Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе - 18.11.2024 Украина.ру
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Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе
Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе - 18.11.2024 Украина.ру
Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе
Западные СМИ активно продвигают сейчас новую повестку дня – Трамп очень быстро закончит войну, но для этого необходимо, чтобы Украина пошла на компромисс. Даже сам Дмитрий Гордон*, который ещё недавно обещал неминуемую победу Украины после 5 ноября, признал необходимость территориальных уступок… Но насколько эта кампания отражается на украинцах?
2024-11-18T15:38
2024-11-18T15:38
мнения
украина
россия
запад
владимир зеленский
переговоры
общество
социология
территориальные уступки
дипломатия
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Сразу отметим, что общественное мнение находится в весьма слабой и неочевидной связи с политикой украинского руководства. Т.е., вообще отрицать наличие такой связи было бы неправильно, но оно явно не имеет решающего значения. Куда большее значение для украинского руководства имеет замедление темпов мобилизации – Владимир Зеленский недавно заявил, что после принятия соответствующего закона так и не было мобилизовано полмиллиона человек. И не поймешь – то ли успокаивал, то ли жаловался…Информации относительно реальных общественных настроений на Украине не так уж много, но она позволяет дать хотя бы качественную оценку.Прежде всего, разумеется, речь идёт о социологии.Обслуживающая Офис президента Социологическая группа "Рейтинг" демонстрирует данные опроса, проведённого по заказу Международного республиканского института**, по которому всё отлично: 88% украинцев уверены в неизбежной победе; 64% считают, что война закончится в течение +/- года (не больше двух лет); 73% считают, что нужно вернуть все "оккупированные территории".Общее впечатление такое, что опрос проводился (если проводился конечно) для того, чтобы предъявить результаты Трампу и сказать – Украина нуждается не в мире, а в снарядах.Подозрительно только то, что 54% опрошенных поддерживают проведение референдума о прекращении войны – как-то это противоречит установке на неизбежную победу.Есть, однако, ещё и результат опроса КМИС – 32% выступают за территориальные уступки в обмен на мир (у "Рейтинга" в зависимости от формулировки – 23-25%), а если речь идёт об уступке только Крыма или Донбасса – то даже 39%. Этот показатель, насколько можно понять, сильно занижен.Если же вспомнить, что по данным КМИС количество согласных на территориальные уступки по сравнению с маем 2022 года выросло более чем в три раза, то тенденция очевидна.Небезынтересны и слухи, которые ходят по прифронтовым областям Украины.Днепропетровская область: Западный Донбасс уже не наш, из Павлограда надо уезжать (беженцы из города и района появились ещё в прошлом году).Запорожская область: бои идут в 10 километрах от города (на самом деле и украинские, и российские источники осторожно говорят о начале боёв за Гуляйполе, которое находится в ста километрах от областного центра).Харьковская область: к концу года город будет взят в кольцо (российское командование такие планы не озвучивало и никаких действий в этом направлении не предпринимало).Сумская область: к концу года Сумы будут под русскими (единственное свидетельство таких планов российского командования – заявление украинской стороны о том, что вторжение в Курскую область предпринято для срыва удара по Сумщине).Раньше таких слухов не то, чтобы не было вообще, но сейчас их стало гораздо больше, и источники таких оценок всюду называются информированные – военные и чиновники.Возможно, это целенаправленная кампания запугивания населения, направленная на ускорение мобилизации, но вообще такого рода сообщения скорее деморализуют население, включая потенциальных мобилизуемых. Так что логичнее предположить, что такие слухи – продукт уже деморализованного общества.Косвенно показывают степень деморализованности общества и усилия украинской власти и союзников по его взбадриванию.Например, относительно "плана стойкости" The Sunday Times пишет, что его цель – поднять моральный дух украинцев, подорванный победой Трампа на выборах.Честно говоря, мы не думаем, что план под таким названием может кого-то взбодрить – скорее наоборот. Особенно на фоне того, что Западу предлагался "план победы"…Тем не менее, некоторые составляющие "плана стойкости" производят впечатление именно направленных на воодушевление участников войны. В частности, предполагается реализация чего-то подобного российскому проекту "Время героев" (переучивание ветеранов войны для государственной службы – последние кадровые назначения в России делаются с учётом продвижения участников программы).