https://ukraina.ru/20240312/1053841089.html

Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском

Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском - 12.03.2024 Украина.ру

Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет людоедская тактика — прикрываться мирными жителями и прятаться в ТЦ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2024-03-12T16:54

2024-03-12T16:54

2024-03-12T16:55

россия

украина

авдеевка

владимир зеленский

всу

курская область

интервью

танки

оборона

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045511009_131:0:950:461_1920x0_80_0_0_cc84d57908d0e226d29122ee3216010d.jpg.webp

— Алексей Александрович, на границе с Курской областью ВСУ начали копировать "линию обороны Суровикина". Об этом написал в своём телеграм-канале волонтёр Роман Алехин. Для чего ведется строительство: для размещения ВСУ или для размещения иностранного контингента? — Вообще-то такие линии обороны ВСУ обещали построить еще в предыдущем сезоне, но все закончилось так, как и со знаменитой "стеной Яценюка". Деньги разворованы, а обещанное фортификационное сооружение оказалось обыкновенной натянутой между столбами сеткой-рабицей. Так, видимо, и здесь. "Зубы Зеленского" надо, скорее всего, продемонстрировать кому-то из западных кураторов, которые озаботились безумными тратами, уходящими в черную дыру. Покажут проверяющим из США и разберут. А если нет, то и эти зубы мы Зеленскому все равно повыдергиваем. Какой бы ни была линия обороны, всегда найдутся умельцы, которые ее смогут успешно штурмовать — российские войска в ходе кампании доказали это не раз.— Минобороны России заявили, что мы давим ВСУ под Авдеевкой, не даём им закрепиться на рубежах. Вы часто находитесь на линии фронта и общаетесь с бойцами. Насколько нам это удаётся?— Самое интересное, что это уже и сами украинцы признают. За Авдеевкой никаких серьезных укреплений нет, и, по идее, гнать противника можно до самого Днепра. На что, к слову, и настроены наши бойцы, судя по тому, что слышу от них в разговорах у линии боевого соприкосновения. Другое дело, что эти дыры ВСУ сейчас стараются заткнуть последними находящимися у них в распоряжении резервами. Первейший признак — появление под Авдеевкой американских танков "Абрамс", которые, между прочим, не использовали даже в знаменитом провалившемся контрнаступлении. Сейчас "Абрамсы" горят на этом направлении, как летом полыхали "Леопарды" под Работино. Уже уничтожено четыре танка и штурмовая машина разминирования на базе того же "Абрамса". Мы давим и надеемся, что противнику не удастся переломить ход боевых действий — чем дальше отодвинем врага от Авдеевки, тем меньше шансов у него будет обстреливать мирное население Донецка.— На прошлой неделе в Никополе ВС РФ артиллерией ударили по торговому центру "Эпицентр". При этом, судя по украинским пабликам, никто не погиб. Какова была цель нашего удара? Что там могло располагаться?— Прекращайте доверять украинским пабликам! Они вам расскажут, что и системы "Пэтриот" используются исключительно в мирных целях, а в общежитиях близ линии фронта никогда нет и не было военных подразделений. С самого начала ВСУ придерживаются людоедской тактики: прикрываются мирными жителями. Помнится, не раз и не два их военная техника специально пряталась на подземных парковках торговых центров. Это ведь удобно — можно потом в нападении обвинить российские войска. Если никто не заметил заезжающие внутрь танки и бронетранспортеры.— В Одессе 6 марта, когда Россия нанесла высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, проходила встреча Зеленского и премьер-министра Греции. Означает ли это, что Россия начала бить по "центрам принятия решений"?— Вся эта история высосана из пальца, как и многочисленные попытки покушений на Зеленского, которые, как он сам уверяет западные СМИ, уже устал считать. Если бы его нужно было убить, это сделано было бы в первые же дни. Для них (Запада) любой другой, пришедший вместо Зеленского, был бы лучше. Сейчас идеальная фигура — клоун во власти. Зеленский сам закончится вместе с проектом Украина.— Этой ночью ВСУ нанесли массированный удар дронами по Орлу, Нижегородской, Белгородской и Курской областям. Пытались атаковать Москву. Есть ли способы ответить еще более жестко Украине на такие атаки, в том числе на мирные города?— Украина выбрала для себя террористический метод ведения войны, поэтому и бьет преимущественно по мирному российскому населению. И чем хуже для ВСУ будет обстановка на фронте, тем тяжелее придется нашим приграничным областям. Вижу выход из ситуации в том, чтобы уничтожать не сами беспилотники, а заводы, цеха, места, где их собирают; эшелоны, которыми их завозят на Украину с Запада. Или просто бить по военным украинским объектам так часто, чтобы у них не было времени задуматься над подготовкой новых и новых терактов.Россия может ответить настолько жестко , что территория под названием Украина закончит существования , но не в этом смысл спецоперации.Борьба с БПЛА должна идти на новом технологическом уровне. Необходимо совершенствовать РЭБы и другие виды радиоэлектронной борьбы. День и ночь. Сегодня мы их имеем , успешно защищая режимные объекты — но не все, коль пока до нас дроны долетают. У России есть все условия для производства таких систем. И, конечно, необходимо уничтожать то, "о чем никогда никто не говорил" — мосты через Днепр. Оттуда идут танки и иная техника разного происхождения.

https://ukraina.ru/20230420/1045512150.html

https://ukraina.ru/20240312/1053828507.html

россия

украина

авдеевка

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

россия, украина, авдеевка, владимир зеленский, всу, курская область, интервью, танки, оборона, бпла, минобороны, алексей журавлёв, вооруженные силы украины, военная техника, сергей суровикин, украина.ру