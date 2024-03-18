https://ukraina.ru/20240318/1053940611.html

Украина за неделю. Игра Макрона и приближающаяся развязка

Украина за неделю. Игра Макрона и приближающаяся развязка - 18.03.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Игра Макрона и приближающаяся развязка

На фоне рушащегося западного консенсуса по вопросу о форме помощи Украины, Франция начинает игру по перехвату лидерских позиций в Европе, а Киев подводят к объективной необходимости просить переговоры. И если Зеленский для этих целей не подойдет, тем хуже для Зеленского.

2024-03-18T17:48

2024-03-18T17:48

2024-03-18T18:29

украина

экономика

ес

сша

сво

владимир путин

эммануэль макрон

олаф шольц

владимир зеленский

андрей ермак

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Пленники в собственной странеПожалуй, самая любопытная новость прошедшей недели — это опрос группы "Рейтинг". Оказалось, что у 70% респондентов на Украине есть родные и друзья, которые воевали или воюют на фронте после 24 февраля 2022 года. При этом на западе страны — у 77%, а на востоке — у 42%, что разрушает бытующее представление о более активной мобилизации в русскоговорящих восточных регионах. Перевес запада в количестве воюющих огромен. Похожая картина наблюдается и среди тех, кто воевал во время АТО на Донбассе: на западе — 76%, на востоке — 57%. Также больше готовы воевать 46% жителей Западной Украины и только 32% жителей восточных регионов. Хотя, если исходить не из процентного соотношения, а из численности населения, а из количества, то вероятно (в рейтинге этого нет) количество военнослужащих с восточных и центральных регионов Украины превалирует над количеством западных.Из этих данных можно сделать и иной вывод — высокая степень вовлеченности населения в боевые действия на протяжении 10 лет неизбежно приводит к жертвам в очень большом количестве семей, что как бы повязывает население кровью. Чем дальше на Запад Украины будут продвигаться российские войска, тем больше ненависти они встретят в среде местного населения. Так что, если даже у Украины и Запада не было плана повязать людей кровью (а, возможно, он был), то получилось все-равно как надо.И все же 53% опрошенных по всей стране не допускают личного участия в боевых действиях. Учитывая и объективные обстоятельства, и действие пропаганды, это очень большой процент. Видимо желания воевать не добавляют рассказы медийных мобилизованных и добровольцев вроде обменянного в 2019 году в рамках Минского процесса украинского журналиста "Радио Свобода"* на Донбассе Станислава Асеева, которого власти ДНР задержали по подозрению в шпионаже. В частности, он назвал военные учебки Украины смесью тубдиспансеров и исправительно-трудовых колоний, в которых новобранцы могут месяцами не взять в руки автомат."Плесень, грибок, влажность, полно больных, которым при температуре 39 выдают детские драже от гриппа", — написал Асеев.Вместо военной подготовки, по словам журналиста, мобилизованные занимаются уборкой мусора, колкой дров и работой на кухне."То, что я видел вокруг, больше напоминало пионерский лагерь без всякого представления об аде боевых действий или еще хуже – плен", — заявил Асеев.В учебке он заметил множество бывших зэков и дезертиров, что не добавило никакого сплочения и ощущения общего дела. Многие прямо говорили, что приехали за деньгами, чтобы расплатиться с долгами. Большинство обучающихся — это принудительно мобилизованные старше 40 лет, часто с тяжелыми заболеваниями вплоть до эпилепсии и гепатита. Обнаружился даже бомж, которому в ТЦК предложили "провести зиму в тепле".Поэтому народ и убегает от ТЦК — далеко не все в здравом рассудке готовы рисковать своей жизнью на фронте при вот таком подходе к делу.