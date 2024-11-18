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В МИД РФ пообещали наказать виновных в гибели главреда курской газеты

В МИД РФ пообещали наказать виновных в гибели главреда курской газеты - 18.11.2024 Украина.ру

В МИД РФ пообещали наказать виновных в гибели главреда курской газеты

Убийство главного редактора курского издания "Народная газета" Юлии Кузнецовой украинскими военными обнажает преступную сущность режима Владимира Зеленского. Об этом 18 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-11-18T15:49

2024-11-18T15:49

2024-11-18T15:49

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Она отметила, что случившееся говорит о готовности Киева применять террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ.В понедельник, 18 ноября, российские военные перехватили видео, на котором запечатлен момент удара украинского дрона по машине Юлии Кузнецовой, повлекшего ее смерть.В Следственном комитете пояснили, что главред вместе с коллегой и полицейским ехала на служебной машине МВД. В ролике видно, что авто виляло по дороге и пыталось уйти от беспилотника ВСУ, однако эти попытки не увенчались успехом: главный редактор газеты погибла, а ее попутчики получили ранения.По факту гибели Кузнецовой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".Это не первый случай, когда от преступлений ВСУ гибнут журналисты. Ранее Захарова отмечала, что только за последний год "от рук боевиков киевского режима, практикующих неприкрытую террористическую деятельность, погибли ещё четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги".Бьют ВСУ не только по журналистам, но и прицельно атакуют мирных граждан. В том числе, в Курской области. В октябре жительница поселка Тёткино погибла при обстреле жилого дома со стороны украинских военных. Перед смертью она закрыла собой дочь.Подробнее — Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области

https://ukraina.ru/20241118/1059003078.html

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новости, киев, курская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, следственный комитет, мвд, убийство, убийства журналистов, дроны