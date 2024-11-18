"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету - 18.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241118/1059010548.html
"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету
"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету - 18.11.2024 Украина.ру
"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету
Владимир Зеленский посетил расположение бригады ВСУ в Покровске (Красноармейске). Пользователи сети тут же вспомнили про примету: город, в который он приезжает довольно быстро после этого освобождают российские военные
2024-11-18T16:44
2024-11-18T16:44
новости
россия
авдеевка
славянск
владимир зеленский
денис пушилин
вооруженные силы украины
bild
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1059010338_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_85f773428cd0d5d35da6f80c71fd4606.jpg
"Плохая примета!", "Зеленский, как баба с пустыми ведрами", "Ну или черный кот, который ЛБС (линию боевого соприкосновения. - Ред.) перешел", - отреагировали пользователи сети.В частности, так было с Артемовском (Бахмутом) и Авдеевкой. Бахмут Зеленский посетил 20 декабря, а 20 мая глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска. Бои за город длились 224 дня и завершились в полдень 20 мая. Днем позже этот факт подтвердили в Минобороны РФ.В Авдеевку Зеленский наведывался в конце декабря 2023-го. Примерно в середине февраля текущего года ВСУ потеряли этот город.Относительно недавно приезжал Зеленский еще в два крупных населенных пункта: Славянск и Часов Яр."Значит, скоро сдадут", - написал один из пользователей."Плохая примета": Зеленский приехал в Славянск"Значит точно скоро сдадут": Зеленский приехал в Часов ЯрВ понедельник, 18 ноября, военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что Армия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил эту информацию, уточнив, что российские военные продвинулись в микрорайоне Жовтневый со стороны канала и сумела закрепиться.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также известно, что власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.Еще по теме: ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе.
https://ukraina.ru/20221220/1041963337.html
https://ukraina.ru/20230521/1046413525.html
https://ukraina.ru/20231229/1052504844.html
https://ukraina.ru/20240218/1053373272.html
https://ukraina.ru/20241118/1059008187.html
https://ukraina.ru/20241106/1058676145.html
россия
авдеевка
славянск
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1059010338_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f5926836b939f0014d73ccfeb153089d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, авдеевка, славянск, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины, bild, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Авдеевка, Славянск, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Bild, Покровск/Красноармейск

"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету

16:44 18.11.2024
 
Читать в
Владимир Зеленский посетил расположение бригады ВСУ в Покровске (Красноармейске). Пользователи сети тут же вспомнили про примету: город, в который он приезжает довольно быстро после этого освобождают российские военные
"Плохая примета!", "Зеленский, как баба с пустыми ведрами", "Ну или черный кот, который ЛБС (линию боевого соприкосновения. - Ред.) перешел", - отреагировали пользователи сети.
В частности, так было с Артемовском (Бахмутом) и Авдеевкой. Бахмут Зеленский посетил 20 декабря, а 20 мая глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска. Бои за город длились 224 дня и завершились в полдень 20 мая. Днем позже этот факт подтвердили в Минобороны РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 13:53
Зеленский приехал с визитом в Артемовск – СМИУкраинские СМИ 20 декабря сообщают о том, что Владимир Зеленский прибыл с неанонсиорванным визитом в Артемовск (Бахмут) в ДНР
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
21 мая 2023, 09:04
В Минобороны РФ заявили об освобождении АртемовскаГород Артемовск (Бахмут) в ДНР освобожден от подразделений ВСУ, заявили в Минобороны России 20 мая
В Авдеевку Зеленский наведывался в конце декабря 2023-го. Примерно в середине февраля текущего года ВСУ потеряли этот город.
Зеленский на окраине Авдеевки
29 декабря 2023, 19:12
Зеленский снял видео на окраине Авдеевки
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
18 февраля, 09:42
Шойгу доложил Путину о полном взятии АвдеевкиМинистр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил в Кремле президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны 17 февраля
Относительно недавно приезжал Зеленский еще в два крупных населенных пункта: Славянск и Часов Яр.
"Значит, скоро сдадут", - написал один из пользователей.
"Плохая примета": Зеленский приехал в Славянск
"Значит точно скоро сдадут": Зеленский приехал в Часов Яр
В понедельник, 18 ноября, военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что Армия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил эту информацию, уточнив, что российские военные продвинулись в микрорайоне Жовтневый со стороны канала и сумела закрепиться.
15:38
Русские уже в центре города: DeepState сообщил о шатком положении ВСУ В Часовом ЯреАрмия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Такое сообщение опубликовал военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Его слова подтвердил аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
6 ноября, 14:24
За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФРоссийские военные за октябрь взяли под контроль больше территорий, чем за весь 2024 год. К такому выводу пришел украинский сервис DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Также известно, что власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.
Еще по теме: ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе.
 
НовостиРоссияАвдеевкаСлавянскВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныBildПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Германия сдаёт США и тоже предоставляет оружие. Итоги 18 ноября на Украине
18:01"Не наш выбор". Киселев об открытии ракетной базы НАТО в Польше и вынужденной реакции России
17:54Военный волонтер Роман Алехин о Курской битве с ВСУ: Каждый шаг к Судже будет даваться нам с трудом
17:53Литовского ведущего, предложившего расправляться с русскоязычными, лишили роли мыши
17:52Боязнь грузинского бизнеса. Почему в Абхазии хотят российских денег, но не инвесторов
17:52Правительство ФРГ: решение Байдена никак не повлияет на отказ поставлять Taurus
17:34Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию
17:18Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас"
17:17Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители
17:14Трамп готовит разгром ФБР. Американцам от этого будет только лучше
17:02Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus
17:00Владимир Брутер: Запад ракетами хочет вытащить Россию из зоны комфорта, а Трамп боится остаться лузером
16:44"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету
16:04Принял его за пьяного: свидетель убийства летчика-предателя Кузьминова прошел мимо
15:49В МИД РФ пообещали наказать виновных в гибели главреда курской газеты
15:38Русские уже в центре города: DeepState сообщил о шатком положении ВСУ В Часовом Яре
15:38Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе
15:37Франция отправляет на фронт украинскую бригаду "Анна Киевская"
15:34Об ударах вглубь РФ: глава МИД Литвы признал, что "шампанское открывать рано", а президент решил не ждать
15:30Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров
Лента новостейМолния