https://ukraina.ru/20241118/1059010548.html

"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету

"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету - 18.11.2024 Украина.ру

"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету

Владимир Зеленский посетил расположение бригады ВСУ в Покровске (Красноармейске). Пользователи сети тут же вспомнили про примету: город, в который он приезжает довольно быстро после этого освобождают российские военные

2024-11-18T16:44

2024-11-18T16:44

2024-11-18T16:44

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"Плохая примета!", "Зеленский, как баба с пустыми ведрами", "Ну или черный кот, который ЛБС (линию боевого соприкосновения. - Ред.) перешел", - отреагировали пользователи сети.В частности, так было с Артемовском (Бахмутом) и Авдеевкой. Бахмут Зеленский посетил 20 декабря, а 20 мая глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска. Бои за город длились 224 дня и завершились в полдень 20 мая. Днем позже этот факт подтвердили в Минобороны РФ.В Авдеевку Зеленский наведывался в конце декабря 2023-го. Примерно в середине февраля текущего года ВСУ потеряли этот город.Относительно недавно приезжал Зеленский еще в два крупных населенных пункта: Славянск и Часов Яр."Значит, скоро сдадут", - написал один из пользователей."Плохая примета": Зеленский приехал в Славянск"Значит точно скоро сдадут": Зеленский приехал в Часов ЯрВ понедельник, 18 ноября, военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что Армия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил эту информацию, уточнив, что российские военные продвинулись в микрорайоне Жовтневый со стороны канала и сумела закрепиться.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также известно, что власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.Еще по теме: ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе.

https://ukraina.ru/20221220/1041963337.html

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новости, россия, авдеевка, славянск, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины, bild, покровск/красноармейск