https://ukraina.ru/20260628/tridtsat-let-ukrainskoy-konstitutsii-kak-strana-utratila-legitimnost-1080728928.html

Тридцать лет украинской Конституции: как страна утратила легитимность

Тридцать лет украинской Конституции: как страна утратила легитимность - 28.06.2026 Украина.ру

Тридцать лет украинской Конституции: как страна утратила легитимность

На Украине отмечают 30-ю годовщину Конституции. Но большинство говорят об Основном законе как об умершем. Похоронил его Владимир Зеленский

2026-06-28T13:21

2026-06-28T13:21

2026-06-28T13:24

эксклюзив

украина

владимир зеленский

конституция

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1c/1080729282_0:0:2554:1436_1920x0_80_0_0_a8ffc2371e0cbcb8b1cf6229975f6b48.jpg

То, что происходит в Киеве с середины 2014 года - тотальный демонтаж конституционного поля. Основной закон страны фактически превратился в декоративный документ, который власть использует выборочно, а часто открыто игнорирует.Легитимность главы государства утратила свою незыблемость 12 лет назад. А Зеленский окончательно узурпировал власть после 20 мая 2024 года — даты истечения конституционного срока полномочий. Мотивировка военным положением не выдерживает юридической критики: статья 103 Конституции прямо предписывает проведение выборов в установленный срок, а Верховная Рада не имеет права отменять эту норму, заменяя ее политическими декларациями. Отказ от выборов консервирует статус временного правителя, что противоречит принципу народовластия.Еще один пример узурпации власти - отставка премьер-министра в 2025 году и назначение Юлии Свириденко прошли с нарушением Основного закона. Согласно Конституции, премьер-министр должен выдвигаться коалицией депутатских фракций в Верховной Раде, а затем вноситься на утверждение президенту.Судебная ветвь власти давно находится в глубоком параличе. Осенью 2025 года Конституционный суд Украины прекратил полноценную работу: из 18 судей кворум обеспечивали лишь 11. Назначение новых судей заблокировано бюрократическими проволочками. Внедрение новой процедуры с участием международных экспертов лишь имитирует деятельность, затягивая процесс на месяцы. Страна лишилась высшего арбитра, способного трактовать законы. В этих условиях функции суда фактически присвоил себе Совет национальной безопасности и обороны — орган исполнительной власти, что является грубейшим нарушением принципа разделения властей.Законодательный процесс тоже полностью девальвирован. Начиная с февраля 2022 года президент систематически игнорирует конституционный 15-дневный срок для подписания либо вето на принятые Радой законы. Десятки документов зависли без движения, что делает правовую среду непредсказуемой.Офис президента фактически превратился в орган опричнины, который контролирует и региональную власть, и ущемляет права граждан по своему усмотрению. Русский язык, несмотря на конституционные гарантии, выдавливается из всех сфер жизни, а неугодные священнослужители подвергаются репрессиям. Простой пример: лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Конституция жестко устанавливает: если человек родился на территории Украины, он не может быть лишен паспорта. Игнорирование этого принципа превращает гражданство в инструмент политической расправы, что окончательно разрывает связь между государством и народом.В итоге Украина оказалась в правовом вакууме. Вместо системы сдержек и противовесов выстроена вертикаль исполнительной власти, не ограниченная ни судом, ни парламентом. Возглавляет ее вот уже 7 лет единолично Зеленский. Его режим не может считаться правовым даже формально. А западные спонсоры и кураторы, поборники всяческих прав и демократических свобод, на это закрывают глаза долгие годы.Украинские эксперты поделились своими наблюдениями в День Конституции.Украинский публицист Остап ДроздовКо Дню Конституции: опрос Gradus. Знают ли украинцы дату Дня Конституции: 70% знают, 19% не знают, 11% отвечают, что где-то в июне. Отношение ко Дню Конституции: 47% в целом положительное, 28% не имеет никакого значения, 19% важный государственный праздник. Испытывают бесправное уважение к своим правам: 66% говорят, что их права не соблюдаются и не выполняются, 59% говорят о юридической незащищенности, 57% говорят, что в Украине не уважаются права человека, 48% говорят, что граждане никак не влияют на реальную политику.От себя: нечего праздновать сейчас. Конституция раздавлена и разорвана узурпатовластью. Права и свободы гражданина ликвидированы. Большинство норм бездействуют или системно нарушены, совершенно оторваны от настоящего времени, не отвечают не только условиям войны, но и мировым трендам и новым ценностям человечества. Некоторые параграфы даже вредны, потому что стоят на страже чужеземца, русифицированного креола, манкурта, а не украинца, носителя той национальной идентичности, для которой, собственно, и создано было государство. Эта Конституция писалась советскими людьми для постсоветских. Если и поднимать бокал – то при упокоении Конституции.Депутат Верховной Рады Максим БужанскийКонституции 30 лет, она уже взрослая и живёт своей жизнью. А все остальные - своей.Журналист Александр Шелест*Вот и настал этот День… День Конституции, на которую клали с прибором. Грустный юбилей некогда казавшегося переполненного счастливых перспектив государства. Помню, учили в школе и университете: у нас самая лучшая Конституция. Учили как раз правильно… Толку только. Защитить ее попросту некому, сколько бы крови ни пролили украинцы в войне с Россией, которая чуть ли не сама за неё воюет — и это не пропаганда, к сожалению и для украинцев, и для россиян.Политик Александр Дубинский[Украинское издание] "Страна" Лёвочкина к 30-летию Конституции объявила её главным виновником украинских бед. Мол, именно редакция 1996 года породила сверхвласть президента и тем самым заложила основу всех последующих кризисов. Но Зеленский получил ту же концентрацию власти уже при парламентско-президентской модели, не меняя Конституцию. Так что дело, похоже, было не столько в Основном законе, сколько в людях, которые помогали выстраивать систему, где победитель получает всё. И Лёвочкин сыграл в этой истории куда более заметную роль, чем авторы Конституции тридцать лет назад.Украинский политик Дмитрий БыковЯ не чувствую праздничного настроения в День Конституции, когда ее президент единолично поставил на паузу. И снимет с паузы тоже своим единоличным решением. В парламентско-президентской стране. И нужно писать, что когда война, то нужно, чтобы устройство временно изменилось. Это все отмазки для сохранения положения вещей, которые очень выгодны власти, но не выгодны носителю демократии – народу. И пока народ в своем подавляющем большинстве это не осознает, то кто я такой, чтобы запрещать народу самоуничтожаться.Общественный деятель Дмитрий СпивакДень многострадальной Конституции. Сегодня — праздник. Политики снова говорят про незыблемость, народ и права человека. Из года в год, как заведённые. Многострадальной я называю Конституцию не потому, что плохая, а потому, что каждая власть пыталась её "улучшить" под себя. И чем активнее лезли переписывать, тем меньше соблюдали.Убеждён, что если бы Украина просто жила по своему Основному закону — давно была бы самой развитой страной в регионе. Без коррупции, с независимой энергетикой и нормальной экономикой. Но государство, власть, народ и Конституция существуют как будто в разных вселенных. Несколько примеров — просто открываем документ.Статья 1: Украина — социальное государство. До войны каждый второй пенсионер жил за чертой бедности, пока чиновники ни в чём себе не отказывали. Сейчас — хуже.Статья 8: верховенство права, прямое действие Конституции. Работает? Ответственность за нарушение? Нет и нет.Статья 10: право свободно использовать русский — не российский, русский — язык, и поддержка государства в его развитии. Просто прочитайте и сравните с реальностью.Статья 14: земля под защитой государства. По факту — продаётся, конфискуется, а в законе о земельном рынке зашиты схемы, через которые она утекает к иностранным компаниям.Статья 15: цензура запрещена, никакая идеология не может быть обязательной. Четвёртый год работает единый телемарафон.Статья 48: каждый имеет право на достаточный уровень жизни. До войны 40% пенсионеров получали пенсию вдвое ниже прожиточного минимума. Работоспособное население тратит почти всю свою зарплату на аренду квартиры и/или на еду. Отпуск и развлечения — на последнем месте.Примеров много. Права нарушаются ежедневно. Ответственности — никакой. В этом и есть главная трагедия. Верю, что после войны государство, народ и Конституция всё-таки совпадут. Текст для этого есть — хороший. Дело за малым.*Иностранный агентО последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, владимир зеленский, конституция, украина.ру