https://ukraina.ru/20241118/1059004013.html

Я просил Всевышнего, чтобы не погибли люди: глава администрации Макеевки Владислав Ключаров об обстрелах

Я просил Всевышнего, чтобы не погибли люди: глава администрации Макеевки Владислав Ключаров об обстрелах - 18.11.2024 Украина.ру

Я просил Всевышнего, чтобы не погибли люди: глава администрации Макеевки Владислав Ключаров об обстрелах

В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру глава администрации Макеевки Владислав Ключаров рассказал о состоянии инфраструктуры города при украинской власти, об обстрелах со стороны ВСУ и о масштабных планах по восстановлению при поддержке Российской Федерации.

2024-11-18T15:05

2024-11-18T15:05

2024-11-18T15:05

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— Владислав Юрьевич, до 2014 года каково было состояние инфраструктуры города Макеевки? Вообще при Украине центральное правительство вкладывало какие-то деньги, или все пришло в упадок? Как вы оцениваете?— Я начну, наверное, с истории Советского Союза. Потому что у нас переходящее государство, когда распался Советский Союз, Украина стала отдельным государством и наши города ушли под управление Киева. А при Советском Союзе это был крупнейший город, здесь крупнейшие предприятия находились и находятся.Естественно, инфраструктура была развита. И когда произошло отсоединение Украины от Советского Союза, скажу, что Украина не вкладывала вообще никакие ресурсы в то, чтобы что-то восстанавливать, строить. Все осталось на том уровне, на котором досталось от СССР. Это и здания, и социальная сфера, и транспорт, и предприятия. И постепенно-постепенно эти предприятия исчезали из поля зрения наших жителей.Даже приведу маленький пример – наши шахты, которые находились в Макеевке, их было достаточно много – 39. При Украине до 2014 года осталось всего девять шахт, которые работали.Естественно, Украине не нужно было вкладывать в те предприятия, которые уже были полностью экономически выжиты. То есть до последнего момента все забиралось, выжималось и предприятия рассыпались, уничтожались.Естественно, это люди видели в нашем городе, обращали на это внимание, задавали много вопросов, почему экономика не развивается. Да и плана не было, обыкновенного плана развития нашего города.На сегодняшний день, естественно, у нас есть уже такие планы.— А во время боевых действий, начиная с 2014 года по сегодняшний день, как пострадала Макеевка от обстрелов?— С 2014 года у нас началась экономическая и продовольственная блокада. Начались обстрелы города, уничтожались поселки, инфраструктура, социальная сфера, постоянно были прилеты по больницам, по жилому сектору, уничтожались те объекты, которые не приносили никаких стратегических побед. Самое основное – это нанести просто удары по жителям, напугать их, вывести из состояния равновесия.Но наши жители исторически сильные, мощные. Потому что наши деды защищали эту же нашу родину.И вот объектов социальной сферы, жилого сектора было очень-очень много разрушено.— Прежде всего Червоногвардейский район пострадал, да?— Не только. Очень сильно, конечно, пострадал и Червоногвардейский район, но и Кировский, потому что они граничат между собой.— В 2022 году Макеевка, как и вся территория Республики, вошла в состав Российской Федерации. И, как я понимаю, Российская Федерация сейчас помогает в возрождении города, его инфраструктуры. Можете рассказать, что за эти два года сделано?— На что мы в основном обращали внимание – это на дороги и на инфраструктуру нашего города. За 30 лет у нас не было капитальных ремонтов дорог. То есть были текущие ремонты, латали ямы, но состояние было уже ужасное. Естественно, за десять лет блокады эти дороги и инфраструктура пришли в негодность. Она уже просто физически и технически не выдерживала. Это касается также и сети водоснабжения, и водоотведения.И первое, на что мы обратили внимание – это развитие. Нужна логистика для того, чтобы заработала экономика. Нужны дороги, чтобы снабжались наши города. Это продовольственная программа и развитие экономики, это вывоз той продукции, которая производится у нас на территории. Поэтому мы целенаправленно пошли этим путем – возрождение именно инфраструктуры, дорог.Еще одно направление – восстановление школ, которые были повреждены в связи с обстрелами. Что касается Червоногвардейского района, который был у нас очень сильно разрушен, то там 334 объекта, которые были повреждены, из них 17 школ разрушены. Мы за последнее время это все восстановили благодаря поддержке Российской Федерации.И самое основное – что у нас есть сейчас программы, мы четко идем к целям, видим, где у нас будет возрождаться, где будет строиться новое жилье, новые детские садики, где будет раскрываться инфраструктура нашего города. Макеевка полностью меняется.— А что можете рассказать про благоустройство жилья? Дома граждан как-то реконструируются, происходит какой-то капитальный ремонт?— Эта программа уже запущена. Я почему обратил внимание на Червоногвардейский район, в связи с обстрелами там было повреждено и лифтовое хозяйство в некоторых домах. Это касается Восточного-2, на что мы тоже обратили внимание. А тем более это девятиэтажные дома, там проживают в основном пенсионеры, естественно, подняться выше пятого-шестого этажа уже было затруднительно. Поэтому было принято решение по восстановлению и установке новых лифтов.На сегодняшний день эта программа запущена, она работает. Скажу так, лифтовое хозяйство нужно менять во всем городе. Потому что износ тоже уже существенный. Опять же, эти лифты остались еще со времен Советского Союза. У нас на сегодняшний день около 900 лифтов, которые нужно заменить в городе. Мы уже видим, где нужен капитальный ремонт, а где нужно полностью заменить.