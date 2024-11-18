В МИД РФ пообещали наказать виновных в гибели главреда курской газеты
Убийство главного редактора курского издания "Народная газета" Юлии Кузнецовой украинскими военными обнажает преступную сущность режима Владимира Зеленского. Об этом 18 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она отметила, что случившееся говорит о готовности Киева применять террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ.
"Череда жестоких расправ над российскими журналистами и покушений на их жизни является прямым следствием покрывательства этих преступлений западными кураторами нацистской клики в Киеве и их сознательного замалчивания профильными международными организациями и правозащитными структурами. (...) Все виновные в убийстве российской журналистки понесут заслуженное и неотвратимое наказание", — сказала Захарова.
В понедельник, 18 ноября, российские военные перехватили видео, на котором запечатлен момент удара украинского дрона по машине Юлии Кузнецовой, повлекшего ее смерть.
В Следственном комитете пояснили, что главред вместе с коллегой и полицейским ехала на служебной машине МВД. В ролике видно, что авто виляло по дороге и пыталось уйти от беспилотника ВСУ, однако эти попытки не увенчались успехом: главный редактор газеты погибла, а ее попутчики получили ранения.
По факту гибели Кузнецовой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
14:21ВСУ убили главреда курской газеты прямо в машине МВДРоссийские военные перехватили видео, на котором запечатлен момент удара украинского дрона по машине главного редактора курского издания "Народная газета" Юлии Кузнецовой, повлекшего ее смерть. Об этом 18 ноября сообщил Телеграм-канал Zvezda news
Это не первый случай, когда от преступлений ВСУ гибнут журналисты. Ранее Захарова отмечала, что только за последний год "от рук боевиков киевского режима, практикующих неприкрытую террористическую деятельность, погибли ещё четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги".
13 ноября, 16:39"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищатьСекретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. Такое заявление на брифинге 13 ноября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Бьют ВСУ не только по журналистам, но и прицельно атакуют мирных граждан. В том числе, в Курской области. В октябре жительница поселка Тёткино погибла при обстреле жилого дома со стороны украинских военных. Перед смертью она закрыла собой дочь.