Больше уходит, чем приходитНациональный банк Украины отчитывается о продолжающемся сокращении объема денежных переводов на Украину. Ранее этот источник был одним из важнейших для поступления валюты в бюджет страны. В 2023 году выехавшие за границу физлица переслали на Украину 11,6 млрд долларов. Сумма вроде бы существенная, но на 7,8% меньше, чем в 2022 году, а в 2022 году ­ — на 10,5% меньше, чем в 2021-м. И это при том, что за последние 2 года Украину покинуло порядка 6 млн человек. А самое любопытное в опубликованных данных то, что постоянный отток средств из Украины в категории "путешествия" (считай, вывоз денег теми, кто уезжает) в 2022 году составил 20 млрд долларов, а в 2023 году — 18 млрд. Это значительно больше, чем приток извне и до СВО такого никогда не было.Нехватка доллара вызывает девальвацию гривны.Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует в этом году девальвацию на 8% — до 41,02 гривны за доллар — в случае, если Украина получит в 2024-м 38 млрд долларов иностранной помощи. Что будет, если помощь не поступит, не знает никто. Пока же до конца марта Украина ожидает не такие уж большие вливания: 1,5 млрд от Мирового банка, 1,5 млрд от Канады и 900 млн от МВФ. О том, что это кредиты, которые придется отдавать, уже и говорить нет смысла.На фоне острой нехватки доходов власти Украины урезают расходы. Так, с сентября следующего года будут закрыты школы, в которых учится менее 45 детей. В 2026 году планируют прекращение финансирования школ с менее чем 60 учениками. Речь, конечно, идет об учебных заведениях в сельской местности, где в принципе мало детей, а становится еще меньше. Каким образом ученики должны будут добираться до оставшихся школ, пока непонятно.Деньги можно добыть, также разрешив богатым откупаться от мобилизации. Так Кабмин собирается предоставлять бронь от мобилизации по критерию доходов и размерам налоговых выплат. Спасутся те, кто официально получает не менее 35 тысяч гривен, платит больше 6,3 тысяч гривен НДФЛ, айтишники, чиновники категории А, работники предприятий ВПК и поставщики для ВСУ, полицейские, работники топливно-энергетического комплекса и операторов связи. Это значит, что спокойная жизнь, как всегда, обеспечена богатым, чиновникам, силовикам, которые нужны для поддержания власти богатых и чиновников, а также те, кто непосредственно работает на армию.Последний пункт играет особо яркими красками после множества уголовных дел против "поставщиков ВСУ" вроде "Львовского арсенала", который украл на этих поставках 1,5 млрд гривен. Ни один из обвиняемых по таким делам сегодня не находится в тюрьме, все вышли или под залог, или даже под личное обязательство. Самый свежий случай — экс-чиновник Минобороны Украины Александр Лиев, которого как раз и обвиняют в присвоении 1,5 млрд, выделенных на закупку боеприпасов. Высший антикоррупционный суд выпустил его под личное обязательство после того, как прокурор вообще не явился на заседание по неизвестным для суда причинам, а ведущие дело органы (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура) вдруг сообщили, что не видят достаточных доказательств причастности Лиева к хищению средств."Если САП не видит состава преступления, то как его может увидеть суд", – прокомментировал новость судья и отпустил Лиева домой.Жаль, процессы над врачами и учителями, которые работали на занятых, а затем оставленных российской армией территориях, проходят в иной атмосфере.Если не говорить о коррупции и ее безнаказанности, то разрушают экономику Украины сегодня оборонные расходы (в их возникновении, конечно, в целом можно обвинять Россию, но в отказе от подписания мирного договора весной 2022 года кроме Зеленского обвинять объективно некого); повреждения портовой инфраструктуры, что ограничивает экспорт; продолжающаяся блокада границ польскими фермерами и массовый исход населения, который сегодня уже связан не столько со страхом стать гражданской жертвой военных действий (в Центральной и Западной Украине таковых почти нет), сколько с нежеланием попасть под насильственную мобилизацию.Очень хотим помочь, но есть непреодолимые обстоятельстваФинансовые вливания извне критичны для Украины, но денег от Запада поступает мало и перспективы каких-то серьезных изменений в этом вопросе пока туманны. Почти все выделяемые сегодня средства идут не в бюджет Украины, а на покупку вооружений у западных компаний.Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) утверждает, что в 2023 году Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия, а крупнейшими ее поставщиками являются США (39%), Германия (14%) и Польша (13%). Показательно, что самые воинственные в своей риторике Франция и Великобритания в перечень главных поставщиков не вошли, хотя та же Франция является главным производителем оружия в Европе.В США все так же не могут проголосовать за пакет помощи Украине. Максимум, что Байден смог предложить в качестве утешения — это 300 млн долларов из средств Пентагона, которых, по заявлению Белого дома, Украине должно хватить на пару недель боев. Причем, если сначала СМИ считали, что Украина получит на эту сумму ракеты ATACMS, то в итоге выяснилось, что ракет в пакете помощи нет. Он включает в себя ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО, снаряды калибра 155 мм, патроны и др. Также было сказано, что данная помощь носила "уникальный" характер и повторить ее возможности нет.Несколько лучше для Украины дела обстоят в ЕС. Постпреды Евросоюза согласовали увеличение Европейского фонда мира для военной помощи Украине (как звучит — фонд мира для военной помощи) в 2024 году на 5 млрд евро. Это решение долгое время блокировали Германия и Франция — каждая в связи с собственными интересами.В ФРГ были недовольны тем, что она финансирует около 25% расходов ЕС и при этом, и так уже выделила Украине 7 млрд. Новые правила должны позволить зачесть около половины двусторонней помощи в счет финансового взноса ЕС.В Париже требовали финансировать из Фонда только то, что производится в Европе (т.е., прежде всего, во Франции). Но, поскольку своего производства недостаточно, пошли на компромисс — Европа получает приоритет при заключении военных контрактов, а если мощностей не хватит, можно будет закупать вооружения и в других местах.Все это, конечно, замечательно, но остается одна нерешенная проблема. Фонд пополнят, а вот будут ли эти средства истрачены — вопрос, поскольку уже несколько месяцев Венгрия блокирует запланированные выплаты из оставшихся средств Фонда мира и ничто не мешает ей продолжать это делать. Ведь запросы Будапешта Киеву вернуть венграм Закарпатья их национально-культурные права в изводе до 2015 года остаются без ответа.Что касается крайне воинственной Великобритании, ее реальная помощь Украине ограничивается предложением обменяться дальнобойными ракетами с Германией с последующей передачей их Украине. Но это предложение не имеет практических последствий, т.к. канцлер ФРГ Шольц отверг любые варианты передачи Украине ракет Taurus. Пока же немецкий оружейный концерн Rheinmetall грозится открыть на Украине минимум четыре завода по производству снарядов, боевых машин и систем ПВО с перспективой заработать на этом 2-3 млрд евро в год. Успеет ли?Зато активность проявляет маленькая Чехия. На выделенные Еврокомиссией деньги она уже инициировала закупку снарядов для ВСУ везде, где таковые можно найти. Попасть на Украину снаряды вроде бы должны в начале лета. Обещанный же ранее миллион снарядов будет в лучшем случае к концу года. Реальность в том, что Россия производит около 3 млн снарядов в год, а США и Европа совокупно — только 1,2 млн.Кое-чем помогают Дания (артиллерийские системы CAESAR, самоходные 120-мм минометы и 155-мм боеприпасы на 337 млн долларов), Болгария (бронетранспортеры) и какие-то совсем древние гаубицы отправит Греция.Еще раз, это все не деньги в бюджет Украины, а лишь покупка относительно небольшого и явно недостаточного для военного перелома в пользу Украины количества оружия и боеприпасов. Потенциально деньги в бюджет — это замороженные активы РФ. Но пресс-секретарь по внешней политике правящей в ФРГ партии СДПГ Нильс Шмид четко дал понять, что передача указанных средств будет осуществлена только после окончания войны, только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины и только в том случае, если Россия не ветирует такое решение в Совбезе ООН. А она ветирует.