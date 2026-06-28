https://ukraina.ru/20260628/narushili-peremirie--poluchili-udar-tramp-soobschil-ob-atake-na-radary-i-sklady-irana-1080727984.html

"Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана

"Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана - 28.06.2026 Украина.ру

"Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о нанесении авиаударов по иранским ракетам, беспилотникам и радарам в ответ на нарушение режима прекращения огня. Об этом американский лидер написал в Truth Social

2026-06-28T11:18

2026-06-28T11:18

2026-06-28T11:18

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская военная авиация якобы нанесла удары по иранским объектам. По его словам, целью стали хранилища ракет и беспилотников, а также прибрежные радары."Американский самолёт только что нанёс удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радарам за нарушение соглашения о прекращении огня, которое случилось вновь", — написал Трамп.Между тем, по данным телеграм-канала Mash со ссылкой на иранские ресурсы, 28 июня Иран нанёс ракетно-дроновые удары по восьми стратегическим объектам США в Кувейте и Бахрейне. В числе поражённых целей — авиабаза Али-аль-Салем и база Пятого флота ВМС США в порту Салман. Информация о последствиях ударов пока не поступала.В субботу, 27 июня, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по позициям американских военных в регионе. Подробности — в материале "Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем Востоке"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня

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новости, сша, иран, дональд трамп