Что касается наших домов, естественно, при Украине у нас никогда не делались капитальные ремонты, были только текущие. Состояние домов оставляет желать лучшего. Поэтому программа эта тоже запущена. Ведутся сейчас осмотры домов, принимаются решения для дальнейшей работы и приведения их в порядок.— Скажите, пожалуйста, а что со сферой образования? Что со школами, с высшими учебными заведениями, детскими садами, со спортивными учреждениями?— Я хочу опять коснуться вопроса Украины, где не вкладывалось в образование вообще ничего. Не обновлялись кабинеты, не делались капитальные ремонты. И где-то на что-то обращалось внимание, но это делалось за счет родителей – вставлялись окна, менялись парты, гардины.Сейчас все совсем по-другому. За два года мы отремонтировали около 40 крыш в учебных заведениях. Это касается и детских садов, и школ. Идет переоснащение базы – появились кабинеты математики, физики, биологии. Мы оснастили компьютерными классами наши школы.Основное внимание обратили на питание. Естественно, у нас сейчас детки находятся на полном учебном часе – полный день. Вода подается не круглосуточно, а по графику. Мы установили в школах дополнительные баки, насосы. И теперь техническая вода там находится в постоянном объеме. Что касается питьевой воды, мы тоже ее подвозим.Мы также обратили внимание на пищеблоки, которые были в ужаснейшем состоянии. Программа внедрена, были и ведутся до сих пор капитальные ремонты. Я вот недавно объезжал школы и посетил буквально на прошлой неделе 50-ю. Зашел в пищеблок, посмотрел – там приятно находиться. Все чисто, красиво, новое оборудование. Чувствуется, что там все очень-очень вкусное.— Какие у вас творческие планы? Во многих городах ДНР приняли планы развития до 2030 года. В Макеевке к 2030 году что будет построено, обновлено?— На самом деле до 2030 года уже есть планы, их потихоньку внедряем в жизнь, но мы забегаем даже немножечко вперед – до 2050 года строим планы. Совместно с шеф-регионом есть цель создать крупный физкультурно-оздоровительный центр. У нас появилась такая возможность - выйти не просто на уровень Федерации, а даже повыше. Это будет президентский уровень, можно так сказать.Этот объект, который мы собираемся построить и ввести в эксплуатацию, будет из себя представлять три направления. Это будет бассейн, спортивные огромные залы и гостиница с возможностью принимать гостей и тренеров.Конечно, в планах строительство многоквартирных домов. Это будет объект, где построится около 40 домов для наших жителей. Там будет находиться пять школ, три детских садика. Это будет деловой центр, можно так сказать.— В каком районе?— Это кольцо 4.13, микрорайон Зеленый.При Советском Союзе не построили вторую очередь этого микрорайона, он должен был расшириться. Осталось просто поле. Вот на этом поле мы планируем достроить и возвести прекрасный деловой центр с развитой инфраструктурой, где будут находиться и поликлиники, и аптеки, и коммерческая составляющая. То есть в ближайшее время мы этот проект, возможно, покажем уже и расскажем о нем более подробно.— Скажите, пожалуйста, какие-то интересные истории есть про макеевчан? Может быть, что-то из ваших личных историй, которые пришлись на период вашего мэрства? Расскажите нам, пожалуйста.— В основном это истории, связанные с обстрелами. Макеевчане – очень патриотичные люди,Одна из недавних историй. Был обстрел, поврежден дом, в нем доме ребята, делали уроки. Мама находилась на работе. И вот в дом попадает снаряд, засыпало этих ребят. Сосед, такой же парнишка, который проживал рядом, выбежал из своего дома, который менее пострадал, и побежал на помощь к этим ребятам. Он вытащил их из-под завалов, оказал им первую медицинскую помощь. Ну, какая может первая медицинская помощь? Где-то бинт дал, где-то йод... Он их перевел в безопасное место.Вот такие герои на сегодняшний день у нас везде. Он сознательно пошел, оказал помощь, хотя совсем еще не взрослый человек. На такую молодежь можно опереться. Таких примеров сейчас очень много.— Назовите еще какой-нибудь пример.— Примеров очень много. Снова коснемся Червоногвардейского района при обстрелах. Очень много молодежи, которая помогала нашим пенсионерам, инвалидам, которые самостоятельно не могли двигаться. Знают, например, что бабушка, которая проживает на третьем этаже, сама не сможет выйти. И молодежь, соседи приходили на помощь, спускали вниз, вплоть до того, что садили в свои машины и вывозили в безопасное место. А потом обратно возвращались, вывозили вещи первой необходимоcти.— А сами попадали под обстрелы?— Много раз. Вообще после каждого обстрела на место происшествия выезжает глава – нужно оценить ситуацию, четко распределить обязанности, показать сотрудникам МЧС, где дома разрушены. Вы прекрасно понимаете, что за последнее время украинские формирования после обстрела через какое-то время опять наносят туда же удар. И вот под такими ударами, естественно, мне приходилось находиться.Я запомнил один страшный случай. Это опять же Червоногвардейский район. Мама ушла на работу, и в частный дом попал снаряд. Там находилась пятилетняя девочка, она погибла. И вот я приехал на похороны этой девочки. Когда мы выносили ее из дома., начался обстрел, летели снаряды, они разрывались рядом с нами. Знаете, я даже просил у Всевышнего, чтобы помог остановить этот обстрел, пока вынесут, не дадут погибнуть другим людям.Таких ситуаций очень-очень много. Это наша повседневная жизнь, в которой мы находимся уже давно.О возрождении Авдеевки, освобожденной российской армией в феврале 2024 года - в интервью "Глава администрации Ясиноватой о возрождении Авдеевки и о планах на знаменитый коксохимический завод".

https://ukraina.ru/20241114/1058907936.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, макеевка, россия, днр, украина, авдеевка, украина.ру, вооруженные силы украины, мчс