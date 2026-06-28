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Сырский признал превосходство России в ресурсах и технологиях

Сырский признал превосходство России в ресурсах и технологиях - 28.06.2026 Украина.ру

Сырский признал превосходство России в ресурсах и технологиях

Украина не сможет одержать победу в конфликте без помощи западных союзников. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в интервью британской газете The Times

2026-06-28T12:55

2026-06-28T12:55

2026-06-28T12:55

the times

александр сырский

россия

украина

киев

федор вениславский

вооруженные силы украины

слуга народа

новости

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Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский дал интервью британскому изданию The Times, в котором оценил текущую ситуацию на фронте. По его словам, Украина не в состоянии самостоятельно добиться победы в конфликте — для этого необходима поддержка западных союзников.Сырский подчеркнул, что противостояние превратилось в "соревнование между технологиями, экономиками и ресурсами", в котором Россия обладает заметными преимуществами. Кроме того, он обратил внимание на критическую нехватку личного состава в украинской армии. Если двумя годами ранее острейшей проблемой был дефицит боеприпасов, то теперь, по его словам, главная сложность — в недостатке людей.При этом многие СМИ отмечают, что заявления Сырского отражают сложную ситуацию для Киева, а сам конфликт, по мнению ряда аналитиков, остаётся для Запада инструментом сдерживания России. Однако официальные комментарии по этому поводу отсутствуют.27 июня народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по нацбезопасности Фёдор Вениславский заявил, что ситуация в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не является основанием для отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Подробнее — в материале "Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июняБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня

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the times, александр сырский, россия, украина, киев, федор вениславский, вооруженные силы украины, слуга народа, новости