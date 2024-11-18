Трамп и ракетные удары вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру
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Трамп и ракетные удары вглубь России
Трамп и ракетные удары вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру
Трамп и ракетные удары вглубь России
Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на источник в администрации Байдена, написала, что уходящий президент дал разрешение бить американскими ракетами вглубь России.
2024-11-18T12:51
2024-11-18T12:53
россия
сша
украина
дональд трамп
джо байден
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
мнения
ростислав ищенко
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Правда, согласно данным газеты, разрешившие боятся, что это решение может вовлечь США в войну с Россией.Французы и англичане публично поддержали решение об ударах западными ракетами по целям в глубине российской территории. Они и раньше выступали за такое разрешение, англичане даже его дали, но соучастие США, с их точки зрения, должно исключить возможность российского ответа по территориям европейских стран НАТО.МИД России прокомментировал информацию, заявив, что президент Путин уже давал оценку таким планам и что подход Москвы с тех пор не изменился. Напомню, Путин ещё в сентябре текущего года заявил, что удар западными ракетами по российской территории будет означать прямое вовлечение НАТО в войну с Россией и соответствующую реакцию Москвы.Зеленский, согласно информации источников в его офисе, собрался в ближайшее время нанести удары западными ракетами по Курской области. При этом украинцы подчёркивают, что целиться будут исключительно по военным объектам. Впрочем, целиться можно по одним объектам, а попасть по другим.В США Илон Маск заявил, что Россия может дать "зеркальный ответ". Что такое зеркальный ответ он не объяснил. По всей территории Украины Россия более двух лет била, бьёт и далее будет бить только сильнее. Это произошло бы и без ударов по российской территории – просто, чем больше ракетно-бомбовых ударов, тем ближе победа и тем меньше погибнет наших бойцов. Удар по Европе и/или США – это не совсем зеркально. Совсем зеркально было бы передать кому-нибудь "Калибры" и "Искандеры", чтобы бить по территории США. Но на нужном расстоянии от американской территории не наблюдается никого желающего поиграть с Вашингтоном в такую игру российскими ракетами.Что имел в виду Маск непонятно, да и кто он такой, чтобы комментировать внешнюю политику? Он же не на минобороны и не на госсекретаря номинирован, а на надзирателя за бюрократией. Остальная команда Трампа, включая самого избранного президента, промолчала и Байден также информацию не прокомментировал.Это даёт нам основания считать, что сообщение Нью-Йорк Таймс полностью соответствует реальности. Тема слишком опасная, чтобы играть в молчанку, если газета опростоволосилась и опубликовала фэйк. Весь мир сообщение комментирует и только два президента США молчат. При том, что Байден мог бы опровергнуть данную информацию одной фразой, а Трампу ничего не стоило заявить, что он, как только пройдёт церемония инаугурации, отзовёт данное разрешение.Это приводит нас к выводу, что решение согласовано не только англичанами, французами и командой Байдена, которого европейские союзники давно уламывали разрешить Украине удары западными ракетами по российской территории, но и с Трампом.В США существует политическая традиция, согласно которой подобного рода решения не принимаются уходящей администрацией без консультаций с командой избранного президента. Процесс передачи дел от команды Байдена команде Трампа уже начался. То есть, представители избранного президента уже работают в ключевых ведомствах и оказывают непосредственное влияние на принимаемые ими решения. Трамп мог бы попытаться заблокировать данную инициативу даже на уровне госдепа и минобороны.Мало ли что написала Нью-Йорк Таймс – приказы американским военнослужащим, которым надо будет загружать полётное задание в боеголовки ракет, а также обеспечивать их наведение на цели отдаёт МО, а оно может саботировать решение Байдена, если будет уверено, что Трамп начнёт преследование тех, кто это решение выполнил. Как раз сейчас в военной среде США распространяется слух, что команда Трампа составляет списки высокопоставленных военных, которых собираются отдать под трибунал за позорное бегство из Афганистана. Вряд ли кто-то мечтает составить им компанию, за выполнение приказа даже не хромой, а парализованной "утки".Но совсем другое дело, если Трамп санкционировал это решение Байдена. Тогда все, кому надо получат негласное добро на нанесение ударов.Зачем это Трампу?