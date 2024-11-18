Зачем Трампу для переговоров с Путиным по Украине понадобился Илон Маск – Тэрада
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Правозащитник Мира Тэрада в студии Украина.ру рассмотрела вопрос существования демократии в США, а также рассказала о главных проблемах в сфере защиты прав человека и о необходимости создания новой конвенции.
00:25 - Существует ли демократия в США?
04:20 - Об обвинениях в адрес журналистов во время выборов в США;
07:31 - О доверии к государственным институтам;
12:09 - Об иллюзиях в отношении политики Трампа;
20:16 - О роли Илона Маска в переговорах по Украине;
23:56 - О соцсетях и позиции Марка Цукерберга;
26:56 - О свободе слова в западных СМИ;
30:36 - ЕСПЧ: о новой конвенции по правам человека.
*В интервью упоминается социальная сеть "Х", бывший Twitter - заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры.
*В интервью упоминается сайт "Миротворец" - признан экстремистским и заблокирован в России.
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00:25 - Существует ли демократия в США?
04:20 - Об обвинениях в адрес журналистов во время выборов в США;
07:31 - О доверии к государственным институтам;
12:09 - Об иллюзиях в отношении политики Трампа;
20:16 - О роли Илона Маска в переговорах по Украине;
23:56 - О соцсетях и позиции Марка Цукерберга;
26:56 - О свободе слова в западных СМИ;
30:36 - ЕСПЧ: о новой конвенции по правам человека.
*В интервью упоминается социальная сеть "Х", бывший Twitter - заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры.
*В интервью упоминается сайт "Миротворец" - признан экстремистским и заблокирован в России.
#Тэрада #правозащита #СМИ #демократия #США #политика #миграция #выборы #свобода #Трамп #Байден #Харрис #допросы #обаинения #партии #Россия #РФ #права #заключённые #Украина #СВО #Ассанж #приговор #война #конфликт #общество #журналисты #Запад #Европа #УголовноеДело #политзаключённый #глобализм #нация #СвободаСлова #переговоры #Восток #Иран #санкции #экономика #образование #технологии #ИлонМаск #Зеленский #Конгресс #Цукерберг #соцсети #президент #ЕСПЧ #Мира
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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