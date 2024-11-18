Резервов нет, ситуация патовая: эксперт рассказал, почему ВСУ не дают команду на отступление из Курахово
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Еще в начале минувшей недели сообщалось, что российские войска взяли под контроль больше 15% площади Курахова. Сейчас у этой группировки ВСУ сложилась патовая ситуация— если своевременно не сбежать, то конец неизбежен. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Город Курахово, который когда-то Зеленский называл "неприступным оплотом" ВСУ в Донбассе, стал ему совсем неинтересен. Он молчит, "как рыба об лёд, не отвечает даже заглядывающим ему в глаза украинским генералам", которые ждут команды на отступление, сообщил эксперт.
В начале минувшей недели сообщалось, что российские войска взяли под контроль больше 15% площади Курахова. Основная линия обороны ВСУ на этом участке уже прорвана, добавил он.
"К утру четверга появились новые цифры по продвижению армии РФ в этом городе. Также идёт окружение Курахова по линии соседних с ним сёл, в частности Дальнего, по линии от Константинопольского до Антоновки, что позволит зайти в Курахово и с южного направления", — отметил Алехин.
По словам эксперта, у кураховской группировки ВСУ сложилась патовая ситуация— если своевременно не сбежать, то конец неизбежен. В конце недели для противника прозвучал новый "сигнальчик" — на этом направлении подразделения группировки "Восток" освободили село Ровнополь, сообщил полковник запаса.
"Оборонительный периметр в условиях угрозы окружения ещё больше сузился для ВСУ. А резервов нет, здесь не спасут даже женщины-медики, которых командование 79-й бригады ВСУ перевело в пехоту и отправило в Курахово", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.
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