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"Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана
"Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана - 28.06.2026 Украина.ру
"Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о нанесении авиаударов по иранским ракетам, беспилотникам и радарам в ответ на нарушение режима прекращения огня. Об этом американский лидер написал в Truth Social
2026-06-28T11:18
2026-06-28T11:18
2026-06-28T11:18
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иран
дональд трамп
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская военная авиация якобы нанесла удары по иранским объектам. По его словам, целью стали хранилища ракет и беспилотников, а также прибрежные радары."Американский самолёт только что нанёс удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радарам за нарушение соглашения о прекращении огня, которое случилось вновь", — написал Трамп.Между тем, по данным телеграм-канала Mash со ссылкой на иранские ресурсы, 28 июня Иран нанёс ракетно-дроновые удары по восьми стратегическим объектам США в Кувейте и Бахрейне. В числе поражённых целей — авиабаза Али-аль-Салем и база Пятого флота ВМС США в порту Салман. Информация о последствиях ударов пока не поступала.В субботу, 27 июня, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по позициям американских военных в регионе. Подробности — в материале "Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем Востоке"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
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новости, сша, иран, дональд трамп
"Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о нанесении авиаударов по иранским ракетам, беспилотникам и радарам в ответ на нарушение режима прекращения огня. Об этом американский лидер написал в Truth Social
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская военная авиация якобы нанесла удары по иранским объектам. По его словам, целью стали хранилища ракет и беспилотников, а также прибрежные радары.
"Американский самолёт только что нанёс удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радарам за нарушение соглашения о прекращении огня, которое случилось вновь", — написал Трамп.
Между тем, по данным телеграм-канала Mash со ссылкой на иранские ресурсы, 28 июня Иран нанёс ракетно-дроновые удары по восьми стратегическим объектам США в Кувейте и Бахрейне. В числе поражённых целей — авиабаза Али-аль-Салем и база Пятого флота ВМС США в порту Салман. Информация о последствиях ударов пока не поступала.
В субботу, 27 июня, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по позициям американских военных в регионе. Подробности — в материале "Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем Востоке"