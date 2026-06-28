https://ukraina.ru/20260628/pamyatnik-mazepe-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-28-iyunya-1080729478.html

Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня - 28.06.2026 Украина.ру

Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

Владимир Зеленский пообещал воздвигнуть памятник гетману-предателю Иване Мазепе в на месте снесённого националистами памятника Владимира Ленину в Киеве. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-28T13:30

2026-06-28T13:30

2026-06-28T13:42

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Владимир Зеленский заявил о намерении поставить памятник гетману Ивану Мазепе, нарушившему клятву и предавшему Петра Ι."Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него существует. Оно существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко", — сказал он.Своё заявление Зеленский сделал на открытие бюста Мазепе в Киево-Печерской Лавре."Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость. Теперь здесь, в Киево-Печерской Лавре абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры - Ивана Мазепы", — отмечал Зеленский.При этом самого Мазепу ещё при жизни предали анафеме православные священники. 9 ноября 1708 год в Троицком соборе Глухова в присутствии Петра I митрополит Киевский, Галицкий и Малыя России, уроженец Львова Иоасаф (Кроковский), в сослужении других архиепископа Черниговского и Новгород-Северского Иоанна (Максимовича) и епископа Переяславского Захарии (Корниловича) совершил литургию и молебен, после чего "предал вечному проклятию Мазепу и его приверженцев".Судя по заявлению, памятник предателю Зеленский планирует поставить там, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину. В декабре 2013 года во время Майдана памятник был снесён толпой. Инициаторами сноса были члены националистической партии "Свобода".Планы Зеленского расходятся с предложением мэра Киева Виталия Кличко, который ранее предлагал поставить на этом месте фонтан. По его словам, любой другой вариант вызывает споры в обществе.Обстрелы и налётыУтром Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи, в период с 20:00 по московскому времени 27 июня до 07:00 по московскому времени 28 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале описал последствия атаки ВСУ на регион."Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным. Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы", – писал он в 06:10.Обломки БПЛА упали и в х. Трудобеликовском Красноармейского района. Там повреждены несколько частных домов. Пострадал один человек, которому оказали необходимую помощь на месте."В случае объявления угрозы атаки БПЛА прошу жителей соблюдать все меры безопасности – не выходить на улицу и не подходить к окнам", – попросил губернатор.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили на этот регион России 11 атак: 5 на горловском, 2 на макеевском и по 1 на донецком, ясиноватском, енакиевском и амвросиевском направлениях, выпустив 13 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 и ранении 8 гражданских лиц, в т.ч. подростка. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых дома, грузовые и легковые автомобили и 2 объекта гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 8 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 21 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Великие Копани — 2; Голая Пристань — 2; Каховка — 3; Малая Лепетиха — 6; Новая Каховка — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Днепряны, Новая Маячка и Козачьи Лагеря.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также рассказал об отражённых атаках украинских беспилотников."Более 190 вражеских ударных беспилотников самолётного типа уничтожены и нейтрализованы над Херсонской областью за прошедшую неделю. За этой цифрой стоят десятки предотвращённых ударов по нашим городам, сёлам и объектам инфраструктуры", – написал Сальдо в своём телеграм-канале.Он поблагодарил подразделения ПВО, мобильные огневые группы и расчёты РЭБ за профессионализм, мужество и ежедневную защиту жителей Херсонской области.Утром 28 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет. В Белгородском округе посёлки Майский, Малиновка, Октябрьский, сёла Бессоновка, Весёлая Лопань, Никольское, Новая Нелидовка, Орловка, Отрадное, Чайки, Черемошное, Ясные Зори и хутор Угрим атакованы 33 беспилотниками, 23 из которых подавлены и сбиты. В селе Бессоновка повреждено здание предприятия, в посёлке Майский — оборудование, в селе Ясные Зори — грузовой автомобиль, в сёлах Черемошное и Новая Нелидовка — по одной машине, в посёлке Малиновка — соцобъект, в селе Отрадное — частный дом", – отмечалось в сводке.