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Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину"

Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину" - 28.06.2026 Украина.ру

Кучма назвал конституционные изменения на Украине "подарком Путину"

Экс-президент Украины Леонид Кучма предостерёг от "экспериментов" с конституцией во время конфликта. Об этом 28 июня сообщает "Укринформ"

2026-06-28T15:20

2026-06-28T15:20

2026-06-28T15:20

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"Даже в мирное время проводить эксперименты с конституцией небезопасно. Но во время войны опасно даже думать о них. Это может привести к гражданскому противостоянию, оттолкнуть союзников в Европе и вдохновить недругов. В конце концов это стало бы подарком для Путина", — заявил Кучма.При этом он признал, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона встанет остро. "Россия никуда не денется, вызовы будут острыми, ответы — решительными, реакция — быстрой, а то и мгновенной", — добавил политик.Ранее соавтор конституции Украины Игорь Осташ также отверг внесение изменений в основной закон во время конфликта. А Зеленский тем временем заявил о планах завершить конфликт до зимы. Об этом – в материале Мир до зимы или ракеты: Зеленский выдвинул новый ультиматум Европе

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