Так ему же надо договариваться с Путиным об урегулировании украинского кризиса на американских условиях, а аргументов никаких нет. И тут такая шикарная тема. Разрешение дал Байден, значит Трамп в любом случае ни при чём, он даже может сказать, что был против и готов это решение отозвать, но не просто так – нация, мол, не поймёт: надо дать что-то взамен. Например, уступить в некоторых чувствительных вопросах урегулирования украинского кризиса.В ядерный удар по США, в ответ на удары обычными ракетами по целям на территории России на трёхсоткилометровой глубине от границы, в Вашингтоне не верят. Остальные форматы развития данного кризиса Трампа не пугают. С его точки зрения даже если Россия нанесёт удары обычными ракетами по целям (в том числе по американским объектам) в Европе и/или на Ближнем Востоке, кризис останется управляемым, а США в стороне от него.Даже если Россия, как рекомендуют некоторые, нанесёт демонстративный ядерный удар по Украине или по какой-нибудь из европейских стран НАТО – это будет проблема Европы, а не США. Трамп же сможет сказать, что он предупреждал, что демократы и их европейские приспешники готовы развязать ядерную войну. Вот вам подтверждение. Дальше же действовать по ситуации.Реальная опасность ядерной войны должна предоставить ему пространство для манёвра в плане уступок Путину, но и он будет требовать уступок, ведь война грозит всем, а он ни при чём. Он скажет, что кризис развивался при президентстве Путина, Байдена, Макрона, а он, Трамп, только сейчас пришёл как "миротворец", чтобы "исправить их ошибки".Если же конфронтация будет развиваться в обычном режиме, то можно ожидать, что при молчаливом согласии США европейцы дожмут Шольца, у которого правительственный кризис и на носу выборы, заставив его передать Украине более дальнобойные, чем то, что она сейчас имеет, ракеты Taurus. Это откроет дорогу поставкам более дальнобойных ракет и из других стан НАТО.Трамп знает, что Украине это не поможет и даже не задержит её агонию. Но появление (или угроза такого появления) в арсенале ВСУ ракет, способных достичь Москвы, Архангельска и Урала должна улучшить переговорную позицию Трампа, который опять-таки "ни при чём" и за мир, но что-то должен получить взамен.Вряд ли бы Байден, который упорно сопротивлялся требованиям разрешить Украине бить вглубь России, мотивируя это опасностью запуска стартового механизма Третьей мировой войны, вдруг передумал именно в момент своего ухода. Он пару дней назад встречался с Трампом по вопросу передачи полномочий, и оба оценили встречу, как плодотворную и конструктивную. В нынешних условиях было бы безумием, не обсудив с Трампом и не заручившись его согласием, давать разрешение на удары по России.У Трампа есть такой аргумент, как уголовное преследование Хантера Байдена по целому букету обвинений, а также возможность уголовного преследования самого Джозефа, как минимум по обвинению в коррупции, но можно и в госизмене обвинить. Байден сам, в борьбе с Трампом, открыл ящик Пандоры, добившись решения о возможности уголовного преследования бывших президентов, не подвергшихся импичменту, за действия, совершённые в период пребывания на посту. Вряд ли бы он стал рисковать.В конце концов у Трампа всё ещё есть возможность заявить, что он отзовёт решение Байдена после инаугурации и предупредить Украину, что если Киев решится на эскалацию, Трамп, вступив в должность, отзовёт советников, прекратит финансирование и запретит поставки американских вооружений режиму Зеленского, что автоматически заблокирует и поставки американского оружия из европейских арсеналов, а также тех европейских вооружений, в которых есть американские детали. Если он это сделает, это будет чётким сигналом всем американским военным и гражданским, что ввязываться в авантюру с ракетными ударами по России не стоит.Но обычно молниеносно реагирующий Трамп как-то подозрительно долго молчит. Украинцы и европейцы постараются нанести удар как можно быстрее, чтобы отрезать американцам путь назад. А после удара любые заявления Трампа мало кого будут интересовать – кризис начнёт развиваться сам собой.О других особенностях и нюансах в применении Украиной дальнобойных западных ракет по России - в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше"
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россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, мнения, ростислав ищенко
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мнения, Ростислав Ищенко

Трамп и ракетные удары вглубь России

12:51 18.11.2024 (обновлено: 12:53 18.11.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнаугурации 45-го президента США Дональда Трампа
Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на источник в администрации Байдена, написала, что уходящий президент дал разрешение бить американскими ракетами вглубь России.
