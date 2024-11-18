https://ukraina.ru/20241118/1059006084.html

Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров

Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров - 18.11.2024 Украина.ру

Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров

Мир своеобразно отреагировал на назначения нового президента США Дональда Трампа в своем силовом блоке. Все, кто туда пришел по выбору Дональда Фредовича, – откровенные русофобы и одновременно украинофобы. И при этом "ястребы", которые уверены, что лучше всего сделать Америку снова великой – вернуть ей статус гегемона.

2024-11-18T15:30

2024-11-18T15:30

2024-11-18T15:30

владимир путин

владимир зеленский

джо байден

дмитрий медведев

россия

украина

си цзиньпин

индия

кнр (китай)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102063/69/1020636931_0:203:3095:1944_1920x0_80_0_0_ae542816ea0cb58d549779781014f571.jpg

А сделать это в масштабах мира надежнее всего военной мощью, то есть войной. И они к этому готовы, усиливаясь по уже определенной парадигме для США. Сначала провести аудит и очистить Пентагон от неумех, коррупционеров, воров и прочих трансгендеров и ЛГБТ*-вояк. Потом найти и наказать всех виноватых за прежние провалы США в военных кампаниях (например, за позорное бегство из Афганистана). А уж потом начинать новые войны, победив в которых, США вернутся на геополитический олимп в качестве единственного и безоговорочного гегемона.А вот для этого и сам Трамп, и его назначенцы готовы выстроить систему приоритетов в ведении таких войн. Потому что они реалисты-прагматики, умеющие считать риски и деньги, и понимают, что на трех фронтах – Ближнем и Дальнем Востоке (с Ираном и Китаем) и в Европе (с Россией на Украине) США одинаково не потянут. И поэтому избрана совсем другая, чем сегодня у Джо Байдена, тактика: не отказываясь ни от чего, Америка сначала надавит на Китай или Иран (с очередностью она определится по ситуации), а потом и вернется к России. Но для этого нужно сначала замирить ("заморозить"?) конфликт на Украине и попытаться таким образом: а) усыпить бдительность Москвы ориентацией на восток; б) попробовать оторвать ее от Китая, не дав двум странам-гигантам сблизиться в военно-политическим плане и подписать обязывающий договор соответствующего характера.В мире слова Трампа о его миролюбии поняли правильно: он не мира хочет, а мирового успокоения под эгидой и по прихоти США как единственного гегемона. Для этого и назначаются люди, не чурающиеся войны, наоборот – не останавливающиеся пред нею для достижения цели.Вот эта готовность США к войне и милитаристы у их руля и привели сегодня к тому, что все согласны снизить общепланетарный градус эскалации и закончить войну хотя бы в Европе. А то и вообще утопив противостояние в системе мирных переговоров, начав ее с заморозки украинско-российского конфликта.Не успел мир привыкнуть к трамповским назначениям, кандидатуры которых до дня инаугурации 20 января 2025 года и до утверждения их потом в Сенате остаются лишь кандидатурами, все уже заговорили о мире.Во-первых, вскинулась, как снулая рыба на крючке, Европа, на которую США хотят перекинуть финансирование Украины. И канцлер ФРГ Олаф Шольц уже позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы переговорить с ним о деэскалации конфликта.Но дальше всех пошел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который уже сообщил, что на саммите "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро (19-20 ноября 20224 года) он предложит свое план по замораживанию конфликта на Украине:- отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на десять лет;- создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска "в качестве дополнительной гарантии";- обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации за отказ от присоединения к НАТО.И если отбросить всю миротворческую шелуху в этой геополитической словесной жвачке, то мы видим следующее: Эрдоган предлагает не мир, а в лучшем случае перемирие, после которого война может вспыхнуть в любой момент. С одной разницей – через несколько лет и Европа, и НАТО, и США будут к этой войне готовы куда лучше.Шольца в его стремлении наладить контакты с Путиным демонстративно поддержал разноносочный премьер Канады Джастин Трюдо и резко осудил и стал в позу милитариста смешной президент Франции Эмманюэль Макрон. То есть началась типичная дипломатическая игра в доброго и злого полицейских.