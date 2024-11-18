ВСУ убили главреда курской газеты прямо в машине МВД - 18.11.2024 Украина.ру
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ВСУ убили главреда курской газеты прямо в машине МВД
ВСУ убили главреда курской газеты прямо в машине МВД - 18.11.2024 Украина.ру
ВСУ убили главреда курской газеты прямо в машине МВД
Российские военные перехватили видео, на котором запечатлен момент удара украинского дрона по машине главного редактора курского издания "Народная газета" Юлии Кузнецовой, повлекшего ее смерть. Об этом 18 ноября сообщил Телеграм-канал Zvezda news
2024-11-18T14:21
2024-11-18T14:21
новости
курская область
донецкая народная республика
следственный комитет
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дроны
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В Следственном комитете пояснили, что главред вместе с коллегой и полицейским ехала на служебной машине МВД. В ролике видно, что авто виляло по дороге и пыталось уйти от беспилотника ВСУ, однако эти попытки не увенчались успехом: главный редактор газеты погибла, а ее попутчики получили ранения.Как утверждает Телеграм-канал Zvezdanews, журналист вывозила архивные дела редакции, так как готовила материал о ситуации в Большесолдатском районе.Это не первый случай, когда ВСУ прицельно атакуют мирных граждан Курской области. В октябре жительница поселка Тёткино погибла при обстреле жилого дома со стороны украинских военных. Перед смертью она закрыла собой дочь.В августе другая жительница Курской области - беременная 28-летняя Нина Кузнецова - также закрыла собой сына. Тогда огонь по автомобилю семьи открыл из автомата украинский военный.В тот же день в новостях: Машина экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука под Бахмутом попала под удар FPV-дрона, но полковник остался жив
https://ukraina.ru/20241030/1058470542.html
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новости, курская область, донецкая народная республика, следственный комитет, мвд, вооруженные силы украины, дроны, автомобиль
Новости, Курская область, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет, МВД, Вооруженные силы Украины, дроны, автомобиль

ВСУ убили главреда курской газеты прямо в машине МВД

14:21 18.11.2024
 
© Zvezdanews/Telegram
© Zvezdanews/Telegram
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Российские военные перехватили видео, на котором запечатлен момент удара украинского дрона по машине главного редактора курского издания "Народная газета" Юлии Кузнецовой, повлекшего ее смерть. Об этом 18 ноября сообщил Телеграм-канал Zvezda news
В Следственном комитете пояснили, что главред вместе с коллегой и полицейским ехала на служебной машине МВД. В ролике видно, что авто виляло по дороге и пыталось уйти от беспилотника ВСУ, однако эти попытки не увенчались успехом: главный редактор газеты погибла, а ее попутчики получили ранения.
Как утверждает Телеграм-канал Zvezdanews, журналист вывозила архивные дела редакции, так как готовила материал о ситуации в Большесолдатском районе.
Это не первый случай, когда ВСУ прицельно атакуют мирных граждан Курской области. В октябре жительница поселка Тёткино погибла при обстреле жилого дома со стороны украинских военных. Перед смертью она закрыла собой дочь.
В августе другая жительница Курской области - беременная 28-летняя Нина Кузнецова - также закрыла собой сына. Тогда огонь по автомобилю семьи открыл из автомата украинский военный.
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