Сырский признал превосходство России в ресурсах и технологиях - 28.06.2026 Украина.ру
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Сырский признал превосходство России в ресурсах и технологиях
Сырский признал превосходство России в ресурсах и технологиях - 28.06.2026 Украина.ру
Сырский признал превосходство России в ресурсах и технологиях
Украина не сможет одержать победу в конфликте без помощи западных союзников. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в интервью британской газете The Times
2026-06-28T12:55
2026-06-28T12:55
the times
александр сырский
россия
украина
киев
федор вениславский
вооруженные силы украины
слуга народа
новости
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Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский дал интервью британскому изданию The Times, в котором оценил текущую ситуацию на фронте. По его словам, Украина не в состоянии самостоятельно добиться победы в конфликте — для этого необходима поддержка западных союзников.Сырский подчеркнул, что противостояние превратилось в "соревнование между технологиями, экономиками и ресурсами", в котором Россия обладает заметными преимуществами. Кроме того, он обратил внимание на критическую нехватку личного состава в украинской армии. Если двумя годами ранее острейшей проблемой был дефицит боеприпасов, то теперь, по его словам, главная сложность — в недостатке людей.При этом многие СМИ отмечают, что заявления Сырского отражают сложную ситуацию для Киева, а сам конфликт, по мнению ряда аналитиков, остаётся для Запада инструментом сдерживания России. Однако официальные комментарии по этому поводу отсутствуют.27 июня народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по нацбезопасности Фёдор Вениславский заявил, что ситуация в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не является основанием для отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Подробнее — в материале "Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июняБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
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the times, александр сырский, россия, украина, киев, федор вениславский, вооруженные силы украины, слуга народа, новости
The Times, Александр Сырский, Россия, Украина, Киев, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины, Слуга народа, Новости

Сырский признал превосходство России в ресурсах и технологиях

12:55 28.06.2026
 
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
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Украина не сможет одержать победу в конфликте без помощи западных союзников. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в интервью британской газете The Times
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский дал интервью британскому изданию The Times, в котором оценил текущую ситуацию на фронте. По его словам, Украина не в состоянии самостоятельно добиться победы в конфликте — для этого необходима поддержка западных союзников.
Сырский подчеркнул, что противостояние превратилось в "соревнование между технологиями, экономиками и ресурсами", в котором Россия обладает заметными преимуществами. Кроме того, он обратил внимание на критическую нехватку личного состава в украинской армии. Если двумя годами ранее острейшей проблемой был дефицит боеприпасов, то теперь, по его словам, главная сложность — в недостатке людей.
При этом многие СМИ отмечают, что заявления Сырского отражают сложную ситуацию для Киева, а сам конфликт, по мнению ряда аналитиков, остаётся для Запада инструментом сдерживания России. Однако официальные комментарии по этому поводу отсутствуют.
27 июня народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по нацбезопасности Фёдор Вениславский заявил, что ситуация в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не является основанием для отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Подробнее — в материале "Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июня
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
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The TimesАлександр СырскийРоссияУкраинаКиевФедор ВениславскийВооруженные силы УкраиныСлуга народаНовости
 
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