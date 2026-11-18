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Движение поездов по Крымскому мосту возобновили в полном объёме — Росжелдор

Движение поездов по Крымскому мосту возобновили в полном объёме — Росжелдор - 18.11.2026 Украина.ру

Движение поездов по Крымскому мосту возобновили в полном объёме — Росжелдор

Движение поездов по Крымскому мосту, приостановленное после атак ВСУ, восстановили в полном объеме. Об этом вечером 17 ноября сообщило федеральное агентство Росжелдор

2026-11-18T01:34

2026-11-18T01:34

2026-11-18T01:34

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крымский мост

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сергей аксенов

минтранс

железная дорога

ржд

железнодорожники

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О приостановке движения утром сообщил Минтранс. Конструкция моста получила повреждения из-за атак украинских беспилотников в ночь на 16 и 17 ноября."Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено", — говорится в заявлении ведомства.По информации компании "Гранд Сервис Экспресс", все ранее задержанные поезда "Таврия" уже прибыли на станцию Керчь. Автобусы из Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей до Керчи курсируют по расписанию.Первая атака вражеских БПЛА на Крымский мост утром 16 ноября привела к остановке движения более чем на 16 часов. В ночь на 17 ноября мост подвергся повторной атаке, из-за чего движение по автомобильной и железнодорожной частям было временно остановлено. По предварительной информации Минтранса, пострадавших в результате ударов нет.Ранее днём глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту, приостановленное после двух атак ВСУ, возобновлено.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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