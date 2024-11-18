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Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия

Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия - 18.11.2024 Украина.ру

Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия

Официальный Париж не выражал желания к диалогу с Москвой. Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2024-11-18T14:33

2024-11-18T14:33

2024-11-18T14:33

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Накануне, 17 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности контактов с президентом России. По словам французского президента, он позвонит российскому лидеру по телефону тогда, когда для Запада улучшится ситуация в зоне СВО.Песков отметил, что по официальным каналам запросов на диалог двух президентов не было."Никаких инициатив пока на этот счет не было, - сказал Песков. – Должны сложиться обстоятельства".По словам Пескова, для разговора президентов должны сложиться не только обстоятельства, но также проявиться желание к диалогу.До этого, 15 ноября, с Владимиром Путиным обстоятельно обсудил международную обстановку, в том числе СВО, немецкий канцлер Олаф Шольц. После этого в западной прессе появились сообщения о возможности Парижа выйти на контакт с Москвой.Тем временем проходит совещание глав МИД Евросоюза. Лидеры "коллективного Запада" обсуждают перспективы эскалации конфликта с Россией в зоне СВО. Накануне мероприятия президент США Джо Байден разрешил удары ракетами ATACMS с украинской территории по территории России. Британия и Франция также поставили такие ракеты на Украину.Во время проходящего 18 ноября Совета глав МИД ЕС министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что пока что Париж ограничится уже отработанными механизмами военной помощи Владимиру Зеленскому. По словам дипломата, Франция на своей территории подготовила и оснастила 2300 украинских солдат из бригады "Анна Киевская", которые через несколько дней вернутся на Украину для развертывания в зоне СВО.Ранее в новостях: Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"Также на эту тему: "Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь РоссииБольше новостей в обзоре Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября

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