https://ukraina.ru/20241118/1059011493.html

Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас"

Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас" - 18.11.2024 Украина.ру

Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас"

Журналисты, сопровождающие президента США Джо Байдена в поездке в Бразилию на Саммит G20, спросили заместителя его советника по нацбезопасности Джона Файнера, действительно ли Вашингтон снял вето на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Они получили неоднозначный ответ

2024-11-18T17:18

2024-11-18T17:18

2024-11-18T17:18

новости

россия

сша

киев

джо байден

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

пентагон

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1f/1055418903_0:202:529:499_1920x0_80_0_0_bdf7f703ea1f41bc884423b30afc2f9c.jpg

Накануне в западных СМИ появилась информация о том, что Байден разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по территории России.Параллельно сообщалось, что Франция и Великобритания дали Киеву аналогичное разрешение. Об этом, в частности, написала французская газета Figaro. Однако спустя непродолжительное время издание удалило информацию об этом из статьи на своем сайте. Параллельно министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ.В команде вновь избранного президента США Дональда Трампа к новости отнеслись негативно: Илон Маск предупредил, что Россия "ответит зеркально", а сын нового лидера страны - Дональд Трамп-младший - назвал [психически нездоровыми] тех, кто разрешил такое киевскому режиму, но в то же время отметил, что, вероятно, пока еще действующие власти хотят обеспечить себе напоследок триллионные доходы от ВПК страны.Тема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMSВ тот момент большинство экспертов сошлись во мнении, что разговоры о дальнобойных ракетах были лишь пугалками для Москвы. Подобное мнение в интервью изданию Украина.ру высказывал, например, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.Однако не все в России поверили, что 81-летний Байден побоится "сжечь мосты". Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемРанее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что даже обсуждение ударов вглубь страны - это прямое вовлечение Запада в украинский конфликт."Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО - США, европейские страны - воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз", - заявил Путин.Другие темы: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.

https://ukraina.ru/20241115/1058952468.html

https://ukraina.ru/20241118/1058995244.html

https://ukraina.ru/20241118/1058992789.html

россия

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, киев, джо байден, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, впк, дальнобойные ракеты