет продолжаться до тех пор, пока мы сами не будем знать, блокада это или не блокада?- Это, к сожалению, возможно. Западные "партнеры" уже много раз отодвигали наши красные линии. Это серьезно настораживает. Не знаю, сколько мы еще будем демонстрировать эту раковую наступательность. И я не знаю, кто принимает решения, чтобы мы после пересечения красных линий грозили пальчиком. Можно только гадать, где находится та самая последняя черта. И это никто не угадает.Я тут вспомнил момент, когда принималось решение начать СВО. Что тогда Владимир Путин сделал? Он накануне 24 февраля собрал всех наших руководителей и прямо спросил каждого по отдельности: "Поддерживаете ли вы признание независимости ДНР и ЛНР?". Тогда каждый высказывался за и против. И, может быть, России придется принять по Калининграду аналогичное решение, когда Путин так же спросит у каждого члена правительства: "Поддерживаете ли вы прямой ответ на провокации стран НАТО?".Так придется делать, если все наши красные линии будут полностью стерты. Тогда просто другого выхода не будет.- Недавно в Калининградской области сформировали Министерство региональной безопасности. Считается, что в идеале это должна быть некая гражданская администрация, которой подчиняются все силовые структуры. Насколько это реально?- В Калининграде полно бывших контрактников и отставных военных. Тут много специалистов по военному делу и гражданской обороне. Эти люди пойдут служить в такую структуру. С этим проблем нет.- И если те же беспилотники начнут прилетать, вы сможете в короткий срок создать мобильные огневые группы?- Мой товарищ Николай Долгачев (калининградец, известный военный журналист, руководитель ВГТРК "Луганск") на днях прямо говорил, что надо создавать такие группы. К сожалению, нападение на Курскую область показало, что возможно все. И я не знаю, сможем ли мы справиться, если по нам будет лететь так, как по Белгороду. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это наша дурная, но традиция.Хотя, есть один момент, который внушает определенный оптимизм.Мы с женой официально состоим в охотничьем коллективе. Участвуем в загонной охоте. Что это такое? Есть те, кто стоит на номерах и стреляет. Есть те, кто ходит и шумит, чтобы загнать зверя. Мы ходим в загоне. Воспринимаем это как прогулку по лесу. В этом году нам надо будет продлить регистрацию ружья. И вот впервые за много лет Росгвардия напомнила, что его надо перерегистрировать, пройти медкомиссию и вовремя сдать документы. Такого раньше не было. Никто никого нигде не ждал и не предупреждал. Это было сложно и долго.Такое трепетное отношение к стрелковому оружию вдохновляет. Похоже, что ситуация на контроле. Учет людей, которые владеют оружием и умеют его применять, серьезный.- Как сложится судьба Калининграда в случае завершения украинского конфликта? Ему придется жить в условиях жесткой конфронтации с Западом? Или ситуация нормализуется, границы откроются, и он снова будет богатеть?- Судя по настрою нашего руководства, мы действительно не остановимся, пока вся Украина не будет денацифицирована и демилитаризирована. Надеюсь, этот порыв не исчезнет. Но, к сожалению, польско-литовские амбиции еще долго не угаснут. Вы же знаете, что погибло немало польских добровольцев в составе ВСУ. Поэтому не думаю, что разрешение конфликта приведет к мгновенной нормализации отношений с Западом. На ближайшие 10-15 лет Калининград будет форпостом. Другого выхода я не вижу.- В чем причина ползучей германизации, о которой вы упомянули? Это объективная проблема, потому что у нас в Калининграде нет родных могил? Или мы действительно можем заиграться в туристические игры по поводу немецкого прошлого?- Заиграться можем. Я не могу сказать, что владельцы газеты "Страна Калининград" какие-то агенты Запада, но у них прозападные настроения есть. Вот этот штамп, что "в Европе больше перспектив", по-прежнему существует. Я с этим не согласен. Мне в России всегда жилось хорошо. Но в Калининграде это позиция распространена достаточно хорошо. И в запрещенной сети немало выходцев из региона, которые уехали в Европу и ратуют за поражение России в конфликте на Украине. Надеюсь, ФСБ не спит.- О необходимости отказаться от немецких наименований прямо говорил и губернатор, и Владимир Мединский. Возможно ли такими решениями сверху нормализовать климат в регионе?- Над этим надо серьезно думать. Тут нельзя просто сказать: "Давайте откажемся". Когда Николай Долгачев работал в Калининграде, он меня и других коллег звал на телепередачи, где мы эту тему регулярно обсуждали. И все время это сводилось к войне в социальных сетях. То есть надо создать специальную структуру, которая бы придумала концепцию Русского Калининграда, а потом бы ее реализовывала. А это очень непросто.

https://ukraina.ru/20260607/1079907346.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, калининградская область, калининград, россия, владимир путин, нато, нпз, бензин, блокада, экономика, украина, запад, польша, крым, туризм, сво