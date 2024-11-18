https://ukraina.ru/20241118/1058963684.html

Резервов нет, ситуация патовая: эксперт рассказал, почему ВСУ не дают команду на отступление из Курахово

Резервов нет, ситуация патовая: эксперт рассказал, почему ВСУ не дают команду на отступление из Курахово - 18.11.2024 Украина.ру

Резервов нет, ситуация патовая: эксперт рассказал, почему ВСУ не дают команду на отступление из Курахово

Еще в начале минувшей недели сообщалось, что российские войска взяли под контроль больше 15% площади Курахова. Сейчас у этой группировки ВСУ сложилась патовая ситуация— если своевременно не сбежать, то конец неизбежен. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-18T06:30

2024-11-18T06:30

2024-11-18T06:30

новости

курахово

россия

донбасс

геннадий алехин

владимир зеленский

отступление

отставка

наступление

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057425399_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a2108b6f804c754788cabedcec795b4.jpg

Город Курахово, который когда-то Зеленский называл "неприступным оплотом" ВСУ в Донбассе, стал ему совсем неинтересен. Он молчит, "как рыба об лёд, не отвечает даже заглядывающим ему в глаза украинским генералам", которые ждут команды на отступление, сообщил эксперт.В начале минувшей недели сообщалось, что российские войска взяли под контроль больше 15% площади Курахова. Основная линия обороны ВСУ на этом участке уже прорвана, добавил он.По словам эксперта, у кураховской группировки ВСУ сложилась патовая ситуация— если своевременно не сбежать, то конец неизбежен. В конце недели для противника прозвучал новый "сигнальчик" — на этом направлении подразделения группировки "Восток" освободили село Ровнополь, сообщил полковник запаса."Оборонительный периметр в условиях угрозы окружения ещё больше сузился для ВСУ. А резервов нет, здесь не спасут даже женщины-медики, которых командование 79-й бригады ВСУ перевело в пехоту и отправило в Курахово", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241115/1058939906.html

курахово

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курахово, россия, донбасс, геннадий алехин, владимир зеленский, отступление, отставка, наступление, сво, детали, окружение