Правда, согласно данным газеты, разрешившие боятся, что это решение может вовлечь США в войну с Россией.
Французы и англичане публично поддержали решение об ударах западными ракетами по целям в глубине российской территории. Они и раньше выступали за такое разрешение, англичане даже его дали, но соучастие США, с их точки зрения, должно исключить возможность российского ответа по территориям европейских стран НАТО.
МИД России прокомментировал информацию, заявив, что президент Путин уже давал оценку таким планам и что подход Москвы с тех пор не изменился. Напомню, Путин ещё в сентябре текущего года заявил, что удар западными ракетами по российской территории будет означать прямое вовлечение НАТО в войну с Россией и соответствующую реакцию Москвы.
Зеленский, согласно информации источников в его офисе, собрался в ближайшее время нанести удары западными ракетами по Курской области. При этом украинцы подчёркивают, что целиться будут исключительно по военным объектам. Впрочем, целиться можно по одним объектам, а попасть по другим.
В США Илон Маск заявил, что Россия может дать "зеркальный ответ". Что такое зеркальный ответ он не объяснил. По всей территории Украины Россия более двух лет била, бьёт и далее будет бить только сильнее. Это произошло бы и без ударов по российской территории – просто, чем больше ракетно-бомбовых ударов, тем ближе победа и тем меньше погибнет наших бойцов. Удар по Европе и/или США – это не совсем зеркально. Совсем зеркально было бы передать кому-нибудь "Калибры" и "Искандеры", чтобы бить по территории США. Но на нужном расстоянии от американской территории не наблюдается никого желающего поиграть с Вашингтоном в такую игру российскими ракетами.
Что имел в виду Маск непонятно, да и кто он такой, чтобы комментировать внешнюю политику? Он же не на минобороны и не на госсекретаря номинирован, а на надзирателя за бюрократией. Остальная команда Трампа, включая самого избранного президента, промолчала и Байден также информацию не прокомментировал.
Это даёт нам основания считать, что сообщение Нью-Йорк Таймс полностью соответствует реальности. Тема слишком опасная, чтобы играть в молчанку, если газета опростоволосилась и опубликовала фэйк. Весь мир сообщение комментирует и только два президента США молчат. При том, что Байден мог бы опровергнуть данную информацию одной фразой, а Трампу ничего не стоило заявить, что он, как только пройдёт церемония инаугурации, отзовёт данное разрешение.
Это приводит нас к выводу, что решение согласовано не только англичанами, французами и командой Байдена, которого европейские союзники давно уламывали разрешить Украине удары западными ракетами по российской территории, но и с Трампом.
В США существует политическая традиция, согласно которой подобного рода решения не принимаются уходящей администрацией без консультаций с командой избранного президента. Процесс передачи дел от команды Байдена команде Трампа уже начался. То есть, представители избранного президента уже работают в ключевых ведомствах и оказывают непосредственное влияние на принимаемые ими решения. Трамп мог бы попытаться заблокировать данную инициативу даже на уровне госдепа и минобороны.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Мало ли что написала Нью-Йорк Таймс – приказы американским военнослужащим, которым надо будет загружать полётное задание в боеголовки ракет, а также обеспечивать их наведение на цели отдаёт МО, а оно может саботировать решение Байдена, если будет уверено, что Трамп начнёт преследование тех, кто это решение выполнил.
Как раз сейчас в военной среде США распространяется слух, что команда Трампа составляет списки высокопоставленных военных, которых собираются отдать под трибунал за позорное бегство из Афганистана. Вряд ли кто-то мечтает составить им компанию, за выполнение приказа даже не хромой, а парализованной "утки".
Но совсем другое дело, если Трамп санкционировал это решение Байдена. Тогда все, кому надо получат негласное добро на нанесение ударов.
Зачем это Трампу?
Так ему же надо договариваться с Путиным об урегулировании украинского кризиса на американских условиях, а аргументов никаких нет. И тут такая шикарная тема. Разрешение дал Байден, значит Трамп в любом случае ни при чём, он даже может сказать, что был против и готов это решение отозвать, но не просто так – нация, мол, не поймёт: надо дать что-то взамен. Например, уступить в некоторых чувствительных вопросах урегулирования украинского кризиса.
