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Путин прибыл в Китай на саммит АТЭС, где встретится с Си Цзиньпином и Трампом

Путин прибыл в Китай на саммит АТЭС, где встретится с Си Цзиньпином и Трампом - 18.11.2026 Украина.ру

Путин прибыл в Китай на саммит АТЭС, где встретится с Си Цзиньпином и Трампом

Президент России Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где ожидаются его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом

2026-11-18T00:55

2026-11-18T00:55

2026-11-18T01:00

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Самолет главы государства вечером 17 ноября приземлился в международном аэропорту Баоань. Путина у трапа встретили красной дорожкой и почётным караулом.У президента на 18 и 19 ноября запланирована насыщенная деловая программа. В частности, он примет участие в мероприятиях саммита, посетит первый российско-китайский университет МГУ-ППИ.19 ноября состоится первая в истории трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, основные темы уже определены.Перед этим состоятся отдельные двусторонние переговоры Путина с Си Цзиньпином. Вопросы экономического взаимодействия будут обсуждаться в расширенном составе, внешнеполитические вопросы — в узком составе в формате рабочего завтрака.Для лидеров России и Китая это будет уже пятый контакт и четвертая личная встреча в этом году. В начале года они провели традиционную видеоконференцию, в мае Путин посетил Пекин с официальным визитом. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин общались на саммитах ШОС в Киргизии и БРИКС в Индии.Запланированы беседы президента России с лидером Вьетнама То Ламом и с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Не исключены и другие контакты, в том числе на ногах.Также прорабатывается возможность отдельной встречи Путина и Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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