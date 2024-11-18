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Зачем Трампу для переговоров с Путиным по Украине понадобился Илон Маск – Тэрада

Зачем Трампу для переговоров с Путиным по Украине понадобился Илон Маск – Тэрада - 18.11.2024 Украина.ру

Зачем Трампу для переговоров с Путиным по Украине понадобился Илон Маск – Тэрада

Правозащитник Мира Тэрада в студии Украина.ру рассмотрела вопрос существования демократии в США, а также рассказала о главных проблемах в сфере защиты прав... Украина.ру, 18.11.2024

2024-11-18T15:28

2024-11-18T15:28

2024-11-18T15:28

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Правозащитник Мира Тэрада в студии Украина.ру рассмотрела вопрос существования демократии в США, а также рассказала о главных проблемах в сфере защиты прав человека и о необходимости создания новой конвенции.00:25 - Существует ли демократия в США?04:20 - Об обвинениях в адрес журналистов во время выборов в США;07:31 - О доверии к государственным институтам;12:09 - Об иллюзиях в отношении политики Трампа;20:16 - О роли Илона Маска в переговорах по Украине;23:56 - О соцсетях и позиции Марка Цукерберга;26:56 - О свободе слова в западных СМИ;30:36 - ЕСПЧ: о новой конвенции по правам человека.*В интервью упоминается социальная сеть "Х", бывший Twitter - заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры.*В интервью упоминается сайт "Миротворец" - признан экстремистским и заблокирован в России.#Тэрада #правозащита #СМИ #демократия #США #политика #миграция #выборы #свобода #Трамп #Байден #Харрис #допросы #обаинения #партии #Россия #РФ #права #заключённые #Украина #СВО #Ассанж #приговор #война #конфликт #общество #журналисты #Запад #Европа #УголовноеДело #политзаключённый #глобализм #нация #СвободаСлова #переговоры #Восток #Иран #санкции #экономика #образование #технологии #ИлонМаск #Зеленский #Конгресс #Цукерберг #соцсети #президент #ЕСПЧ #МираНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, новости, сша, россия, украина, дональд трамп, илон маск, владимир путин, украина.ру