А вот "сонный Джо" (он же Байден) чтобы хоть как-то поддержать и свое реноме на фоне воинственно-миротворческой активности Трампа, разрешил неонацистскому режиму просроченного недофюрера Владимира Зеленского бить ракетами большой дальности ATACMS по территории Курской области. К этом делу байденовцы, ясное дело, приплели северокорейские войска, которые якобы под видом путинских бурят хотят сделать харакири всем "славным войскам ВСУ".Так себе отмазочки, но, тем не менее, они показывают, что разговоры о мире – чистой воды ложь. Прекраснодушная и духоподъемная, но ложь, направленная, увы, против России. Это у нее хотят украсть сегодня победу в специальной военной операции.Во-вторых, исходя исключительно из своих интересов, вольно или невольно подножку России, к сожалению, объективно подставляет Глобальный Юг. Он хочет не воевать, а сотрудничать и торговать, а война на Украине этому однозначно мешает.И потому за заморозку конфликта по очереди выступили Индия и Китай. И партнеры России по БРИКС, и будущие столпы многополярного мира. Казалось бы, такое геополитическое родство душ, но когда послышался звон презренного металла, Нью-Дели и Пекин потянуло на мир. По крайней мере, на словах.Сначала глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар, приветствуя телефонный разговор Шольца с Путиным, сказал, что международное сообщество устало от конфликта на Украине, и что высокую цену за него платят не только Россия и Украина, но и весь мир. "Это время, когда существует глобальный спрос на какое-то решение", – осторожно подчеркнул он. И добавил, что хотя Индия и не предлагала свой мирный план (это не входит в ее компетенцию), однако она готова содействовать взаимодействию сторон противостояния, и со многим странами мира осознает "необходимость скорейшего окончания конфликта".А вот председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС во время встречи там с Байденом более смело и откровенно заявил, что Китай готов содействовать мирным переговорам по Украине. "Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации", -- сказал он.А потом добавил главное. "Хотя всем странам необходимо защищать свою национальную безопасность, они не должны чрезмерно расширять это понятие, тем более использовать его как предлог для злонамеренных действий по сдерживанию других стран", – отметил Си Цзиньпин. И прозвучало это так: Россия, которая начала СВО в Украине для обеспечения своей национальной безопасности, не имеет права делать это за счет сдерживания или игнорирования украинских интересов. То есть, другими словами, СВО – не совсем миротворческая операция, чем бы ее ни прикрывали в Москве.Особенно интересно было слышать эти слова наряду с заверениями товарища Си в том, что США и Китай – братья навек, если им удастся поладить и не подвести свои отношения к войне. Более того, Си фактически выдвинул претензию на раздел сфер влияния в мире из Пекина и Вашингтона.Во как!А где же в этих раскладах Россия? Правильно, ей то же самое скажут на российско-китайских переговорах, когда мировую систему сдержек и противовесов будут обсуждать лидеры Россия и Китая. Это и называется дипломатическое лавирование. И как выразился как-то в Москве товарищ Си, готовность Китая стоять спиной к спине не только с Россией, но, увы, и с США. А это, согласитесь, несколько сбивает пафос рассуждений о дружбе между Москвой и Пекином. И возвращает к тому, что у любой страны нет постоянных друзей и врагов, зато всегда постоянны национальные интересы.И означает это лишь одно: Глобальный Юг выбирает не войну, а мир. А если не получится мира, то хотя бы переговоры о перемирии или "заморозке", на время которых война приостановится, и можно будет более свободно сотрудничать и торговать.И этот как раз тот не очень выгодный для России вариант развития событий, когда Москва не может игнорировать волю и желание своих партнеров по Глобальному Югу. И должна будет хотя бы говорить о переговорах, а то и вообще начинать их, чтобы победы добиваться уже за столом, а не на полях сражений.И это, как кто-то может подумать, не провал России. Это всего лишь торможение и затягивание процесса, который мог бы развиваться по московским лекалам, но столкнулся с препятствиями.