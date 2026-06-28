https://ukraina.ru/20260628/vs-rf-osvobodili-pisantsy-i-novoslku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-gerani-byut-po-tylam-vsu-svodka-svo-1080731099.html
ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО
ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО - 28.06.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО
Подразделения группировки войск "Восток" осуществили прорыв обороны противника и освободили населённый пункт Писанцы Днепропетровской области. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-28T15:17
2026-06-28T15:17
2026-06-28T15:17
спецоперация
россия
днепропетровская область
харьков
вооруженные силы украины
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080243169_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_655825b85a09d9d559511625d985bb27.jpg
Также Минобороны РФ подтвердило освобождение Новосёлки в Днепропетровской области. Кроме того, в северо-западной части Красного Лимана российские подразделения овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями.Другие новости к этому часу:🟥"Герани" нанесли удар по тренировочному лагерю оперативного центра спецопераций "Юг" ВСУ в Николаевской области. Поражены склады лодок и безэкипажных катеров, уничтожен личный состав — Минобороны РФ.🟥 Дрон ВС РФ сжёг автозаправку в Шевченковском районе Харькова. "Герани" также наносят визиты в Харьков. На окраинах Николаева — сильный пожар.🟥 Продолжаются удары по объектам в Сумах. Взрывы зафиксированы в Полтавской области.🟥 БПЛА ВСУ ударили по автобусному парку в Херсонской области, уничтожив 14 школьных автобусов — губернатор Сальдо. В Запорожской области за сутки пострадали шесть человек, один погиб. Украинские дроны спровоцировали два пожара на полях с зерновыми.🟥 В Курской области ранен мирный житель, повреждены объекты сельхозназначения. В Орловской и Брянской областях — отбой ракетной опасности. В Курской, а также в четырёх муниципалитетах Белгородской области ракетная опасность объявлена.🟥 Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
россия
днепропетровская область
харьков
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, россия, днепропетровская область, харьков, вооруженные силы украины
Спецоперация, Россия, Днепропетровская область, Харьков, Вооруженные силы Украины
ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО
Подразделения группировки войск "Восток" осуществили прорыв обороны противника и освободили населённый пункт Писанцы Днепропетровской области. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Также Минобороны РФ подтвердило освобождение Новосёлки в Днепропетровской области. Кроме того, в северо-западной части Красного Лимана российские подразделения овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями.
Другие новости к этому часу:
🟥"Герани" нанесли удар по тренировочному лагерю оперативного центра спецопераций "Юг" ВСУ в Николаевской области. Поражены склады лодок и безэкипажных катеров, уничтожен личный состав — Минобороны РФ.
🟥 Дрон ВС РФ сжёг автозаправку в Шевченковском районе Харькова. "Герани" также наносят визиты в Харьков. На окраинах Николаева — сильный пожар.
🟥 Продолжаются удары по объектам в Сумах. Взрывы зафиксированы в Полтавской области.
🟥 БПЛА ВСУ ударили по автобусному парку в Херсонской области, уничтожив 14 школьных автобусов — губернатор Сальдо. В Запорожской области за сутки пострадали шесть человек, один погиб. Украинские дроны спровоцировали два пожара на полях с зерновыми.
🟥 В Курской области ранен мирный житель, повреждены объекты сельхозназначения. В Орловской и Брянской областях — отбой ракетной опасности. В Курской, а также в четырёх муниципалитетах Белгородской области ракетная опасность объявлена.
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым.