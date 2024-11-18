Принял его за пьяного: свидетель убийства летчика-предателя Кузьминова прошел мимо - 18.11.2024 Украина.ру
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Принял его за пьяного: свидетель убийства летчика-предателя Кузьминова прошел мимо
Принял его за пьяного: свидетель убийства летчика-предателя Кузьминова прошел мимо - 18.11.2024 Украина.ру
Принял его за пьяного: свидетель убийства летчика-предателя Кузьминова прошел мимо
В деле убитого летчика Максима Кузьминова, который угнал принадлежащий ВС РФ вертолет Ми-8, появились новые подробности: свидетель, который "кое-что" видел. Об этом 18 ноября сообщило издание Politico
2024-11-18T16:04
2024-11-18T16:04
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испания
максим кузьминов
вооруженные силы украины
politico
летчики
предательство
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Как утверждает источник, киллеры выпустили в Кузьминова шесть пуль, а затем переехали его на машине. По данным испанских правоохранительных органов, белый автомобиль, на котором вероятно было совершено преступление, был найден сожженным в 20 километрах от места происшествия.В августе 2023 года капитан Максим Кузьминов из 319-го отдельного вертолётного полка армейской авиации России обманом угнал на подконтрольную ВСУ территорию военный вертолёт Ми-8. Если верить версии украинской стороны, он сам вышел на СБУ и предложил свои услуги.Приземлился Кузьминов на территории Харьковской области, где его уже ждали. В вертолете в тот момент находились два других члена экипажа – штурман и борттехник. Известно, что они отказались от предложения Кузьминова перейти на сторону киевского режима, за что были убиты. Правда версии их смерти разнятся: по одной из них, Кузьминов сам убил их еще в воздухе, по другой - штурман и борттехник были ликвидированы уже на земле новыми "соратниками" предателя.Через несколько дней Главное управление разведки (ГУР) организовало Кузьминову пресс-конференцию в Киеве. Там он рассказал, что якобы перешел на сторону Украины из-за нежелания участвовать в СВО, а также из-за неплохого "гонорара". Сообщалось, что мать беглеца была в курсе операции и заблаговременно уехала за границу, откуда ее уже вывезли к сыну на Украину.В феврале 2024 года тело Кузьминова с признаками насильственной смерти было обнаружено в Испании.Об этом - в материале Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями
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новости, россия, испания, максим кузьминов, вооруженные силы украины, politico, летчики, предательство
Новости, Россия, Испания, Максим Кузьминов, Вооруженные силы Украины, Politico, летчики, предательство

Принял его за пьяного: свидетель убийства летчика-предателя Кузьминова прошел мимо

16:04 18.11.2024
 
© Скриншот видео Главное управление разведки МО Украины
© Скриншот видео Главное управление разведки МО Украины
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В деле убитого летчика Максима Кузьминова, который угнал принадлежащий ВС РФ вертолет Ми-8, появились новые подробности: свидетель, который "кое-что" видел. Об этом 18 ноября сообщило издание Politico
Как утверждает источник, киллеры выпустили в Кузьминова шесть пуль, а затем переехали его на машине. По данным испанских правоохранительных органов, белый автомобиль, на котором вероятно было совершено преступление, был найден сожженным в 20 километрах от места происшествия.
"В деле появился новый свидетель — пожилой испанец. Он увидел уносящийся на большой скорости белый автомобиль и тело Кузьминова с пулевыми ранениями. Испанец принял его за "пьяного, потерявшего сознание у въезда на парковку", — говорится в публикации Politico.
В августе 2023 года капитан Максим Кузьминов из 319-го отдельного вертолётного полка армейской авиации России обманом угнал на подконтрольную ВСУ территорию военный вертолёт Ми-8. Если верить версии украинской стороны, он сам вышел на СБУ и предложил свои услуги.
Приземлился Кузьминов на территории Харьковской области, где его уже ждали. В вертолете в тот момент находились два других члена экипажа – штурман и борттехник. Известно, что они отказались от предложения Кузьминова перейти на сторону киевского режима, за что были убиты. Правда версии их смерти разнятся: по одной из них, Кузьминов сам убил их еще в воздухе, по другой - штурман и борттехник были ликвидированы уже на земле новыми "соратниками" предателя.
Через несколько дней Главное управление разведки (ГУР) организовало Кузьминову пресс-конференцию в Киеве. Там он рассказал, что якобы перешел на сторону Украины из-за нежелания участвовать в СВО, а также из-за неплохого "гонорара". Сообщалось, что мать беглеца была в курсе операции и заблаговременно уехала за границу, откуда ее уже вывезли к сыну на Украину.
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Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУУкраина продолжает попытки нанести моральный урон армии России с помощью угона авиационной техники руками российских летчиков. Один раз это получилось, однако для предателя-угонщика это имело печальные последствия
В феврале 2024 года тело Кузьминова с признаками насильственной смерти было обнаружено в Испании.
Об этом - в материале Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями
 
НовостиРоссияИспанияМаксим КузьминовВооруженные силы УкраиныPoliticoлетчикипредательство
 
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