И вот почему. Первое: Россия уже говорила, что начало переговоров не будет означать окончания боевых действий, равно как и отказа Москвы от целей СВО, которые однозначно будут достигнуты. Потому как речь, напоминаю, все же идет о национальных интересах России – о ее безопасности и гарантиях ее. А это демилитаризированная, денацифицированная и нейтральная, не мечтающая о НАТО Украина.Второе: Россия прекрасно знает, что США хотят ее надуть и через какое-то время возобновить войну на Украине, а потому готова к этому. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев так и утверждает: США выгодно продолжение конфликта, ибо он помогает им ставить на колени Европу и ее экономику. По его словам, Штаты значительно увеличили поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу после введения антироссийских санкций. И прибарахлились на этом неслабо. И, наконец, третье: Россия готова и вооруженным путем защищать свои интересы. Медведев откровенно и не без ехидства заявил о судьбе "инвестиций США в Украину": "…Материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждет судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару".А чтобы всем, даже тем, кто, как говорится, в танке, вообще все было понятно, приходится напоминать и о том, что еще в минувшем сентябре были обновлены некоторые принципы Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. В пользу снижения порога применения ядерного оружия (ЯО) с целью защиты интересов России.Путин по этому поводу сказал о главном – кто бы ни напал на Россию, все свое получат. "Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - заявил президент РФ.Специалисты уже подготовили и опубликовали сравнение того, что было и что стало. Просто напоминаю схематично: "условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются:а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;Уточнено: будем рассматривать возможность ядерного удара уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Речь о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, БЛА, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.б) применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;Уточнено конкретно: оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства.в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.Уточнено: то, о чем и сказал Путин: агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".И когда недавно главу кремлевской пресс-службы Дмитрия Пескова спросили, когда поговорят между собой Путин и Трамп, был получен такой ответ: "Контакт Путина и Трампа произойдет, когда с обеих сторон будет понимание необходимости такого общения".По словам Пескова, такой разговор сейчас не готовится, но в случае необходимости может быть "оперативно организован". Мол, надо будет – поговорят, но предметно.А сейчас, напоминаю, на повестку дня выходят переговоры. Но России будут не диктовать, а со всех сторон советовать на них пойти. И предметом их, как уже заявил Кремль, будет не перемирие, а долгосрочный мир как гарантия соблюдения национальных интересов. И сколько Западу и США понадобится времени, чтобы это уразуметь и понять, столько и будут длиться либо боевые действия до победы России, либо переговоры.…Ну а для несчастной Украины, чей просроченный фронтмен недавно похвастался, что ей никто не может ничего диктовать ("Мы – независимая Украина, и, как видится мне, в ходе этой войны наш народ и я лично в отношениях с Соединенными Штатами и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает"), печальным колоколом уже прозвучала шутка Илона Маска в адрес Зеленского: "Его чувство юмора восхитительно". И все было бы смешно, если бы не было так грустно…* деятельность организации запрещена в России О влиянии команды Дональда Трампа на мировые расклады читайте в статье Ростислава Ищенко "Команда большого компромисса. О тех, кто приходит к власти в США"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20241117/1058971170.html

https://ukraina.ru/20241118/1059003233.html

https://ukraina.ru/20241118/1058974953.html

россия

украина

индия

кнр (китай)

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

владимир путин, владимир зеленский, джо байден, дмитрий медведев, россия, украина, си цзиньпин, индия, кнр (китай), сша, переговоры, ядерное оружие, ядерная безопасность, национальная безопасность, мнения, дональд трамп, нато, пентагон, сенат