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"Белый орёл" поднял рейтинг: что происходит с популярностью президента Польши

"Белый орёл" поднял рейтинг: что происходит с популярностью президента Польши - 28.06.2026 Украина.ру

"Белый орёл" поднял рейтинг: что происходит с популярностью президента Польши

Рейтинг польского президента Кароля Навроцкого рекордно вырос после лишения Владимира Зеленского ордена "Белого орла". Об этом пишет издание Onet

2026-06-28T10:35

2026-06-28T10:35

2026-06-28T10:35

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кароль навроцкий

владимир зеленский

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анджей дуда

украина.ру

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Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла — привело к рекордному росту его рейтинга.По данным опроса IBRiS для Onet, Навроцкому доверяют 54,8% поляков - на 8,4 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. Это лучший результат за всю историю рейтинга.Одновременно второй по величине рост доверия показал ультраправый политик Гжегож Браун, известный резкой критикой Украины и выступлениями против военной помощи Киеву. Его рейтинг вырос сразу на 7,3 процентного пункта - до 23,7%.20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за героизации на Украине деятелей УПА*. Эту награду глава киевского режима получил в 2023 году от предыдущего президента Польши Анджея Дуды за "выдающиеся заслуги" в развитии двусторонних отношений и укреплении сотрудничества в сферах демократии и безопасности, а также за стойкость в защите прав человека.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня*организация запрещена в РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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польша, новости, украина, кароль навроцкий, владимир зеленский, россия, анджей дуда, украина.ру