https://ukraina.ru/20240315/1053879044.html

Нужно бить по заводам и цехам: Журавлев рассказал, почему борьба с БПЛА должна выйти на новый уровень

Нужно бить по заводам и цехам: Журавлев рассказал, почему борьба с БПЛА должна выйти на новый уровень - 15.03.2024 Украина.ру

Нужно бить по заводам и цехам: Журавлев рассказал, почему борьба с БПЛА должна выйти на новый уровень

Украина выбрала террористический метод ведения войны и наносит удары по мирному населению РФ. И чем хуже для ВСУ будет обстановка на фронте, тем тяжелее будет обстановка на приграничных областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2024-03-15T03:10

2024-03-15T03:10

2024-03-15T03:10

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С самого начала ВСУ придерживаются "людоедской тактики" они прикрываются мирными жителями. Неоднократно украинская военная техника специально пряталась на подземных парковках торговых центров. Это делается специально, чтобы потом в "нападении" обвинить российские войска, рассказал политик.Украина выбрала для себя террористический метод ведения войны и наносит удары по мирному населению РФ. И чем хуже для ВСУ будет обстановка на фронте, тем тяжелее будет обстановка на приграничных областях, добавил он.Борьба с украинскими беспилотниками должна перейти на новый уровень. Для России необходимо постоянно совершенствовать разные виды радиоэлектронной борьбы. На российской территории есть все условия для производства таких систем, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240314/1053872776.html

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новости, украина, запад, обстрелы, граница, россия, рэб, беспилотники, бпла, безопасность, теракт