ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО - 28.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО
ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО - 28.06.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО
Подразделения группировки войск "Восток" осуществили прорыв обороны противника и освободили населённый пункт Писанцы Днепропетровской области. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-28T15:17
2026-06-28T15:17
спецоперация
россия
днепропетровская область
харьков
вооруженные силы украины
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Также Минобороны РФ подтвердило освобождение Новосёлки в Днепропетровской области. Кроме того, в северо-западной части Красного Лимана российские подразделения овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями.Другие новости к этому часу:🟥"Герани" нанесли удар по тренировочному лагерю оперативного центра спецопераций "Юг" ВСУ в Николаевской области. Поражены склады лодок и безэкипажных катеров, уничтожен личный состав — Минобороны РФ.🟥 Дрон ВС РФ сжёг автозаправку в Шевченковском районе Харькова. "Герани" также наносят визиты в Харьков. На окраинах Николаева — сильный пожар.🟥 Продолжаются удары по объектам в Сумах. Взрывы зафиксированы в Полтавской области.🟥 БПЛА ВСУ ударили по автобусному парку в Херсонской области, уничтожив 14 школьных автобусов — губернатор Сальдо. В Запорожской области за сутки пострадали шесть человек, один погиб. Украинские дроны спровоцировали два пожара на полях с зерновыми.🟥 В Курской области ранен мирный житель, повреждены объекты сельхозназначения. В Орловской и Брянской областях — отбой ракетной опасности. В Курской, а также в четырёх муниципалитетах Белгородской области ракетная опасность объявлена.🟥 Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
россия
днепропетровская область
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Новости
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Украина.ру
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спецоперация, россия, днепропетровская область, харьков, вооруженные силы украины
Спецоперация, Россия, Днепропетровская область, Харьков, Вооруженные силы Украины

ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО

15:17 28.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск "Запад"
Боевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Подразделения группировки войск "Восток" осуществили прорыв обороны противника и освободили населённый пункт Писанцы Днепропетровской области. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Также Минобороны РФ подтвердило освобождение Новосёлки в Днепропетровской области. Кроме того, в северо-западной части Красного Лимана российские подразделения овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями.
Другие новости к этому часу:
🟥"Герани" нанесли удар по тренировочному лагерю оперативного центра спецопераций "Юг" ВСУ в Николаевской области. Поражены склады лодок и безэкипажных катеров, уничтожен личный состав — Минобороны РФ.
🟥 Дрон ВС РФ сжёг автозаправку в Шевченковском районе Харькова. "Герани" также наносят визиты в Харьков. На окраинах Николаева — сильный пожар.
🟥 Продолжаются удары по объектам в Сумах. Взрывы зафиксированы в Полтавской области.
🟥 БПЛА ВСУ ударили по автобусному парку в Херсонской области, уничтожив 14 школьных автобусов — губернатор Сальдо. В Запорожской области за сутки пострадали шесть человек, один погиб. Украинские дроны спровоцировали два пожара на полях с зерновыми.
🟥 В Курской области ранен мирный житель, повреждены объекты сельхозназначения. В Орловской и Брянской областях — отбой ракетной опасности. В Курской, а также в четырёх муниципалитетах Белгородской области ракетная опасность объявлена.
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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