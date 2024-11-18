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Франция отправляет на фронт украинскую бригаду "Анна Киевская"
Франция отправляет на фронт украинскую бригаду "Анна Киевская" - 18.11.2024 Украина.ру
Франция отправляет на фронт украинскую бригаду "Анна Киевская"
Франция на своей территории подготовила и оснастила бригаду из украинских военнослужащих "Анна Киевская", которая через несколько дней будет в зоне СВО. Об этом 18 ноября на полях Совета глав МИД ЕС заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
2024-11-18T15:37
2024-11-18T15:37
2024-11-18T15:37
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"Что касается обучения, 2300 украинских солдат бригады "Анна Киевская", которые только что завершили обучение во Франции и которые были экипированы во Франции, через несколько дней вернутся на Украину для развертывания на фронте", - заявил глава МИД Франции.Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, сообщает РИА "Новости". В бригаду входят три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки.Минобороны Франции ранее сообщало, что обучаемая на французской территории бригада украинских военнослужащих "la brigade Anne de Kyiv" будет экипирована и вооружена из французских арсеналов. В частности, бригаде передадут списываемые морально устаревшие французские "колёсные танки", применявшиеся после Второй мировой войны при подавления партизанских движений в бывших французских колониях. Барро также прокомментировал решение президента США Джо Байдена санкционировать применение поставленных на Украину американских ракет ATACMS для ударов вглубь России. В парижской прессе появились публикации об аналогичном разрешении для применения французских и британских ракет. Министр напомнил, что французский президент Эммануэль Макрон высказывался на эту тему в мае."Тогда мы открыто сказали, что мы бы рассмотрели этот вариант, касающийся разрешения бить по целям, откуда Россия сейчас нападает на украинскую территорию. Так что ничего нового в этом вопросе", - сказал он на полях Совета министров иностранных дел Евросоюза.Подробнее о том, почему дочь Ярослава Мудрого, Анну, с некоторых пор называют "украинской княжной" написал Алексей Стаценко в статье Анна Русская или Ганна Киевская? Что мы знаем о дочери Ярослава Мудрого, ставшей королевой ФранцииТакже в новостях: Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия Ранее на эту тему высказалась автор издания Украина.ру Виктория Титова в публикации Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
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новости, франция, украина, россия, эммануэль макрон, джо байден, ес, нато, всу, военная помощь
Новости, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Джо Байден, ЕС, НАТО, ВСУ, военная помощь
Франция отправляет на фронт украинскую бригаду "Анна Киевская"
Франция на своей территории подготовила и оснастила бригаду из украинских военнослужащих "Анна Киевская", которая через несколько дней будет в зоне СВО. Об этом 18 ноября на полях Совета глав МИД ЕС заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
"Что касается обучения, 2300 украинских солдат бригады "Анна Киевская", которые только что завершили обучение во Франции и которые были экипированы во Франции, через несколько дней вернутся на Украину для развертывания на фронте", - заявил глава МИД Франции.
Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, сообщает РИА "Новости". В бригаду входят три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки.
Минобороны Франции ранее сообщало, что обучаемая на французской территории бригада украинских военнослужащих "la brigade Anne de Kyiv" будет экипирована и вооружена из французских арсеналов. В частности, бригаде передадут списываемые морально устаревшие французские "колёсные танки", применявшиеся после Второй мировой войны при подавления партизанских движений в бывших французских колониях.
Барро также прокомментировал решение президента США Джо Байдена
санкционировать применение поставленных на Украину
американских ракет ATACMS для ударов вглубь России
. В парижской прессе появились публикации об аналогичном разрешении для применения французских и британских ракет. Министр напомнил, что французский президент Эммануэль Макрон
высказывался на эту тему в мае.
"Тогда мы открыто сказали, что мы бы рассмотрели этот вариант, касающийся разрешения бить по целям, откуда Россия сейчас нападает на украинскую территорию. Так что ничего нового в этом вопросе", - сказал он на полях Совета министров иностранных дел Евросоюза.
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