https://ukraina.ru/20241118/1058963240.html

Армия с боями заходит в Курахово: Алехин раскрыл, почему Киев смирился с потерей и готовит сдачу города

Армия с боями заходит в Курахово: Алехин раскрыл, почему Киев смирился с потерей и готовит сдачу города - 18.11.2024 Украина.ру

Армия с боями заходит в Курахово: Алехин раскрыл, почему Киев смирился с потерей и готовит сдачу города

О том, что Киев готовится к сдаче города Курахово, который так и не удалось превратить в неприступную крепость, говорят и на самой Украине. До полного освобождения города остались считанные дни — подразделения ВСУ уже готовы к бегству. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-18T06:15

2024-11-18T06:15

2024-11-18T06:15

новости

курахово

киев

украина

геннадий алехин

александр дубинский

дональд трамп

всу

наступление

донбасс

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ВСУ с каждым днем все труднее удерживать оборонительные рубежи и позиции в Донбассе. Вооруженные силы России непрерывно атакуют, наносят по противнику систематические огневые удары и практически каждый день добиваются успехов, отметил Алехин.Российская армия с боями заходит в город Курахово в ДНР, ничто не может помешать этому продвижению. Даже подрыв плотины Кураховского водохранилища, после чего сами украинские войска оказались в более тяжёлом положении, сообщил эксперт.По его мнению, до полного освобождения города остались считанные дни — подразделения ВСУ уже готовы к бегству. О том, что Киев готовится к сдаче Курахово, который так и не удалось превратить в неприступную крепость, говорят и на самой Украине, уточнил полковник запаса.По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Зеленскому уже недосуг вникать в нюансы боевых действий. И тот же город Курахово, который он называл "неприступным оплотом" ВСУ в Донбассе, стал уже неинтересен, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241116/1058928229.html

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новости, курахово, киев, украина, геннадий алехин, александр дубинский, дональд трамп, всу, наступление, донбасс, сво, вс рф, дискредитация вс рф, спецоперация, детали