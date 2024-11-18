Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы - 18.11.2024 Украина.ру
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Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы
Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы - 18.11.2024 Украина.ру
Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы
Даже в теории Москва не рассматривает вариант "заморозки" военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины по нынешней линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-11-18T13:58
2024-11-18T14:27
новости
россия
кремль
москва
дмитрий песков
эрдоган
джо байден
военная эскалация
сво
дипломатия
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По словам Пескова, Кремль не в курсе инициативы турецкого лидера о "заморозке" СВО по ЛБС. На официальном уровне Анкара не информировала Москву о своей новой миротворческой инициативе."Нет, она не обсуждалась, - сказал Песков. – Пока мы тоже обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счет. Мы не знаем, о чем может идти речь".Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить свой план 18 ноября на саммите G20 в Бразилии, сообщала в воскресенье 17 ноября западная пресса. Участие в этом мероприятии примет и действующий президент США Джозеф Байден, разрешивший накануне нанесение ударов ракетами ATACMS с украинской территории по территории России. Владимиру Зеленскому в приглашении отказано президентом Бразилии, а Владимир Путин не намерен участвовать в форуме.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ранее Владимир Путин ясно выразился о перспективах СВО, и позиция Кремля неизменна."Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены", - подчеркнул Песков.Он напомнил, что пару месяцев назад президент России высказывался на эту тему во время форума в Санкт-Петербурге.Ранее в новостях: Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"Также на эту тему: "Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь РоссииБольше новостей в обзоре Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
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новости, россия, кремль, москва, дмитрий песков, эрдоган, джо байден, военная эскалация, сво, дипломатия, владимир путин, сша, президент сша
Новости, Россия, Кремль, Москва, Дмитрий Песков, Эрдоган, Джо Байден, военная эскалация, СВО, дипломатия, Владимир Путин, США, президент США

Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы

13:58 18.11.2024 (обновлено: 14:27 18.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Даже в теории Москва не рассматривает вариант "заморозки" военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины по нынешней линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
По словам Пескова, Кремль не в курсе инициативы турецкого лидера о "заморозке" СВО по ЛБС. На официальном уровне Анкара не информировала Москву о своей новой миротворческой инициативе.
"Нет, она не обсуждалась, - сказал Песков. – Пока мы тоже обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счет. Мы не знаем, о чем может идти речь".
Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить свой план 18 ноября на саммите G20 в Бразилии, сообщала в воскресенье 17 ноября западная пресса. Участие в этом мероприятии примет и действующий президент США Джозеф Байден, разрешивший накануне нанесение ударов ракетами ATACMS с украинской территории по территории России. Владимиру Зеленскому в приглашении отказано президентом Бразилии, а Владимир Путин не намерен участвовать в форуме.
"Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, априори неприемлем для российской стороны", - сказал Песков, оценивая сообщения западной прессы о "плане Эрдогана".
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ранее Владимир Путин ясно выразился о перспективах СВО, и позиция Кремля неизменна.
"Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены", - подчеркнул Песков.
Он напомнил, что пару месяцев назад президент России высказывался на эту тему во время форума в Санкт-Петербурге.
Ранее в новостях: Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"
Также на эту тему: "Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России
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НовостиРоссияКремльМоскваДмитрий ПесковЭрдоганДжо Байденвоенная эскалацияСВОдипломатияВладимир ПутинСШАпрезидент США
 
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