Впрочем, новые подходы к мобилизации, предлагаемые планом, наверняка существенно сократят эффект от ожидаемых "плюшек" (чтобы их получить, нужно, как минимум, выжить).Не исключено, что и получение Киевом разрешения на использование дальнобойных ракет направлено не столько на решение военных задач, сколько на продолжение стратегии управляемой эскалации и укрепление духа украинцев. Правда тут воздействие всё равно не однозначное – ведь приходится преодолевать противодействие украинской официальной пропаганды, которая объясняет, что в отсутствии значимых успехов у Украины виновен Запад, не предоставляющий достаточной помощи (в рамках, например, разрекламированного плана победы).Исходя из всех этих фактов можно осторожно предположить, что украинское общество в нынешнем своём состоянии достаточно деморализовано для того, чтобы принять факт переговоров и договоренностей, предполагающих сохранение российского контроля над фактически занятой территорией. Более того, проводимая украинской властью информационная политика скорее усугубляет ситуацию.Другое дело, что позиция Украины определяется не большинством населения, а правящей группировкой, которая боится потерять власть и понести ответственность за результаты войны, а также радикальным меньшинством, которое выступает за войну до победного конца. Большинство выступать против этих влиятельных сил не будет хотя бы потому, что оно действительно деморализовано.* Внесен в список экстремистов и террористов в России.** Организация, признанная в России нежелательной.О некоторых аспектах предстоящих переговоров можно прочитать в интервью главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича.
https://ukraina.ru/20241116/1058963120.html
https://ukraina.ru/20241114/1058917592.html
https://ukraina.ru/20241111/1058811629.html
https://ukraina.ru/20241016/1058115297.html
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Василий Стоякин
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, переговоры, общество, социология, территориальные уступки, дипломатия
Мнения, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, переговоры, Общество, социология, территориальные уступки, дипломатия

Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе

15:38 18.11.2024
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Западные СМИ активно продвигают сейчас новую повестку дня – Трамп очень быстро закончит войну, но для этого необходимо, чтобы Украина пошла на компромисс. Даже сам Дмитрий Гордон*, который ещё недавно обещал неминуемую победу Украины после 5 ноября, признал необходимость территориальных уступок… Но насколько эта кампания отражается на украинцах?
Сразу отметим, что общественное мнение находится в весьма слабой и неочевидной связи с политикой украинского руководства. Т.е., вообще отрицать наличие такой связи было бы неправильно, но оно явно не имеет решающего значения. Куда большее значение для украинского руководства имеет замедление темпов мобилизации – Владимир Зеленский недавно заявил, что после принятия соответствующего закона так и не было мобилизовано полмиллиона человек. И не поймешь – то ли успокаивал, то ли жаловался…
Информации относительно реальных общественных настроений на Украине не так уж много, но она позволяет дать хотя бы качественную оценку.
Прежде всего, разумеется, речь идёт о социологии.
Обслуживающая Офис президента Социологическая группа "Рейтинг" демонстрирует данные опроса, проведённого по заказу Международного республиканского института**, по которому всё отлично: 88% украинцев уверены в неизбежной победе; 64% считают, что война закончится в течение +/- года (не больше двух лет); 73% считают, что нужно вернуть все "оккупированные территории".
Общее впечатление такое, что опрос проводился (если проводился конечно) для того, чтобы предъявить результаты Трампу и сказать – Украина нуждается не в мире, а в снарядах.
16 ноября, 17:58
Зеленский допустил переговоры с Россией, но с условиемВладимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" допустил возможность переговоров с Россией при условии поддержки и усиления Киева третьими странами
Подозрительно только то, что 54% опрошенных поддерживают проведение референдума о прекращении войны – как-то это противоречит установке на неизбежную победу.
Есть, однако, ещё и результат опроса КМИС – 32% выступают за территориальные уступки в обмен на мир (у "Рейтинга" в зависимости от формулировки – 23-25%), а если речь идёт об уступке только Крыма или Донбасса – то даже 39%. Этот показатель, насколько можно понять, сильно занижен.
Если же вспомнить, что по данным КМИС количество согласных на территориальные уступки по сравнению с маем 2022 года выросло более чем в три раза, то тенденция очевидна.
Небезынтересны и слухи, которые ходят по прифронтовым областям Украины.