В ядерный удар по США, в ответ на удары обычными ракетами по целям на территории России на трёхсоткилометровой глубине от границы, в Вашингтоне не верят. Остальные форматы развития данного кризиса Трампа не пугают. С его точки зрения даже если Россия нанесёт удары обычными ракетами по целям (в том числе по американским объектам) в Европе и/или на Ближнем Востоке, кризис останется управляемым, а США в стороне от него.
Даже если Россия, как рекомендуют некоторые, нанесёт демонстративный ядерный удар по Украине или по какой-нибудь из европейских стран НАТО – это будет проблема Европы, а не США. Трамп же сможет сказать, что он предупреждал, что демократы и их европейские приспешники готовы развязать ядерную войну. Вот вам подтверждение. Дальше же действовать по ситуации.
Реальная опасность ядерной войны должна предоставить ему пространство для манёвра в плане уступок Путину, но и он будет требовать уступок, ведь война грозит всем, а он ни при чём. Он скажет, что кризис развивался при президентстве Путина, Байдена, Макрона, а он, Трамп, только сейчас пришёл как "миротворец", чтобы "исправить их ошибки".
Если же конфронтация будет развиваться в обычном режиме, то можно ожидать, что при молчаливом согласии США европейцы дожмут Шольца, у которого правительственный кризис и на носу выборы, заставив его передать Украине более дальнобойные, чем то, что она сейчас имеет, ракеты Taurus. Это откроет дорогу поставкам более дальнобойных ракет и из других стан НАТО.
Трамп знает, что Украине это не поможет и даже не задержит её агонию. Но появление (или угроза такого появления) в арсенале ВСУ ракет, способных достичь Москвы, Архангельска и Урала должна улучшить переговорную позицию Трампа, который опять-таки "ни при чём" и за мир, но что-то должен получить взамен.
Вряд ли бы Байден, который упорно сопротивлялся требованиям разрешить Украине бить вглубь России, мотивируя это опасностью запуска стартового механизма Третьей мировой войны, вдруг передумал именно в момент своего ухода. Он пару дней назад встречался с Трампом по вопросу передачи полномочий, и оба оценили встречу, как плодотворную и конструктивную. В нынешних условиях было бы безумием, не обсудив с Трампом и не заручившись его согласием, давать разрешение на удары по России.
У Трампа есть такой аргумент, как уголовное преследование Хантера Байдена по целому букету обвинений, а также возможность уголовного преследования самого Джозефа, как минимум по обвинению в коррупции, но можно и в госизмене обвинить. Байден сам, в борьбе с Трампом, открыл ящик Пандоры, добившись решения о возможности уголовного преследования бывших президентов, не подвергшихся импичменту, за действия, совершённые в период пребывания на посту. Вряд ли бы он стал рисковать.
В конце концов у Трампа всё ещё есть возможность заявить, что он отзовёт решение Байдена после инаугурации и предупредить Украину, что если Киев решится на эскалацию, Трамп, вступив в должность, отзовёт советников, прекратит финансирование и запретит поставки американских вооружений режиму Зеленского, что автоматически заблокирует и поставки американского оружия из европейских арсеналов, а также тех европейских вооружений, в которых есть американские детали. Если он это сделает, это будет чётким сигналом всем американским военным и гражданским, что ввязываться в авантюру с ракетными ударами по России не стоит.
Но обычно молниеносно реагирующий Трамп как-то подозрительно долго молчит. Украинцы и европейцы постараются нанести удар как можно быстрее, чтобы отрезать американцам путь назад. А после удара любые заявления Трампа мало кого будут интересовать – кризис начнёт развиваться сам собой.
О других особенностях и нюансах в применении Украиной дальнобойных западных ракет по России - в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше"
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныМненияРостислав Ищенко
 
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12:58Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России
12:57"Дальнобой" для Украины – прощальный подарок Байдена, ведущий к Третьей мировой
12:51Трамп и ракетные удары вглубь России
12:49Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом
12:45"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России
12:44Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации
12:08Главная война ещё впереди. Когда и какой она будет и почему США не откажутся от Украины – Блохин
11:57Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow
11:49Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц
11:48Bloomberg: Эрдоган может сделать Зеленскому предложение – очередной "Минск"
11:20Илон Маск: после ударов вглубь России Москва отплатит США той же монетой
11:12ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе
11:08США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше
11:04Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена
10:51Разрешение Байдена на удары ATACMS угрожает только Курской области - СМИ
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