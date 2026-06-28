https://ukraina.ru/20260628/belyy-orl-podnyal-reyting-chto-proiskhodit-s-populyarnostyu-prezidenta-polshi-1080727495.html
"Белый орёл" поднял рейтинг: что происходит с популярностью президента Польши
"Белый орёл" поднял рейтинг: что происходит с популярностью президента Польши - 28.06.2026 Украина.ру
"Белый орёл" поднял рейтинг: что происходит с популярностью президента Польши
Рейтинг польского президента Кароля Навроцкого рекордно вырос после лишения Владимира Зеленского ордена "Белого орла". Об этом пишет издание Onet
2026-06-28T10:35
2026-06-28T10:35
2026-06-28T10:35
польша
новости
украина
кароль навроцкий
владимир зеленский
россия
анджей дуда
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066812973_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9fe51ce747f39f9d7fb248f1886cf62.jpg
Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла — привело к рекордному росту его рейтинга.По данным опроса IBRiS для Onet, Навроцкому доверяют 54,8% поляков - на 8,4 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. Это лучший результат за всю историю рейтинга.Одновременно второй по величине рост доверия показал ультраправый политик Гжегож Браун, известный резкой критикой Украины и выступлениями против военной помощи Киеву. Его рейтинг вырос сразу на 7,3 процентного пункта - до 23,7%.20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за героизации на Украине деятелей УПА*. Эту награду глава киевского режима получил в 2023 году от предыдущего президента Польши Анджея Дуды за "выдающиеся заслуги" в развитии двусторонних отношений и укреплении сотрудничества в сферах демократии и безопасности, а также за стойкость в защите прав человека.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня*организация запрещена в РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
польша
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066812973_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_c107e4d79d716178745fe46c17c09db3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, новости, украина, кароль навроцкий, владимир зеленский, россия, анджей дуда, украина.ру
Польша, Новости, Украина, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Россия, Анджей Дуда, Украина.ру
"Белый орёл" поднял рейтинг: что происходит с популярностью президента Польши
Рейтинг польского президента Кароля Навроцкого рекордно вырос после лишения Владимира Зеленского ордена "Белого орла". Об этом пишет издание Onet
Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла — привело к рекордному росту его рейтинга.
По данным опроса IBRiS для Onet, Навроцкому доверяют 54,8% поляков - на 8,4 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. Это лучший результат за всю историю рейтинга.
Одновременно второй по величине рост доверия показал ультраправый политик Гжегож Браун, известный резкой критикой Украины и выступлениями против военной помощи Киеву. Его рейтинг вырос сразу на 7,3 процентного пункта - до 23,7%.
20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за героизации на Украине деятелей УПА*.
Эту награду глава киевского режима получил в 2023 году от предыдущего президента Польши Анджея Дуды за "выдающиеся заслуги" в развитии двусторонних отношений и укреплении сотрудничества в сферах демократии и безопасности, а также за стойкость в защите прав человека.
*организация запрещена в РФ
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру