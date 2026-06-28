https://ukraina.ru/20260628/mezhdu-yastrebami-i-umerennymi-pochemu-na-zapade-zagovorili-o-smene-pozitsii-trampa-po-ukraine-1080723428.html

Между "ястребами" и "умеренными": почему на Западе заговорили о смене позиции Трампа по Украине

Между "ястребами" и "умеренными": почему на Западе заговорили о смене позиции Трампа по Украине - 28.06.2026 Украина.ру

Между "ястребами" и "умеренными": почему на Западе заговорили о смене позиции Трампа по Украине

До сих пор неясно, получилось ли у представителей Европы в G7 во время встречи во французском Эвиане вернуть США в войну на стороне киевского режима, включая и возобновление прямой американской военной помощи ВСУ

2026-06-28T08:11

2026-06-28T08:11

2026-06-28T08:11

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На сегодня имеются лишь косвенные свидетельства об успехе этой попытки, да и те получены от очень заинтересованных лиц – от Макрона и Мерца.Такими же косвенными свидетельствами являются комментарии европейских и американских СМИ, которые основаны, так или иначе, на утечках, скорее всего, ловко организованных, от тех же заинтересованных европейских источников.По их данным, на закрытых обсуждениях во время встречи "Семёрки" в Эвиане Трамп был впечатлён украинскими ударами по целям в дальнем тылу России. И это якобы убедило его в "успехах" Украины так, что он готов оказывать давление на РФ и согласился усилить санкции против российского энергетического сектора. Впрочем, непосредственно Трамп о смене своей позиции ничего не говорил.На первый взгляд, после Эвиана официальная позиция США в отношении Киева и лично Зеленского вроде бы смягчилась. Судя по риторике, Трамп на словах стал более внимательно прислушиваться к мнению киевских представителей о положении ВСУ на фронте.На днях президент США, отвечая на вопрос журналистов о том, побеждает ли Украина в войне, заявил, что у Зеленского "дела идут неплохо ... как ни посмотри. ... По крайней мере, он (Зеленский - ред.) держится...". Трамп также назвал Зеленского "мужественным" и сказал, что "у Украины есть прекрасное оборудование" и "хорошие бойцы".Трамп уже не первый раз меняет своё мнение о том, кто побеждает в войне на Украине и кто кому должен уступить. Причём эти изменения ранее почти никак не соотносились с реальным положением дел на фронте, где Россия 80% времени, если считать с февраля 2022 года, и 100% времени, если считать с момента нынешнего президентства Трампа, находилась в наступлении и владела стратегической инициативой.Поначалу Трамп, который начал своё президентство с чисток в спецслужбах и армии, был лишён компетентного консультирования, которое усугублялось серьёзными пробелами в общем образовании, особенностями темперамента и характера. В итоге по вопросам, которые оказывались выше его понимания, он принимал мнение того, кто последним выходил из его кабинета, как свидетельствовали некоторые сотрудники аппарата Белого дома, тайно симпатизирующие демократам.Этими особенностями президента США весь 2025 и в начале 2026 года пыталась воспользоваться евротройка с Зеленским, убеждая его в огромных шансах Киева на "победу", для чего надо просто помочь. Частично у них это получилось, учитывая невыполненные обещания, данные России американской стороной в Анкоридже.Что случилось на этот раз?Скорее всего, ввиду приближающихся осенних довыборов в Конгресс, президент США стал осторожнее и выдерживает паузу, не говоря ничего о своих дальнейших планах и действиях вокруг переговоров и в украинском кризисе в целом.Примечательно, что при всех похвалах Зеленского сейчас Трамп уходит от прямых ответов на вопросы о "скорой победе Украины" и не обвиняет Россию, как ранее он делал, когда хвалил Зеленского.Причина, видимо, в усиливающихся противоречиях внутри Республиканской партии по вопросу дальнейшей линии США в украинском кризисе, когда на Трампа усиливается давление с противоположных сторон одновременно – "ястребов" и условных "умеренных консерваторов"."Ястребы" на днях отметились заявлением Джереми Левина – замгоссекретаря США по вопросам международной помощи на "международном форуме" в Гданьске, организованном Фондом Пинчука: "Госдепартамент США считает, что Украина сейчас находится на этапе, когда она может выиграть войну".