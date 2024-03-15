Нужно бить по заводам и цехам: Журавлев рассказал, почему борьба с БПЛА должна выйти на новый уровень
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дрон
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
Украина выбрала террористический метод ведения войны и наносит удары по мирному населению РФ. И чем хуже для ВСУ будет обстановка на фронте, тем тяжелее будет обстановка на приграничных областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
С самого начала ВСУ придерживаются "людоедской тактики" они прикрываются мирными жителями. Неоднократно украинская военная техника специально пряталась на подземных парковках торговых центров. Это делается специально, чтобы потом в "нападении" обвинить российские войска, рассказал политик.
Украина выбрала для себя террористический метод ведения войны и наносит удары по мирному населению РФ. И чем хуже для ВСУ будет обстановка на фронте, тем тяжелее будет обстановка на приграничных областях, добавил он.
"Вижу выход из ситуации в том, чтобы уничтожать не сами беспилотники, а заводы, цеха, места, где их собирают; эшелоны, которыми их завозят на Украину с Запада. Или просто бить по военным украинским объектам так часто, чтобы у них не было времени задуматься над подготовкой новых и новых терактов", - отметил Журавлев.
Борьба с украинскими беспилотниками должна перейти на новый уровень. Для России необходимо постоянно совершенствовать разные виды радиоэлектронной борьбы. На российской территории есть все условия для производства таких систем, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском читайте на сайте Украина.ру.