"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету
Владимир Зеленский посетил расположение бригады ВСУ в Покровске (Красноармейске). Пользователи сети тут же вспомнили про примету: город, в который он приезжает довольно быстро после этого освобождают российские военные
"Плохая примета!", "Зеленский, как баба с пустыми ведрами", "Ну или черный кот, который ЛБС (линию боевого соприкосновения. - Ред.) перешел", - отреагировали пользователи сети.
В частности, так было с Артемовском (Бахмутом) и Авдеевкой. Бахмут Зеленский посетил 20 декабря, а 20 мая глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска. Бои за город длились 224 дня и завершились в полдень 20 мая. Днем позже этот факт подтвердили в Минобороны РФ.
В Авдеевку Зеленский наведывался в конце декабря 2023-го. Примерно в середине февраля текущего года ВСУ потеряли этот город.
29 декабря 2023, 19:12Зеленский снял видео на окраине Авдеевки
"Значит, скоро сдадут", - написал один из пользователей.
В понедельник, 18 ноября, военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что Армия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил эту информацию, уточнив, что российские военные продвинулись в микрорайоне Жовтневый со стороны канала и сумела закрепиться.
15:38Русские уже в центре города: DeepState сообщил о шатком положении ВСУ В Часовом ЯреАрмия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Такое сообщение опубликовал военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Его слова подтвердил аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Также известно, что власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.