Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас" - 18.11.2024 Украина.ру
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Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас"
Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас" - 18.11.2024 Украина.ру
Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас"
Журналисты, сопровождающие президента США Джо Байдена в поездке в Бразилию на Саммит G20, спросили заместителя его советника по нацбезопасности Джона Файнера, действительно ли Вашингтон снял вето на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Они получили неоднозначный ответ
2024-11-18T17:18
2024-11-18T17:18
новости
россия
сша
киев
джо байден
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
впк
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Накануне в западных СМИ появилась информация о том, что Байден разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по территории России.Параллельно сообщалось, что Франция и Великобритания дали Киеву аналогичное разрешение. Об этом, в частности, написала французская газета Figaro. Однако спустя непродолжительное время издание удалило информацию об этом из статьи на своем сайте. Параллельно министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ.В команде вновь избранного президента США Дональда Трампа к новости отнеслись негативно: Илон Маск предупредил, что Россия "ответит зеркально", а сын нового лидера страны - Дональд Трамп-младший - назвал [психически нездоровыми] тех, кто разрешил такое киевскому режиму, но в то же время отметил, что, вероятно, пока еще действующие власти хотят обеспечить себе напоследок триллионные доходы от ВПК страны.Тема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMSВ тот момент большинство экспертов сошлись во мнении, что разговоры о дальнобойных ракетах были лишь пугалками для Москвы. Подобное мнение в интервью изданию Украина.ру высказывал, например, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.Однако не все в России поверили, что 81-летний Байден побоится "сжечь мосты". Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемРанее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что даже обсуждение ударов вглубь страны - это прямое вовлечение Запада в украинский конфликт."Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО - США, европейские страны - воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз", - заявил Путин.Другие темы: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.
https://ukraina.ru/20241115/1058952468.html
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новости, россия, сша, киев, джо байден, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, впк, дальнобойные ракеты
Новости, Россия, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, ВПК, дальнобойные ракеты

Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас"

17:18 18.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / US Army employeeATACMS
ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© commons.wikimedia.org / US Army employee
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Журналисты, сопровождающие президента США Джо Байдена в поездке в Бразилию на Саммит G20, спросили заместителя его советника по нацбезопасности Джона Файнера, действительно ли Вашингтон снял вето на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Они получили неоднозначный ответ

"Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели", - сказал Файнер, правда где искать тех самых северокорейских военных, так и не уточнил.

Коллаж: Госдеп США, северокорейские солдаты
15 ноября, 19:20
Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском Белый дом вместе с союзниками США из Европы, Японии и Южной Кореи готовит ответ на якобы участие военных из КНДР в боях в Курской области. Об этом 15 ноября заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
Накануне в западных СМИ появилась информация о том, что Байден разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по территории России.
Параллельно сообщалось, что Франция и Великобритания дали Киеву аналогичное разрешение. Об этом, в частности, написала французская газета Figaro. Однако спустя непродолжительное время издание удалило информацию об этом из статьи на своем сайте. Параллельно министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ.
- РИА Новости, 1920, 18.11.2024
12:45
"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь РоссииЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России с помощью дальнобойных ракет. Об этом 18 ноября он написал в соцсети Х (заблокирована в РФ)
В команде вновь избранного президента США Дональда Трампа к новости отнеслись негативно: Илон Маск предупредил, что Россия "ответит зеркально", а сын нового лидера страны - Дональд Трамп-младший - назвал [психически нездоровыми] тех, кто разрешил такое киевскому режиму, но в то же время отметил, что, вероятно, пока еще действующие власти хотят обеспечить себе напоследок триллионные доходы от ВПК страны.
Фото: Apu Gomes / Getty Images, Илон Маск
11:20
Илон Маск: после ударов вглубь России Москва отплатит США той же монетойАмериканский бизнесмен Илон Маск, который возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE), заявил, что Москва ответит зеркально на решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом 18 ноября он написал в соцсети X
Тема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.
Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.
Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
В тот момент большинство экспертов сошлись во мнении, что разговоры о дальнобойных ракетах были лишь пугалками для Москвы. Подобное мнение в интервью изданию Украина.ру высказывал, например, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Однако не все в России поверили, что 81-летний Байден побоится "сжечь мосты". Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.
Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что даже обсуждение ударов вглубь страны - это прямое вовлечение Запада в украинский конфликт.
"Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО - США, европейские страны - воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз", - заявил Путин.
Другие темы: "Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили примету.
 
НовостиРоссияСШАКиевДжо БайденДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПентагонВПКдальнобойные ракеты
 
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