У союзников свои интересыСоздавать непреодолимые экономические трудности Украине продолжает Польша. Протестующие фермеры на КПП Ягодин-Дорогуск теперь блокируют проезд и пассажирских автобусов, который не имеет никакого отношения к транзиту зерна. Впрочем, польская полиция успокоила вице-премьера по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, который возмутился возникшей ситуацией — никаких случаев остановки пассажирского транспорта как бы не было.Касательно же фур сомнений нет ни у кого. В сторону Польши заблокированы все 6 пунктов пропуска. В сторону Украины выпускают 4 фуры в час. Украинских же журналистов, которые снимают сюжеты о торговле Варшавы с Россией, снова задерживают. В прошлый раз речь шла о журналисте "Украинской правды", в этот раз — взяли двоих сотрудников издания "Район.ин.юа", которые отслеживали пересечения границы с Калининградской областью РФ грузовыми поездами и автомобилями. У журналистов отобрали технику и, по всей видимости, не вернули. Затем их отвезли на границу с Украиной и выдворили. Основание — они якобы снимали объекты критической инфраструктуры.Ясно, что польские власти делают то, что прямо сейчас выгодно Польше. А в этом смысле военная и дипломатическая поддержка Украины никак не противоречит активной торговле с Россией. В головах живущих в черно-белом мире "патриотов", конечно, противоречит, но в реальности нет.А суровая реальность такова, что, идя навстречу своим сельхозпроизводителям, Европарламент не согласовал предложение Еврокомиссии продлить еще на год беспошлинный ввоз в ЕС сельхозпродукции из Украины и это большой удар по украинскому бюджету.В то же время посол Польши на Украине Ярослав Гуза заявил, что в его стране наблюдается большой дефицит рабочей силы, поэтому Польша заинтересована в том, чтобы граждане Украины не уезжали домой, а оставались работать на польских предприятиях. Вопрос по урегулированию их долгосрочного пребывания в Польше, по словам посла, будет решен.Выходит, что Польша не готова принимать украинское зерно, но готова принимать граждан Украины, которые будут производить зерно польское. И выдачи людей под мобилизацию не будет. Насколько как бы предельно русофобская Польша помогает Киеву победить Путина, судите сами.Политические же издержки начала создавать Украине Грузия, потребовав выдать ей двух высокопоставленных соратников Саакашвили: советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили и сотрудника Службы контрразведки Георгия Лорткипанидзе.Дело в том, что во время президентства Саакашвили, курировавший пенитенциарную систему Грузии тогдашний министр юстиции Адеишвили создал в тюрьмах систему пыток заключенных оппозиционеров. В 2012 году появились и видеозаписи."В начале сентября министру юстиции Грузии Зурабу Адеишвили стало известно, что сотрудник департамента по исполнению наказаний Владимир Бедукадзе вывез за границу кадры нечеловеческого обращения с заключенными, чтобы показать их европейским правозащитным организациям и СМИ. Адеишвили, вместе с директором Глданской тюрьмы №8, разработал схему, согласно которой сотрудники тюрьмы — Леван Пхаладзе, Давид Парулава, известные под кличками "Басти" и "Бубу", должны были избивать заключенных и записывать это на камеру, а после этого другой сотрудник — Леван Пурцхванидзе заявил, что снимал на камеру пытки и избиения по заданию "Грузинской мечты" и якобы получил за это 40 тысяч долларов", — позже выяснила грузинская прокуратура.Помимо этого, Адеишвили признали виновных в рейдерском захвате винного завода, двух телекомпаний, убийстве полицейскими 19-летнего Буты Робакидзе с подбрасыванием тому автомата и других преступлениях. С 2013 года Адеишвили находился в "красном" списке Интерпола, но в 2015 его спас Киев, назначив советником при Кабмине (Саакашвили в том же году стал губернатором Одесской области), и Интерпол прекратил розыск бывшего министра.Самое удивительно, что за экстрадицию иностранцев отвечает Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Украины, главой которого и является Адеишвили. То есть он отказал в экстрадиции самого себя. Вместо выдачи преступников глава фракции "Слуг народа" в Раде Давид Арахамия традиционно назвал тех, кто пошел поперек интересов Киева (в данном случае, правительство Грузии) "прокремлевскими" и выдвинул встречные требования для "нормализации отношений": освобождение из тюрьмы Саакашвили, прекращение прямого авиасообщения с РФ, прекращение помощи РФ с обходом санкций.