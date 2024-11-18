Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы
13:58 18.11.2024 (обновлено: 14:27 18.11.2024)
Даже в теории Москва не рассматривает вариант "заморозки" военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины по нынешней линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
По словам Пескова, Кремль не в курсе инициативы турецкого лидера о "заморозке" СВО по ЛБС. На официальном уровне Анкара не информировала Москву о своей новой миротворческой инициативе.
"Нет, она не обсуждалась, - сказал Песков. – Пока мы тоже обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счет. Мы не знаем, о чем может идти речь".
Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить свой план 18 ноября на саммите G20 в Бразилии, сообщала в воскресенье 17 ноября западная пресса. Участие в этом мероприятии примет и действующий президент США Джозеф Байден, разрешивший накануне нанесение ударов ракетами ATACMS с украинской территории по территории России. Владимиру Зеленскому в приглашении отказано президентом Бразилии, а Владимир Путин не намерен участвовать в форуме.
"Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, априори неприемлем для российской стороны", - сказал Песков, оценивая сообщения западной прессы о "плане Эрдогана".
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ранее Владимир Путин ясно выразился о перспективах СВО, и позиция Кремля неизменна.
"Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены", - подчеркнул Песков.
Он напомнил, что пару месяцев назад президент России высказывался на эту тему во время форума в Санкт-Петербурге.
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