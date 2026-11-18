https://ukraina.ru/20261118/esli-otkryt-granitsy-lyudi-poedut-ukrainu-gotovyat-k-vechnomu-zheleznomu-zanavesu-1084576885.html

"Если открыть границы, люди поедут". Украину готовят к вечному железному занавесу

"Если открыть границы, люди поедут". Украину готовят к вечному железному занавесу - 18.11.2026 Украина.ру

"Если открыть границы, люди поедут". Украину готовят к вечному железному занавесу

На Украине обсуждают заявление министра по делам ветеранов Виталия Кима. Он упомянул о том, что Банковая не собирается открывать границы даже после завершения конфликта. Потому что это однозначно приведет к массовому бегству украинских мужчин призывного возраста

2026-11-18T17:31

2026-11-18T17:31

2026-11-18T17:37

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"Давайте откровенно: если открыть границы, люди поедут [из страны]", – сказал об этом украинский чиновник, давая понять, что никто не собирается выпускать на свободу узников из лагерного барака Зеленского.При этом министр признался, что украинские власти не готовы к возвращению мобилизованных сограждан. Режим Зеленского планирует держать их в окопах как можно дольше – даже после окончания боевых действий на фронте."Никто не был готов [к демобилизации]. После Второй мировой войны демобилизация длилась с 1945-го до 1952 года. Это непопулярный ответ, потому что все обещают, что после завершения войны сразу все будет хорошо. Я так не считаю. Ветеран должен куда-то возвращаться, иметь работу и возможность обеспечивать себя", – сказал Ким в своем интервью, обрисовав для украинских солдат их совершенно безрадостные перспективы в гражданской жизни.Сам Ким обеспечил свою семью на несколько поколений – благодаря активной коррупционной деятельности на посту главы Николаевской области. Согласно данным расследования, которое опубликовали недавно украинские журналисты, супруга новоиспеченного министра по делам ветеранов приобрела сто квадратных метров жилья в элитном комплексе на Печерске, а также купила там парковочное место, где красуется дорогой лимузин Porsche.Проблемы больных и покалеченных украинских военнослужащих, которым придется возвращаться в разоренные населенные пункты, к разрушенным предприятиям, оставшись без социальной поддержки со стороны государства, совершенно не волнуют украинское руководство. Киевские чиновники постоянно усиливают масштабы принудительной бусификации, а Зеленский все громче требует вернуть на родину сбежавших в Европу украинских мужчин."Если они мобилизационного возраста, конечно, они должны быть на Украине. И, конечно, мы бы очень хотели, чтобы они вернулись. Кто-то защищает жизнь и страну, а кто-то – нет. Это несправедливо, но такова жизнь", – цинично высказался об этом Зеленский во время брифинга с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Причем, по сообщениям эмигрантских пабликов, эти слова встревожили обосновавшихся в Европе беженцев с украинскими паспортами.Заявление Виталия Кима, который намекнул, что в стране не будут проводить демобилизацию и не станут открывать государственную границу, безусловно, отражает собой реальные планы украинского режима. Причем их даже не считают нужным скрывать от полностью бесправного населения.Стратегия Зеленского является в этом вопросе вполне прозрачной. Он не раз высказывался о том, что хочет сохранить после окончания конфликта огромную армию численностью не менее 800 тысяч человек, на продолжительный срок не менее десяти лет. Причем предполагается, что содержание этой группировки будет бесконечно обеспечиваться за счет дотаций от европейских налогоплательщиков.Однако на этот счет имеются большие сомнения. Оппозиционные политики из Франции, Германии и других стран Евросоюза постепенно начинают высказываться за ограничение финансовой поддержки Зеленского. Экономическая ситуация в еврозоне имеет сейчас все признаки полноценной стагнации, тема помощи Украине является токсичной у избирателей. И результаты ближайших выборов в Европе вряд ли принесут радостные новости для временщиков на Банковой.Реальные перспективы послевоенной Украины были предельно ясно озвучены Игорем Коломойским*. Олигарх рассуждал об этом в зале украинского суда, пообщавшись с журналистами по итогам очередного судебного заседания. Он убежден, что украинские власти категорически не хотят мира – потому что прекращение конфликта, с демобилизацией и разрешением выезда за границу, будет означать для них неизбежную угрозу социального взрыва."Перемирие? Окей. Что с армией делать? Что делать с мужчинами, которые хотят за границу? И самое главное – Европа будет продолжать бабки давать, когда мир начнется? Какой реальный курс гривны сегодня к доллару? Я думаю, 150 гривен (272,8 рублей - ред.). Сальдо внешней торговли – минус 50–60 миллиардов. Как будем жить? Запасов только на год хватит на поддержание курса. На следующий день армия скажет: "Мы можем идти домой? Можем идти или нет?" То есть армию мы оставляем на позициях, правильно? Или вы будете людям, которые сидят в окопах, рассказывать, что нет, нет, посидите там, еще переживем зиму, потом посмотрим осень, а потом весну и тому подобное? Сколько им денег будут платить, если не будет боевых выплат?" – сказал по этому поводу Коломойский.Подобные мнения звучат сегодня от многих представителей украинского режима. Пропагандистка Татьяна Даниленко, жена командира 3-го штурмового корпуса Андрея Билецкого*, прямо заявила о том, что Запад будет финансировать Киев только до тех пор, пока он будет находиться в состоянии конфликта с Москвой. Подразумевая, что боевые действия должны продолжаться на Украине до бесконечности."Кто сказал, что Европа и США продолжат покрывать бюджетный дефицит Украины после того, как она перестанет быть их линией столкновения с Россией?" – сказала она в ответ на призывы к заключению мирного компромисса.Зеленский осознает эти риски, которые угрожают его диктаторскому режиму. Он не хочет останавливать конфликт, который давно превратился для него в основной источник денег и власти. А в случае прекращения боевых действий Банковая однозначно попытается превратить страну в огромный военный лагерь, закрытый от мира вечным железным занавесом – чтобы не разрешать мужчинам выезд в Европу и поддерживать численность ВСУ на ее нынешнем уровне.Однако проблемы с финансированием украинской армии ощущаются даже сейчас, несмотря на продолжение помощи со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Значительная часть многомиллиардных траншей разворовывается украинской верхушкой, а солдаты зачастую обеспечивают себя за свои средства, не получая от начальства ни выплат, ни амуниции.По соцсетям расходится обращение военнослужащей Анастасии Леоновой, которая записалась в украинскую армию в надежде на заработок – и вскоре выяснила, что там не платят обещанные деньги и даже не выдают необходимую для службы одежду."Я подписала контракт в начале марта 2026 года. Мне отказывали в выплате, угрожали, шантажировали. Потом я перевелась в медроту, и начался настоящий *****. Мне не выдали ни одной шмотки, хотя я обязана работать в форме. С первого дня я просила выдать резиновые сапоги, но их нет и сейчас. Без шмоток, без денег, без перспективы. Даже без присяги, потому что командование не может определиться, как собрать нас на торжественную присягу", – рассказала в своем блоге украинская военная медсестра.Содержать такую армию еще десять лет будет на самом деле крайне проблематично. Хотя это вряд ли удержит Зеленского от попыток превратить свою страну в концлагерь на вечные времена.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261116/kapriznyy-zelenskiy-prognivshaya-sistema-bayden-zhestko-proshelsya-po-ukraine-v-svoikh-memuarakh-1084532341.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, европа, виталий ким, игорь коломойский, ес, николаевская область