https://ukraina.ru/20241118/1059005199.html

Владимир Брутер: Запад ракетами хочет вытащить Россию из зоны комфорта, а Трамп боится остаться лузером

Владимир Брутер: Запад ракетами хочет вытащить Россию из зоны комфорта, а Трамп боится остаться лузером - 18.11.2024 Украина.ру

Владимир Брутер: Запад ракетами хочет вытащить Россию из зоны комфорта, а Трамп боится остаться лузером

Уходящая администрация США будет пытаться максимально спровоцировать Россию, чтобы создать много точек невозврата. Ее упоротость может блокироваться жесткими и пугающими действиями России, если таковые будут иметь место. В противном случае все наши попытки не допустить эскалации конфликта будут выкинуты, и нас же в этом обвинят.

2024-11-18T17:00

2024-11-18T17:00

2024-11-18T17:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Американское издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что президент США Джо Байден одобрил удары дальнобойным оружием по территории России.- Владимир Ильич, партия войны в США решила громко хлопнуть дверью после победы Трампа на выборах?- А вы считаете, Трамп отменит это решение? Это решение принято, чтобы Трамп сильно мучился с вопросом, может ли он его отменить. Если нет, то все его предвыборные обещания с разбегу падают в овраг. Они поставили Трампа в положение, из которого он не знает, как выйти.А что касается самого факта, то все это военное хозяйство работает исключительно благодаря западным военным, прикомандированным к ВСУ в качестве техперсонала. Они занимаются спутниковой разведкой и наведением. Если украинец нажимает на клавишу, это ничего не значит. Этим занимается коллективный Запад, и принципиально это решение ничего не меняет. И если на Западе найдется кто-то, кто захочет спрыгнуть с этого, то сделать это ему будет гораздо сложнее.- А что помешает Трампу отменить решение об ударах вглубь России?- Ему помешает коллективная политическая закулиса, которая является рабом лампы. Она не может просто так отменять решения, которые ею идеологически уже обоснованы. Трамп сейчас пытается расследовать бегство из Афганистана, но он же не хочет попасть в ситуацию, когда будут расследовать бегство с Украины.- Но ведь войну начала прежняя администрация, он как бы исправляет ее ошибки.- Это не имеет значения, войну в Афганистане тоже не Байден начал. США на Украине воюют с Россией. Любые отмены в одностороннем порядке являются признаком не просто слабости, а капитуляции. Если Трамп отменит принятые решения, он должен это мотивировать уступками со стороны России. А если нет, то он лузер. Так работает американская политическая система.Трамп поэтому и не знает, как на это реагировать. Кроме дурацкой фразы, что только он может засадить за стол переговоров обе стороны, они ничего родить не смогли. Им нужно время, им нужно знать, на что они могут рассчитывать в переговорах с Россией.- Трампу оставляют тяжелое военное наследие?- Да, ему оставляют пазл, в котором он ничего не понимает. Он вообще очень дурной, на самом деле, и готов только к простым решениям. Такие люди в США знают только один способ решения — это наезд. И Трамп считает, что сейчас принудит Путина к переговорам. А как он это сделает? Он скажет Украине не стрелять? Он может так сказать только в обмен на определённые действия со стороны России.- Каким будет наш ответ, учитывая недавние заявления президента о прямой вовлеченности стран НАТО в случае ударов дальнобойным оружием?- Прямое вовлечение НАТО имеет место уже давным-давно. Мы можем себе выдумать, что это еще не конфликт с Западом. Само по себе решение (о разрешении наносить удары дальнобойными ракетами – ред.) носит фейковый характер. Они же уже стреляют по Севастополю, Крыму. Разве это не российская территория? Разве то, что они считают Курск российским, а Крым нет, меняет суть дела?- Удары по логистическим центрам Восточной Европы. По самолетам-разведчикам достаточный ответ с нашей стороны?- Запад отреагирует только тогда, когда он испугается. В качестве иллюстрации вспомним, что в первые дни СВО все забрали из Киева свои посольства. А потом, когда поняли, что штурма Киева не будет, их вернули.У нас склонны западный менталитет излишне софистицировать, усложнять, а он очень простой. Если они испугаются последствий, когда они поймут, что продолжение войны опаснее, чем ее окончание, они пойдут на переговоры.А что мы должны сделать, чтобы их запугать, я не знаю, это не моя компетенция. Их надо было запугать еще до начала СВО, то, что это было сделано, обернулось большими жертвами. Но тема никуда не ушла и сейчас. Их надо напугать. Сейчас у них нет сдерживающего фактора, гибель украинцев их не сдерживает. Они считают, что чем больше русские и украинцы убьют друг друга, тем лучше для них.