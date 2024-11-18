Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия - 18.11.2024 Украина.ру
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Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия
Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия - 18.11.2024 Украина.ру
Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия
Официальный Париж не выражал желания к диалогу с Москвой. Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-11-18T14:33
2024-11-18T14:33
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Накануне, 17 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности контактов с президентом России. По словам французского президента, он позвонит российскому лидеру по телефону тогда, когда для Запада улучшится ситуация в зоне СВО.Песков отметил, что по официальным каналам запросов на диалог двух президентов не было."Никаких инициатив пока на этот счет не было, - сказал Песков. – Должны сложиться обстоятельства".По словам Пескова, для разговора президентов должны сложиться не только обстоятельства, но также проявиться желание к диалогу.До этого, 15 ноября, с Владимиром Путиным обстоятельно обсудил международную обстановку, в том числе СВО, немецкий канцлер Олаф Шольц. После этого в западной прессе появились сообщения о возможности Парижа выйти на контакт с Москвой.Тем временем проходит совещание глав МИД Евросоюза. Лидеры "коллективного Запада" обсуждают перспективы эскалации конфликта с Россией в зоне СВО. Накануне мероприятия президент США Джо Байден разрешил удары ракетами ATACMS с украинской территории по территории России. Британия и Франция также поставили такие ракеты на Украину.Во время проходящего 18 ноября Совета глав МИД ЕС министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что пока что Париж ограничится уже отработанными механизмами военной помощи Владимиру Зеленскому. По словам дипломата, Франция на своей территории подготовила и оснастила 2300 украинских солдат из бригады "Анна Киевская", которые через несколько дней вернутся на Украину для развертывания в зоне СВО.Ранее в новостях: Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"Также на эту тему: "Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь РоссииБольше новостей в обзоре Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
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новости, россия, франция, париж, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, мид, ес, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, сво, переговоры
Новости, Россия, Франция, Париж, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, МИД, ЕС, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, СВО, переговоры

Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия

14:33 18.11.2024
 
Макрон и Наполеон
Макрон и Наполеон
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Официальный Париж не выражал желания к диалогу с Москвой. Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Накануне, 17 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности контактов с президентом России. По словам французского президента, он позвонит российскому лидеру по телефону тогда, когда для Запада улучшится ситуация в зоне СВО.
Песков отметил, что по официальным каналам запросов на диалог двух президентов не было.
"Никаких инициатив пока на этот счет не было, - сказал Песков. – Должны сложиться обстоятельства".
По словам Пескова, для разговора президентов должны сложиться не только обстоятельства, но также проявиться желание к диалогу.
"Путин неоднократно возобновлял свои слова о том, что он остается открытым для всех контактов и никоим образом российская сторона не была инициатором сворачивания этих контактов. Поэтому, как только желание появится - с французской стороны или со стороны других стран - поговорить, они смогут это сделать", — пояснил Песков.
До этого, 15 ноября, с Владимиром Путиным обстоятельно обсудил международную обстановку, в том числе СВО, немецкий канцлер Олаф Шольц. После этого в западной прессе появились сообщения о возможности Парижа выйти на контакт с Москвой.
Тем временем проходит совещание глав МИД Евросоюза. Лидеры "коллективного Запада" обсуждают перспективы эскалации конфликта с Россией в зоне СВО. Накануне мероприятия президент США Джо Байден разрешил удары ракетами ATACMS с украинской территории по территории России. Британия и Франция также поставили такие ракеты на Украину.
Во время проходящего 18 ноября Совета глав МИД ЕС министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что пока что Париж ограничится уже отработанными механизмами военной помощи Владимиру Зеленскому.
По словам дипломата, Франция на своей территории подготовила и оснастила 2300 украинских солдат из бригады "Анна Киевская", которые через несколько дней вернутся на Украину для развертывания в зоне СВО.
Ранее в новостях: Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"
Также на эту тему: "Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России
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Заголовок открываемого материала
14:39На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться
14:33Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия
14:22СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму
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13:41"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России
13:35Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"
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13:20Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
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