https://ukraina.ru/20260628/kuchma-nazval-konstitutsionnye-izmeneniya-na-ukraine-podarkom-putinu-1080730733.html
Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину"
Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину" - 28.06.2026 Украина.ру
Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину"
Экс-президент Украины Леонид Кучма предостерёг от "экспериментов" с конституцией во время конфликта. Об этом 28 июня сообщает "Укринформ"
2026-06-28T15:20
2026-06-28T15:20
2026-06-28T15:20
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"Даже в мирное время проводить эксперименты с конституцией небезопасно. Но во время войны опасно даже думать о них. Это может привести к гражданскому противостоянию, оттолкнуть союзников в Европе и вдохновить недругов. В конце концов это стало бы подарком для Путина", — заявил Кучма.При этом он признал, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона встанет остро. "Россия никуда не денется, вызовы будут острыми, ответы — решительными, реакция — быстрой, а то и мгновенной", — добавил политик.Ранее соавтор конституции Украины Игорь Осташ также отверг внесение изменений в основной закон во время конфликта. А Зеленский тем временем заявил о планах завершить конфликт до зимы. Об этом – в материале Мир до зимы или ракеты: Зеленский выдвинул новый ультиматум Европе
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, европа, леонид кучма, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Украина, Европа, Леонид Кучма, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину"
Экс-президент Украины Леонид Кучма предостерёг от "экспериментов" с конституцией во время конфликта. Об этом 28 июня сообщает "Укринформ"
"Даже в мирное время проводить эксперименты с конституцией небезопасно. Но во время войны опасно даже думать о них. Это может привести к гражданскому противостоянию, оттолкнуть союзников в Европе и вдохновить недругов. В конце концов это стало бы подарком для Путина", — заявил Кучма.
При этом он признал, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона встанет остро. "Россия никуда не денется, вызовы будут острыми, ответы — решительными, реакция — быстрой, а то и мгновенной", — добавил политик.
Ранее соавтор конституции Украины Игорь Осташ также отверг внесение изменений в основной закон во время конфликта. А Зеленский тем временем заявил о планах завершить конфликт до зимы. Об этом – в материале Мир до зимы или ракеты: Зеленский выдвинул новый ультиматум Европе