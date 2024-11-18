Зачем Трампу для переговоров с Путиным по Украине понадобился Илон Маск – Тэрада - 18.11.2024 Украина.ру
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Зачем Трампу для переговоров с Путиным по Украине понадобился Илон Маск – Тэрада
Зачем Трампу для переговоров с Путиным по Украине понадобился Илон Маск – Тэрада - 18.11.2024 Украина.ру
Зачем Трампу для переговоров с Путиным по Украине понадобился Илон Маск – Тэрада
Правозащитник Мира Тэрада в студии Украина.ру рассмотрела вопрос существования демократии в США, а также рассказала о главных проблемах в сфере защиты прав... Украина.ру, 18.11.2024
2024-11-18T15:28
2024-11-18T15:28
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Правозащитник Мира Тэрада в студии Украина.ру рассмотрела вопрос существования демократии в США, а также рассказала о главных проблемах в сфере защиты прав человека и о необходимости создания новой конвенции.00:25 - Существует ли демократия в США?04:20 - Об обвинениях в адрес журналистов во время выборов в США;07:31 - О доверии к государственным институтам;12:09 - Об иллюзиях в отношении политики Трампа;20:16 - О роли Илона Маска в переговорах по Украине;23:56 - О соцсетях и позиции Марка Цукерберга;26:56 - О свободе слова в западных СМИ;30:36 - ЕСПЧ: о новой конвенции по правам человека.*В интервью упоминается социальная сеть "Х", бывший Twitter - заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры.*В интервью упоминается сайт "Миротворец" - признан экстремистским и заблокирован в России.#Тэрада #правозащита #СМИ #демократия #США #политика #миграция #выборы #свобода #Трамп #Байден #Харрис #допросы #обаинения #партии #Россия #РФ #права #заключённые #Украина #СВО #Ассанж #приговор #война #конфликт #общество #журналисты #Запад #Европа #УголовноеДело #политзаключённый #глобализм #нация #СвободаСлова #переговоры #Восток #Иран #санкции #экономика #образование #технологии #ИлонМаск #Зеленский #Конгресс #Цукерберг #соцсети #президент #ЕСПЧ #МираНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, новости, сша, россия, украина, дональд трамп, илон маск, владимир путин, украина.ру
Видео, Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Путин, Украина.ру

Зачем Трампу для переговоров с Путиным по Украине понадобился Илон Маск – Тэрада

15:28 18.11.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Правозащитник Мира Тэрада в студии Украина.ру рассмотрела вопрос существования демократии в США, а также рассказала о главных проблемах в сфере защиты прав человека и о необходимости создания новой конвенции.

00:25 - Существует ли демократия в США?
04:20 - Об обвинениях в адрес журналистов во время выборов в США;
07:31 - О доверии к государственным институтам;
12:09 - Об иллюзиях в отношении политики Трампа;
20:16 - О роли Илона Маска в переговорах по Украине;
23:56 - О соцсетях и позиции Марка Цукерберга;
26:56 - О свободе слова в западных СМИ;
30:36 - ЕСПЧ: о новой конвенции по правам человека.

*В интервью упоминается социальная сеть "Х", бывший Twitter - заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры.

*В интервью упоминается сайт "Миротворец" - признан экстремистским и заблокирован в России.

#Тэрада #правозащита #СМИ #демократия #США #политика #миграция #выборы #свобода #Трамп #Байден #Харрис #допросы #обаинения #партии #Россия #РФ #права #заключённые #Украина #СВО #Ассанж #приговор #война #конфликт #общество #журналисты #Запад #Европа #УголовноеДело #политзаключённый #глобализм #нация #СвободаСлова #переговоры #Восток #Иран #санкции #экономика #образование #технологии #ИлонМаск #Зеленский #Конгресс #Цукерберг #соцсети #президент #ЕСПЧ #Мира

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Фото: Apu Gomes / Getty Images, Илон Маск
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Илон Маск: после ударов вглубь России Москва отплатит США той же монетойАмериканский бизнесмен Илон Маск, который возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE), заявил, что Москва ответит зеркально на решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом 18 ноября он написал в соцсети X
 
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