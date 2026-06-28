Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину" - 28.06.2026 Украина.ру
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Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину"
Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину" - 28.06.2026 Украина.ру
Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину"
Экс-президент Украины Леонид Кучма предостерёг от "экспериментов" с конституцией во время конфликта. Об этом 28 июня сообщает "Укринформ"
2026-06-28T15:20
2026-06-28T15:20
новости
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европа
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владимир путин
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"Даже в мирное время проводить эксперименты с конституцией небезопасно. Но во время войны опасно даже думать о них. Это может привести к гражданскому противостоянию, оттолкнуть союзников в Европе и вдохновить недругов. В конце концов это стало бы подарком для Путина", — заявил Кучма.При этом он признал, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона встанет остро. "Россия никуда не денется, вызовы будут острыми, ответы — решительными, реакция — быстрой, а то и мгновенной", — добавил политик.Ранее соавтор конституции Украины Игорь Осташ также отверг внесение изменений в основной закон во время конфликта. А Зеленский тем временем заявил о планах завершить конфликт до зимы. Об этом – в материале Мир до зимы или ракеты: Зеленский выдвинул новый ультиматум Европе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, европа, леонид кучма, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Украина, Европа, Леонид Кучма, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину"

15:20 28.06.2026
 
© AP / Dmitry Lovetsky
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP / Dmitry Lovetsky
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Экс-президент Украины Леонид Кучма предостерёг от "экспериментов" с конституцией во время конфликта. Об этом 28 июня сообщает "Укринформ"
"Даже в мирное время проводить эксперименты с конституцией небезопасно. Но во время войны опасно даже думать о них. Это может привести к гражданскому противостоянию, оттолкнуть союзников в Европе и вдохновить недругов. В конце концов это стало бы подарком для Путина", — заявил Кучма.
При этом он признал, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона встанет остро. "Россия никуда не денется, вызовы будут острыми, ответы — решительными, реакция — быстрой, а то и мгновенной", — добавил политик.
Ранее соавтор конституции Украины Игорь Осташ также отверг внесение изменений в основной закон во время конфликта. А Зеленский тем временем заявил о планах завершить конфликт до зимы. Об этом – в материале Мир до зимы или ракеты: Зеленский выдвинул новый ультиматум Европе
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