Таким образом все закончилось тем, что Украина стала страной, скрывающей от правосудия грузинских преступников, а Грузия — не смотря на тяжелый исторический бэкграунд, сохраняющей тесные экономические отношения с Россией. Что выиграл Киев от такого хода, непонятно.Внутренний кризис и принуждение к переговорамТем временем Верховная Рада упорно не может собраться, чтобы ужесточить мобилизацию и запретить УПЦ. Причиной переноса заседаний называют нехватку голосов у "слуг народа" для принятия законопроектов. Но говорят и о других причинах. К законопроекту о мобилизации "охладели" после отставки Залужного — народ очень недоволен, а политическую ответственность придется нести тем, кто проголосует. Да и в чем смысл законопроекта, если мобилизованных нечем вооружить? По УПЦ еще сложнее — проблема вышла в международную плоскость, о нападении на церковь говорят с трибун ООН, а защищать ее приехал статусный американский адвокат. Одно дело арестовать несколько членов Союза православных журналистов, объявив их "агентами Путина", а другое — запретить церковь. Если Зеленский и Ермак не собираются оставаться на Украине, то многие депутаты (не смотри на то, что воры) вполне укоренены в своей стране и совершенно не желают получить в своем округе "религиозные войны". По крайней мере за будущие издержки они хотели бы получить побольше, а Офис президента хотел бы дать им поменьше. Пока что в цене не сошлись и после закрытия заседания Рады из-за очередной воздушной тревоги, депутаты больше так и не собрались.Пока Верховная Рада так или иначе срывает планы Зеленского и Ермака, президент России Владимир Путин снова заявляет о готовности к переговорам с учетом "реалий на земле". Несмотря на то, что российский МИД дал понять, что РФ не намерена участвовать в организуемой Украиной мирной конференции в Швейцарии, "даже если ее пригласят" настаивающие на ее участии Швейцария и Китай, от самой возможности переговоров никто не отказывается. Но, конечно, есть условия."Мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", — заявил Путин.В издании Politico согласились с тем, что начать говорить о мире придется и, будучи реалистами, "возможно, даже об отказе от части территории Украины", — сказал чиновник из ЕС.Лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених намекнул на то, что раз очень воинственное в своей риторике руководство Франции никак не увеличивает реальную помощь Украине, пора бы поговорить не только о войне, но и "подумать, как заморозить войну, а затем и положить ей конец".А Макрон, по всей видимости, играет в ту же игру, но как "плохой полицейский". В новом интервью газете Le Parisien он снова не исключает наземную операцию Франции на Украине, тем самым вынуждая Россию реагировать жесткими заявлениями о провокации ядерной войны и тем самым подталкивая к переговорам западные страны, которые этой ядерной войны совсем не хотят. Ну и походу дела Макрон, конечно, пытается превратить Францию в лидера Европы. На фоне деиндустриализации Германии, такие планы могут и сработать. В то же время украинским журналистам президент Франции говорит о том, что "Франция никогда не будет первой инициатором какой-либо агрессии" и к переговорам с Путиным он готов."Нам нужно выйти на постоянный, устойчивый и справедливый мир. И если Путин захочет что-то предложить, я выслушаю его предложение, но нужно сказать, что единственные переговоры, это переговоры, на которые идут главы двух стран", - сказал Макрон в интервью журналистке Наталье Мосейчук.Это логично. Но поскольку Зеленский сам лишил себя права вести переговоры с РФ, то под главой Украины, который сядет договариваться, может подразумеваться и кто-то еще.*Организация, признанная в РФ иноагентом

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украина, экономика, ес, сша, сво, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир зеленский, андрей ермак, война, переговоры, эксклюзив