А мы придерживаемся политики, о которой часто говорят и китайцы, и бразильцы, о недопущении роста эскалации. Другая сторона этого принципа не придерживается.Если бы российское руководство точно знало ответ на этот вопрос (как воздействовать на Запад – ред.), когда оно предлагало договор о гарантиях безопасности России осенью 2021 года, то ничего бы этого не было. Внешняя политика не строится на сиюминутных моментах, она строится годами, а то и больше.- Олаф Шольц свое разрешение на поставки ракет Taurus на Украину пока не дал. А лидер Христианско-демократического союза Мерц, которого называют будущим канцлером ФРГ, согласится на это?- Мерц, конечно, даст. Но снова встает вопрос об ответе, который их напугает. Мерц не из стали сделан. Он человек отвратительный, но не более того. Он настроен к русским крайне реваншистски. Представьте себе Мерца, когда по Мюнхену стреляют русские ракеты. То есть стрелять по России немецкими ракетами это хорошо, а по Германии русскими – это плохо.- Наш последний аргумент — это ядерная дубина, но ее наличие не влияет на принятие подобных решений. Почему бы не провести показательные ядерные испытания на Новой Земле?- Они этого не испугаются. Их мейнстримное мнение заключается в том, что Путин ядерное оружие не применит. Против кого мы собираемся его применять? Против Украины? Но ситуация к этому не располагает. Против Запада? Но это за пределами политического здравого смысла. Сейчас мы находимся в ситуации, когда хорошего решения мы не нашли. Не нужно обманывать себя тем, что у нас есть средства быстро все закончить.- Но пока Запад навязывает нам свою инициативу, и нам приходится искать какие методы противодействия?- Запад пытается навязать в том числе фейковые моменты, которые, как он предполагает, должны вывести из зоны комфорта, которая частично появилась на линии боевого соприкосновения. Для них это главное. Они хотят, чтобы мы не наступали, а с другой стороны, хотят посмотреть, как мы будем наступать. То есть они хотят, чтобы мы показали свои карты.Но все предложения по заморозке конфликта и создании демилитаризованной зоны мы должны сразу посылать лесом. Мы должны так выстроить свою позицию, чтобы никто не лез к нам с идиотскими предложениями.- Спрогнозируйте развитие ситуации на ближайшие месяцы в связи с решением Запада.- Уходящая администрация будет пытаться максимально спровоцировать Россию, чтобы создать много точек невозврата. Ее упоротость может блокироваться жесткими и пугающими действиями России, если таковые будут иметь место. В противном случае все наши попытки не допустить эскалации конфликта будут выкинуты, и нас же в этом обвинят.С западными элитами надо было работать не сейчас. У нас есть средства, чтобы работать против элит Запада, но это сложные средства, и я не уверен, что мы к этому готовы и хотели бы их применять.- И какие же это средства?- Этот вопрос вы можете задать товарищам из соответствующего департамента МИД. Они скажут, что у нас не получается. Но люди, которые могли бы быть нашими лоббистами в европейских странах, по совокупности причин таковыми не являются. Поэтому ответа на ваш вопрос нет вообще. Но это не означает, что этого не надо делать. Если вы после школы не умеете читать, это не значит, что вам не нужно читать.Да, Россия новая страна, и советский опыт к ней не применим. У СССР были другие возможности, и он был второй державой мира. Россия таковой не является. И ее возможности базируются на других принципах. Десять лет назад крупнейшими российскими торговыми партнерами были Германия и Голландия. Из этой ситуации нам пришлось выходить за год.Мы говорим, что санкции не сыграли решающую роль, но нерешающую роль они играют и сейчас. Начиная с 90-х, нам пришлось все восстанавливать по кусочкам. Как восстановили, так и есть. Жаловаться здесь бессмысленно, на Западе считали, что и этого у нас не будет. И Запад был уверен, что он на нас надавит, и мы прогнемся. Им и не удастся победить, у них недостаточно ресурсов, здесь нужны другие возможности. И с этим обстоятельством Запад вынужден считаться. И уже какое-то время они предлагают ничью.О военных приготовлениях США Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США

https://ukraina.ru/20241118/1058994100.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, запад, сша, дональд трамп, владимир брутер, джо байден, нато, украина.ру, вооруженные силы украины