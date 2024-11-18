Резервов нет, ситуация патовая: эксперт рассказал, почему ВСУ не дают команду на отступление из Курахово - 18.11.2024 Украина.ру
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Резервов нет, ситуация патовая: эксперт рассказал, почему ВСУ не дают команду на отступление из Курахово
Резервов нет, ситуация патовая: эксперт рассказал, почему ВСУ не дают команду на отступление из Курахово - 18.11.2024 Украина.ру
Резервов нет, ситуация патовая: эксперт рассказал, почему ВСУ не дают команду на отступление из Курахово
Еще в начале минувшей недели сообщалось, что российские войска взяли под контроль больше 15% площади Курахова. Сейчас у этой группировки ВСУ сложилась патовая ситуация— если своевременно не сбежать, то конец неизбежен. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-11-18T06:30
2024-11-18T06:30
новости
курахово
россия
донбасс
геннадий алехин
владимир зеленский
отступление
отставка
наступление
сво
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Город Курахово, который когда-то Зеленский называл "неприступным оплотом" ВСУ в Донбассе, стал ему совсем неинтересен. Он молчит, "как рыба об лёд, не отвечает даже заглядывающим ему в глаза украинским генералам", которые ждут команды на отступление, сообщил эксперт.В начале минувшей недели сообщалось, что российские войска взяли под контроль больше 15% площади Курахова. Основная линия обороны ВСУ на этом участке уже прорвана, добавил он.По словам эксперта, у кураховской группировки ВСУ сложилась патовая ситуация— если своевременно не сбежать, то конец неизбежен. В конце недели для противника прозвучал новый "сигнальчик" — на этом направлении подразделения группировки "Восток" освободили село Ровнополь, сообщил полковник запаса."Оборонительный периметр в условиях угрозы окружения ещё больше сузился для ВСУ. А резервов нет, здесь не спасут даже женщины-медики, которых командование 79-й бригады ВСУ перевело в пехоту и отправило в Курахово", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
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новости, курахово, россия, донбасс, геннадий алехин, владимир зеленский, отступление, отставка, наступление, сво, детали, окружение
Новости, Курахово, Россия, Донбасс, Геннадий Алехин, Владимир Зеленский, отступление, отставка, наступление, СВО, детали, окружение

Резервов нет, ситуация патовая: эксперт рассказал, почему ВСУ не дают команду на отступление из Курахово

06:30 18.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Еще в начале минувшей недели сообщалось, что российские войска взяли под контроль больше 15% площади Курахова. Сейчас у этой группировки ВСУ сложилась патовая ситуация— если своевременно не сбежать, то конец неизбежен. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Город Курахово, который когда-то Зеленский называл "неприступным оплотом" ВСУ в Донбассе, стал ему совсем неинтересен. Он молчит, "как рыба об лёд, не отвечает даже заглядывающим ему в глаза украинским генералам", которые ждут команды на отступление, сообщил эксперт.
В начале минувшей недели сообщалось, что российские войска взяли под контроль больше 15% площади Курахова. Основная линия обороны ВСУ на этом участке уже прорвана, добавил он.
"К утру четверга появились новые цифры по продвижению армии РФ в этом городе. Также идёт окружение Курахова по линии соседних с ним сёл, в частности Дальнего, по линии от Константинопольского до Антоновки, что позволит зайти в Курахово и с южного направления", — отметил Алехин.
По словам эксперта, у кураховской группировки ВСУ сложилась патовая ситуация— если своевременно не сбежать, то конец неизбежен. В конце недели для противника прозвучал новый "сигнальчик" — на этом направлении подразделения группировки "Восток" освободили село Ровнополь, сообщил полковник запаса.
"Оборонительный периметр в условиях угрозы окружения ещё больше сузился для ВСУ. А резервов нет, здесь не спасут даже женщины-медики, которых командование 79-й бригады ВСУ перевело в пехоту и отправило в Курахово", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.
О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Пеняев Александр глава администрации города Ясиноватая интервью - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
15 ноября, 19:59
Глава администрации Ясиноватой о возрождении Авдеевки и о планах на знаменитый коксохимический заводПосле освобождения Авдеевки мы начали принимать какие-то более-менее твердые решения по восстановлению, обустройству и развитию, стало спокойно. Такого масштабного вмешательства в город, как при России, не было никогда, рассказал в интервью для Украина.ру глава администрации города Ясиноватая Александр Пеняев.
 
НовостиКураховоРоссияДонбассГеннадий АлехинВладимир ЗеленскийотступлениеотставканаступлениеСВОдеталиокружение
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Резервов нет, ситуация патовая: эксперт рассказал, почему ВСУ не дают команду на отступление из Курахово
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