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Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы

Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы - 18.11.2024 Украина.ру

Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы

Даже в теории Москва не рассматривает вариант "заморозки" военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины по нынешней линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2024-11-18T13:58

2024-11-18T13:58

2024-11-18T14:27

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По словам Пескова, Кремль не в курсе инициативы турецкого лидера о "заморозке" СВО по ЛБС. На официальном уровне Анкара не информировала Москву о своей новой миротворческой инициативе."Нет, она не обсуждалась, - сказал Песков. – Пока мы тоже обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счет. Мы не знаем, о чем может идти речь".Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить свой план 18 ноября на саммите G20 в Бразилии, сообщала в воскресенье 17 ноября западная пресса. Участие в этом мероприятии примет и действующий президент США Джозеф Байден, разрешивший накануне нанесение ударов ракетами ATACMS с украинской территории по территории России. Владимиру Зеленскому в приглашении отказано президентом Бразилии, а Владимир Путин не намерен участвовать в форуме.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ранее Владимир Путин ясно выразился о перспективах СВО, и позиция Кремля неизменна."Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены", - подчеркнул Песков.Он напомнил, что пару месяцев назад президент России высказывался на эту тему во время форума в Санкт-Петербурге.Ранее в новостях: Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"Также на эту тему: "Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь РоссииБольше новостей в обзоре Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября

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