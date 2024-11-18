Об ударах вглубь РФ: глава МИД Литвы признал, что "шампанское открывать рано", а президент решил не ждать
© obzor.lt
© obzor.lt
Сообщение о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить вглубь России дальнобойными американскими ракетами - не повод радоваться, пока западным странам "рано открывать шампанское". Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече глав МИД стран ЕС
"Почему я пока не открываю шампанское? Возможно, потому, что мы не знаем, сколько ракет на самом деле есть у украинцев. Так что вопрос в том, достаточно ли у них ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя", - сказал он.
А вот президент Литвы Гитанас Науседа решил ничего не ждать и уже в ночь на понедельник, 18 ноября, радостно приветствовал решение Байдена.
"Настал этот день! Теперь Украина может нацеливаться на военные объекты в России с помощью ракет большой дальности. Это решающий момент. Мира нельзя достичь через слабость. Мир — награда сильным", - написал Науседа в воскресенье на X (соцсеть заблокирована в РФ).
Накануне в западных СМИ появилась информация о том, что Байден разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по территории России.
Интересно, что Франция и Великобритания дали Киеву аналогичное разрешение. Об этом написала французская газета Figaro, однако спустя непродолжительное время издание удалило информацию об этом из статьи на своем сайте. Параллельно министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ.
12:45"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь РоссииЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России с помощью дальнобойных ракет. Об этом 18 ноября он написал в соцсети Х (заблокирована в РФ)
Официально Белый дом пока не комментировал эту информацию. Однако ее уже раскритиковали в команде вновь избранного президента США Дональда Трампа. В частности, Илон Маск предупредил, что Россия "ответит зеркально", а сын нового лидера страны - Дональд Трамп-младший - назвал [психически нездоровыми] тех, кто разрешил такое киевскому режиму, но в то же время отметил, что, вероятно, пока еще действующие власти хотят обеспечить себе напоследок триллионные доходы от ВПК страны.
11:20Илон Маск: после ударов вглубь России Москва отплатит США той же монетойАмериканский бизнесмен Илон Маск, который возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE), заявил, что Москва ответит зеркально на решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом 18 ноября он написал в соцсети X
Тема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.
Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.
В тот момент большинство экспертов сошлись во мнении, что разговоры о дальнобойных ракетах были лишь пугалками для Москвы. Подобное мнение в интервью изданию Украина.ру высказывал, например, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Однако не все в России поверили, что 81-летний Байден побоится "сжечь мосты". Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.