Армия с боями заходит в Курахово: Алехин раскрыл, почему Киев смирился с потерей и готовит сдачу города
О том, что Киев готовится к сдаче города Курахово, который так и не удалось превратить в неприступную крепость, говорят и на самой Украине. До полного освобождения города остались считанные дни — подразделения ВСУ уже готовы к бегству. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
ВСУ с каждым днем все труднее удерживать оборонительные рубежи и позиции в Донбассе. Вооруженные силы России непрерывно атакуют, наносят по противнику систематические огневые удары и практически каждый день добиваются успехов, отметил Алехин.
По его мнению, до полного освобождения города остались считанные дни — подразделения ВСУ уже готовы к бегству. О том, что Киев готовится к сдаче Курахово, который так и не удалось превратить в неприступную крепость, говорят и на самой Украине, уточнил полковник запаса.
"Вот депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале пишет, что в офисе на Банковой уже смирились с мыслью о потере этого города. По его мнению, уже началась информационная подготовка к развитию таких событий", — сказал Алехин.
По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Зеленскому уже недосуг вникать в нюансы боевых действий. И тот же город Курахово, который он называл "неприступным оплотом" ВСУ в Донбассе, стал уже неинтересен, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.
О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
16 ноября, 08:10Василь Вакаров: Зеленский наделал в моем Закарпатье много свежих могил, но Россия и США с ним разберутсяЯ бы хотел обратиться к жителям Украины. Не берите в руки оружие. Если вы знаете тропы, по которым можно сбежать в Румынию или в Венгрию, бегите. Скрывайтесь от ТЦК. А если у вас есть возможности начать организованный коллективный протест против киевского режима, начинайте