Он также сказал, что "Украина может продолжать оказывать давление на фронте" и, если "раньше украинские войска рассчитывали на зиму, когда россияне могли бы сделать паузу, то сейчас ситуация складывается иначе: Украина наступает, а Россия ждет зимы".Какое именно наступление "украинской армии" он имел в виду, когда даже по информации украинского аналитического центра Deep State на фронте уже длительное время наступают российские войска? Этот бред про "украинское наступление" произнесён на фоне продолжающегося практически непрерывного наступления ВС РФ и в условиях близящегося освобождения крупных городов – Константиновки и Красного Лимана.При этом у Левина, как и у его начальника Рубио, как и у президента США Трампа, есть более надёжные источники информации непосредственно из штаба Сырского, где НАТО имеет совещательный орган из влиятельных американских и британских генералов, возглавлявших недавно руководящие органы Альянса.Это заявление замгоссекретаря совпадает с настроением его начальника Марко Рубио и отражает жёсткие антироссийские позиции лично госсекретаря и республиканских "ястребов" в целом.В евротройке также знают о реальном положении на фронте, но их поведение понятно – публично им нужно показать, что в войне едва ли не перелом в пользу Киева, и это должно убедить Трампа восстановить прямые поставки Киеву и перейти к более жёстким санкциям против российской нефтегазовой отрасли.Позицию "умеренных" вполне отражают взгляды Анны Паулины Луны, которая является сейчас членом Палаты представителей. Её, кстати, привёл в политику в 2018 году один из наиболее последовательных "трампистов", тот самый убиенный Чарли Кирк – основатель консервативной молодёжной организации."Умеренные консерваторы" и конкретно, например, Луна, напротив, выступают против помощи Киеву и за сближение России и США, вынося украинский кризис за скобки двусторонних отношений – позиция, которая в принципе отвечает интересам РФ.В данный момент "ястребы" используют временные проблемы, возникшие у России со снабжением южной группировки ВС РФ и, в частности, в Крыму. Судя по ситуации на том направлении, замысел Киева для российского командования абсолютно прозрачен – перерезав все линии снабжения в Крым и из Крыма, не трогая пока Крымский мост, Киев ожидает, что весь грузопоток будет направлен через этот мост и затем планирует ударить по нему.Расчёт на то, что это обрушит на какое-то время всё снабжение южной российской группировки, а дальше ВСУ смогут реализовать какой-то из открывшихся вариантов – либо повторить замысел контрнаступления лета 2023 года с перерезанием сухопутного коридора в Крым (если хватит "мяса"), либо высадить десант на Кинбурнской косе (печальную участь которого можно сразу прогнозировать, как это было в Крынках), и пр.Именно это, скорее всего, недавно имел в виду Зеленский, когда загадочно сообщал, что ему "партнёры" по G7 обещали что-то дать, что, мол, заставит "Россию запросить мира".Под чьим влиянием окажется президент США – "ястребов" или "умеренных" – возможно, прояснит предстоящая встреча НАТО в верхах 7-8 июля. На ней ожидается утверждение обязательств стран НАТО о военной помощи Украине на 70 млрд евро. Из них порядка 30 млрд евро будет выделено из утверждённого двухлетнего кредита ЕС Украине в 90 млрд евро, и ещё 40 млрд евро должны дать члены НАТО.Учитывая, что не все члены НАТО до сих пор повысили военные расходы до 5% ВВП, сомнительно, что будет собрана такая сумма. Впрочем, какая бы сумма ни была собрана, денег у Киева, судя по всему, будет достаточно, чтобы, медленно отступая, затягивать войну.Первые, кто, возможно, будет саботировать эти предложения, окажутся США, учитывая принципиальный курс на экономию денег на украинском кризисе, что Трамп ставит себе в заслугу.России в любом случае нельзя ставить планы в СВО в зависимость от внутриполитической расстановки сил в США. Очевидно, эти планы будут учитывать устойчивое финансирование Западом военных нужд Киева и развёртывание в ЕС масштабного военного производства для снабжения украинских формирований.О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни.

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, украина.ру