Армия с боями заходит в Курахово: Алехин раскрыл, почему Киев смирился с потерей и готовит сдачу города - 18.11.2024 Украина.ру
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Армия с боями заходит в Курахово: Алехин раскрыл, почему Киев смирился с потерей и готовит сдачу города
Армия с боями заходит в Курахово: Алехин раскрыл, почему Киев смирился с потерей и готовит сдачу города - 18.11.2024 Украина.ру
Армия с боями заходит в Курахово: Алехин раскрыл, почему Киев смирился с потерей и готовит сдачу города
О том, что Киев готовится к сдаче города Курахово, который так и не удалось превратить в неприступную крепость, говорят и на самой Украине. До полного освобождения города остались считанные дни — подразделения ВСУ уже готовы к бегству. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-11-18T06:15
2024-11-18T06:15
новости
курахово
киев
украина
геннадий алехин
александр дубинский
дональд трамп
всу
наступление
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ВСУ с каждым днем все труднее удерживать оборонительные рубежи и позиции в Донбассе. Вооруженные силы России непрерывно атакуют, наносят по противнику систематические огневые удары и практически каждый день добиваются успехов, отметил Алехин.Российская армия с боями заходит в город Курахово в ДНР, ничто не может помешать этому продвижению. Даже подрыв плотины Кураховского водохранилища, после чего сами украинские войска оказались в более тяжёлом положении, сообщил эксперт.По его мнению, до полного освобождения города остались считанные дни — подразделения ВСУ уже готовы к бегству. О том, что Киев готовится к сдаче Курахово, который так и не удалось превратить в неприступную крепость, говорят и на самой Украине, уточнил полковник запаса.По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Зеленскому уже недосуг вникать в нюансы боевых действий. И тот же город Курахово, который он называл "неприступным оплотом" ВСУ в Донбассе, стал уже неинтересен, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
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новости, курахово, киев, украина, геннадий алехин, александр дубинский, дональд трамп, всу, наступление, донбасс, сво, вс рф, дискредитация вс рф, спецоперация, детали
Новости, Курахово, Киев, Украина, Геннадий Алехин, Александр Дубинский, Дональд Трамп, ВСУ, наступление, Донбасс, СВО, ВС РФ, Дискредитация ВС РФ, Спецоперация, детали

Армия с боями заходит в Курахово: Алехин раскрыл, почему Киев смирился с потерей и готовит сдачу города

06:15 18.11.2024
 
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Боевое дежурство ЗРК Бук-М2 ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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О том, что Киев готовится к сдаче города Курахово, который так и не удалось превратить в неприступную крепость, говорят и на самой Украине. До полного освобождения города остались считанные дни — подразделения ВСУ уже готовы к бегству. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
ВСУ с каждым днем все труднее удерживать оборонительные рубежи и позиции в Донбассе. Вооруженные силы России непрерывно атакуют, наносят по противнику систематические огневые удары и практически каждый день добиваются успехов, отметил Алехин.
Российская армия с боями заходит в город Курахово в ДНР, ничто не может помешать этому продвижению. Даже подрыв плотины Кураховского водохранилища, после чего сами украинские войска оказались в более тяжёлом положении, сообщил эксперт.
По его мнению, до полного освобождения города остались считанные дни — подразделения ВСУ уже готовы к бегству. О том, что Киев готовится к сдаче Курахово, который так и не удалось превратить в неприступную крепость, говорят и на самой Украине, уточнил полковник запаса.

"Вот депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале пишет, что в офисе на Банковой уже смирились с мыслью о потере этого города. По его мнению, уже началась информационная подготовка к развитию таких событий", — сказал Алехин.

По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Зеленскому уже недосуг вникать в нюансы боевых действий. И тот же город Курахово, который он называл "неприступным оплотом" ВСУ в Донбассе, стал уже неинтересен, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.
О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
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Василь Вакаров: Зеленский наделал в моем Закарпатье много свежих могил, но Россия и США с ним разберутсяЯ бы хотел обратиться к жителям Украины. Не берите в руки оружие. Если вы знаете тропы, по которым можно сбежать в Румынию или в Венгрию, бегите. Скрывайтесь от ТЦК. А если у вас есть возможности начать организованный коллективный протест против киевского режима, начинайте
 
НовостиКураховоКиевУкраинаГеннадий АлехинАлександр ДубинскийДональд ТрампВСУнаступлениеДонбассСВОВС РФДискредитация ВС РФСпецоперациядетали
 
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Заголовок открываемого материала
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