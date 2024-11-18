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Франция отправляет на фронт украинскую бригаду "Анна Киевская"

Франция отправляет на фронт украинскую бригаду "Анна Киевская" - 18.11.2024 Украина.ру

Франция отправляет на фронт украинскую бригаду "Анна Киевская"

Франция на своей территории подготовила и оснастила бригаду из украинских военнослужащих "Анна Киевская", которая через несколько дней будет в зоне СВО. Об этом 18 ноября на полях Совета глав МИД ЕС заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро

2024-11-18T15:37

2024-11-18T15:37

2024-11-18T15:37

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"Что касается обучения, 2300 украинских солдат бригады "Анна Киевская", которые только что завершили обучение во Франции и которые были экипированы во Франции, через несколько дней вернутся на Украину для развертывания на фронте", - заявил глава МИД Франции.Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, сообщает РИА "Новости". В бригаду входят три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки.Минобороны Франции ранее сообщало, что обучаемая на французской территории бригада украинских военнослужащих "la brigade Anne de Kyiv" будет экипирована и вооружена из французских арсеналов. В частности, бригаде передадут списываемые морально устаревшие французские "колёсные танки", применявшиеся после Второй мировой войны при подавления партизанских движений в бывших французских колониях. Барро также прокомментировал решение президента США Джо Байдена санкционировать применение поставленных на Украину американских ракет ATACMS для ударов вглубь России. В парижской прессе появились публикации об аналогичном разрешении для применения французских и британских ракет. Министр напомнил, что французский президент Эммануэль Макрон высказывался на эту тему в мае."Тогда мы открыто сказали, что мы бы рассмотрели этот вариант, касающийся разрешения бить по целям, откуда Россия сейчас нападает на украинскую территорию. Так что ничего нового в этом вопросе", - сказал он на полях Совета министров иностранных дел Евросоюза.Подробнее о том, почему дочь Ярослава Мудрого, Анну, с некоторых пор называют "украинской княжной" написал Алексей Стаценко в статье Анна Русская или Ганна Киевская? Что мы знаем о дочери Ярослава Мудрого, ставшей королевой ФранцииТакже в новостях: Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия Ранее на эту тему высказалась автор издания Украина.ру Виктория Титова в публикации Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине

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новости, франция, украина, россия, эммануэль макрон, джо байден, ес, нато, всу, военная помощь