В Борисовском округе по сёлам Зозули и Стригуны произведены атаки 7 беспилотников, 5 из которых сбиты. В селе Зозули повреждён объект инфраструктуры.В Валуйском округе по городу Валуйки и селу Казначеевка нанесены удары 13 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. В результате падения фрагментов сбитого БПЛА в городе Валуйки повреждён автомобиль.В Волоконовском округе в хуторе Хуторище от детонации дрона повреждён автомобиль. Также над округом сбит беспилотник."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский, Чапаевский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Косилово, Мокрая Орловка, Пороз и Рождественка выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и произведены атаки 25 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон повреждена кровля многоквартирного дома", – указывалось в сводке.Над Губкинским округом сбит беспилотник самолётного типа. Над Ивнянским округом сбиты 4 БПЛА самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий.В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Сергиевка, хуторам Архипов, Первомайский и Фищево произведены удары 31 беспилотника, 19 из которых сбиты и подавлены."Вчера родители вызвали скорую помощь для трёхмесячной девочки, пострадавшей от детонации дрона в посёлке Красная Яруга 26 июня. Медики диагностировали у ребёнка минно-взрывную травму. От предложенной транспортировки в стационар родители ребёнка отказались. В селе Илек-Пеньковка повреждён частный дом, в посёлке Быценков — частный дом и газовая труба", – сообщил Оперштаб.В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Бобрава, Илек-Кошары, Русская Берёзовка, хуторам Краснокрестьянский и Кривая Роща совершены атаки 16 беспилотников, 5 из которых сбиты."В посёлке Ракитное в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. Транспорт повреждён", – отмечалось в сводке.В посёлке Пролетарский повреждены забор частного дома и прицеп грузового автомобиля, в посёлке Ракитное — 3 грузовые машины, в селе Бобрава — автомобиль и частный дом, в селе Русская Берёзовка — частный дом и линия электропередачи, в селе Илек-Кошары — частный дом и социальный объект.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Заводцы, Зимовенька, Маломихайловка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и Терновое выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 30 беспилотников, 13 из которых сбиты и подавлены."В селе Ржевка от удара беспилотника по производственному предприятию погиб мужчина. На месте атаки огнём повреждены здание, материалы и автомобиль. Вчера в больнице оказана помощь мужчине, который получил акубаротравму при детонации FPV-дрона в селе Ржевка 25 июня. Лечение продолжает амбулаторно", – сообщил Оперштаб.В Шебекино повреждены 2 многоквартирных дома, 7 автомобилей, здание цеха предприятия и линия электропередачи, в селе Нежеголь — ограждение частного дома, надворная постройка и 2 машины, в селе Ржевка — автомобиль, в селе Белянка — газовая труба, объект торговли, грузовой и легковой автомобили, в селе Вознесеновка — линия электропередачи, частный дом и гараж, в селе Маломихайловка — автомобиль, в селе Заводцы — частный дом.В Яковлевском округе город Строитель атакован беспилотником. Также над округом сбиты 2 БПЛА. Без последствий.Позднее стало известно о новых атаках."ВСУ нанесли удары по трём муниципалитетам. Пострадала мирная жительница. В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект женщина получила акубаротравму. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась. В здании повреждены остекление и входная группа", – указывалось в сообщении Оперштаба от 12:39.В Краснояружском округе в селе Вязовое FPV-дрон ударил по предприятию — повреждены кровля одного из помещений и объект инфраструктуры.В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно — посечены окна, забор частного дома, а также повреждён автомобиль.Украинские военные продолжают атаки на регионы России.О происходящем в украинской армии - в статье Михаила Павлива "Полк "Скала" перегибы на местах или санкционированная государственная мясорубка".

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хроники, эксклюзив, владимир зеленский, владимир ленин (владимир ульянов), мазепа, россия, херсонская область, украина, вооруженные силы украины, нпз