Днепропетровская область: Западный Донбасс уже не наш, из Павлограда надо уезжать (беженцы из города и района появились ещё в прошлом году).
- РИА Новости, 1920, 14.11.2024
14 ноября, 20:08
Услышав что члены новой администрации Трампа думают об Украине, в Киеве задумались о переговорах с РФУкраинское руководство не в восторге от того, что избранный президент США Дональд Трамп набирает в свою команду чиновников, выступающих против поддержки Киева
Запорожская область: бои идут в 10 километрах от города (на самом деле и украинские, и российские источники осторожно говорят о начале боёв за Гуляйполе, которое находится в ста километрах от областного центра).
Харьковская область: к концу года город будет взят в кольцо (российское командование такие планы не озвучивало и никаких действий в этом направлении не предпринимало).
Сумская область: к концу года Сумы будут под русскими (единственное свидетельство таких планов российского командования – заявление украинской стороны о том, что вторжение в Курскую область предпринято для срыва удара по Сумщине).
Раньше таких слухов не то, чтобы не было вообще, но сейчас их стало гораздо больше, и источники таких оценок всюду называются информированные – военные и чиновники.
Возможно, это целенаправленная кампания запугивания населения, направленная на ускорение мобилизации, но вообще такого рода сообщения скорее деморализуют население, включая потенциальных мобилизуемых. Так что логичнее предположить, что такие слухи – продукт уже деморализованного общества.
Алексей Анпилогов интервью
11 ноября, 19:30
Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронтНельзя сказать, что у Украины есть лишние резервы, они все распределены по линии фронта, чтобы ее удержать. Возможно, это и будет требование Трампа, чтобы укрепить переговорные позиции западного Альянса. От Украины будут требовать стабилизации линии фронта, после чего России последует предложение о переговорах.
Косвенно показывают степень деморализованности общества и усилия украинской власти и союзников по его взбадриванию.
Например, относительно "плана стойкости" The Sunday Times пишет, что его цель – поднять моральный дух украинцев, подорванный победой Трампа на выборах.
Честно говоря, мы не думаем, что план под таким названием может кого-то взбодрить – скорее наоборот. Особенно на фоне того, что Западу предлагался "план победы"…
Тем не менее, некоторые составляющие "плана стойкости" производят впечатление именно направленных на воодушевление участников войны. В частности, предполагается реализация чего-то подобного российскому проекту "Время героев" (переучивание ветеранов войны для государственной службы – последние кадровые назначения в России делаются с учётом продвижения участников программы).
Впрочем, новые подходы к мобилизации, предлагаемые планом, наверняка существенно сократят эффект от ожидаемых "плюшек" (чтобы их получить, нужно, как минимум, выжить).
Владимир Брутер интервью
16 октября, 03:57
Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и ЗапорожьяУ Украины есть три принципиальных проблемы. Первая это необученность и неслаженность боевого состава, второе - отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп и третье это противоречивая ситуация с общим командованием.
Не исключено, что и получение Киевом разрешения на использование дальнобойных ракет направлено не столько на решение военных задач, сколько на продолжение стратегии управляемой эскалации и укрепление духа украинцев. Правда тут воздействие всё равно не однозначное – ведь приходится преодолевать противодействие украинской официальной пропаганды, которая объясняет, что в отсутствии значимых успехов у Украины виновен Запад, не предоставляющий достаточной помощи (в рамках, например, разрекламированного плана победы).
Исходя из всех этих фактов можно осторожно предположить, что украинское общество в нынешнем своём состоянии достаточно деморализовано для того, чтобы принять факт переговоров и договоренностей, предполагающих сохранение российского контроля над фактически занятой территорией. Более того, проводимая украинской властью информационная политика скорее усугубляет ситуацию.
Другое дело, что позиция Украины определяется не большинством населения, а правящей группировкой, которая боится потерять власть и понести ответственность за результаты войны, а также радикальным меньшинством, которое выступает за войну до победного конца. Большинство выступать против этих влиятельных сил не будет хотя бы потому, что оно действительно деморализовано.
* Внесен в список экстремистов и террористов в России.
** Организация, признанная в России нежелательной.
О некоторых аспектах предстоящих переговоров можно прочитать в интервью главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича.
 
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