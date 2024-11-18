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Кость Левицкий: первый глава Западной Украины

Кость Левицкий: первый глава Западной Украины - 18.11.2024 Украина.ру

Кость Левицкий: первый глава Западной Украины

18 ноября 1859 года, 165 лет назад в семье греко-католического священника местечка Тисменица, что неподалёку от Станислава (современного Ивано-Франковска), родился Кость (на Западной Украине часто именно так произносят имя Константин) Левицкий – первый председатель Государственного секретариата ЗУНР

2024-11-18T16:08

2024-11-18T16:08

2024-11-18T16:08

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Отец мальчика происходил из шляхетского рода герба "Рогаль". По легенде в 1109 году на короля Болеслава Кривоустого напал дикий тур, с которым голыми руками справился один из его рыцарей, получивший в награду этот самый герб с рогами.Вскоре семья Левицких перебралась в село Нижнёв Тлумачского повета, где старший Левицкий получил приход. С 1869 по 1878 год Кость обучался в Станиславской гимназии.В то время украинская интеллигенция, проживавшая по обе стороны русско-австрийской границы, стихийно создавала полулегальные общества — "громады", в которых изучалась и публиковалась украиноязычные литература и периодика, организовывались воскресные школы, собирался фольклор и т.д. Первоначально они появились в Санкт-Петербурге и Москве, затем распространились на города Левобережной Украины и Киев, а после проникли и в Галицию.В гимназии, где обучался Левицкий, как раз существовала гимназическая секция такой "Громады", где его и приобщили к украинскому национализму.После окончания гимназии отец Костя отправил его на юридический факультет Львовского университета. Какое-то время младший Левицкий был здесь членом русофильского "Академического кружка", но затем примкнул к украинофилам из общества "Дружественный взаимодавец" (укр. "Дружний лихвар"). На рубеже XIX и XX веков кассы взаимопомощи были мощным инструментом сплочения людей, придерживающихся определённых политических позиций.Общество, в которое вступил Кость, вскоре реорганизовали в "Академическое братство". В ноябре 1881 года он также возглавил "Кружок юристов". С 1883 года Левицкий перешёл в общество "Просвита", был его секретарём. В родном селе Нежнёв организовал кассу взаимопомощи и магазин.После окончания учёбы началась работа в канцелярии Галицийского наместничества. Карьера у амбициозного юриста задалась: уже в 1884 году он получил степень доктора права, а в 1890-м — открыл во Львове собственную адвокатскую контору. Его клиентами часто становились русины и украинцы, участвовавшие в народно-освободительной борьбе. Левицкий даже претендовал на должность главы украинской кафедры факультета права Львовского университета, но этому воспротивилась польская профессура.В 1889 году по инициативе Костя был создан первый украинский юридический журнал "Часопысь Правныча", главным редактором которого он оставался почти год.В 1890 м году во Львове была создана Русско-Украинская радикальная партия (РУРП), которую возглавил писатель Иван Франко, Левицкий стал её членом. В декабре 1899 года РУРП распалась на три отдельные партии. Взгляды Левицкого больше всего отвечали программе национальных демократов, и он стал одним из руководителей УНДП. Программа содержала требования равноправия украинского и польского населения Галиции, ликвидации малоземелья крестьян, народное представительство русин и украинцев в парламенте, создание из русской части Галиции и Буковины автономной провинции со своей администрацией и сеймом.В конце 1907 года Левицкий возглавил партию, и в том же году избрался в австрийский парламент, обойдя лидера Русской народной партии Владимира Дудыкевича. Через шесть лет ему удалось избраться во второй раз. Одновременно Кость был депутатом Галицкого сейма.Левицкому удалось добиться аудиенции у императора Франца-Иосифа, после чего тот рассмотрел проект сеймовой избирательной реформы. В результате сейм одобрил его, и с февраля 1914 года число депутатских мест для украинцев в нём увеличилось вдвое.Осенью 1914 года Левицкий возглавил Главную украинскую раду (ГУР) — межпартийный орган, призванный координировать украинскую политику в Австрии. 5 мая 1915 года его реорганизовали во Всеобщую украинскую раду (ВУР).Левицкий проводил абсолютно лояльную австриякам политику. В первые недели войны ГУР обратился к украинской молодёжи с воззванием, о формировании подразделений "Сичевых Стрельцов". Отозвались 28 тыс. человек, из которых в конце сентября на сборы явились 10 тыс.15 мая 1915 года Левицкий подписал воззвание, в котором объявил о главной цели ВУР — создании независимого государства Украины на территориях, контролируемых царским правительством, и создании украинской автономии в составе Австро-Венгрии.С автономией Левицкого и его коллег они банально обманули: 4 ноября 1916 года в "манифесте двух императоров", подписанном в Вене и Берлине, объявлялось о создании Польского королевства. Об украинской автономии в нём не было ни слова.Костя отстранили от руководства ВУР, и тот сосредоточился на деятельности УНДП.В феврале 1918 года Левицкий одним из первых официально приветствовал создание независимой Украинской народной республики (УНР).Вскоре Австро-Венгерская империя и Кайзеровская Германия последовали вслед за Российской империей. Левицкий стал одним из инициаторов созыва конституанты (учредительного собрания), в результате которой 18-19 октября 1918 года в Народном доме во Львове был создан Украинский национальный совет (УНС).20 октября перед народными толпами Левицкий зачитал заявление о провозглашении на украинских землях Австро-Венгрии независимого государства. Началось спешное формирование боевых отрядов — будущего костяка Галицкой армии. 31 октября на заседании УНС было одобрено решение, силой захватить власть. Ночью во Львове произошёл военный переворот, основной военной силой которого стали официальные и подпольные организации "сечевиков".1 ноября 1918 года в городе начались уличные бои, молодые поляки, принявшие название "львовских орлят", ожесточённо вытесняли пришлых "сечевиков" из своих родных районов. К 6 ноября они уже контролировали более половины Львова.Вечером 9 ноября УНС утвердил название нового государства — Западно-Украинская Народная республика (ЗУНР). Левицкий возглавил не только её правительство, но и стал государственным секретарём по финансовым делам. Однако судьба этих территорий решалась не на заседаниях, часто проводившихся на квартире главы ЗУНР, а на уличных баррикадах. 21 ноября правительство Левицкого эвакуировалось в Тернополь, а к утру следующего дня польские войска полностью взяли Львов под свой контроль.Дальнейшее существование ЗУНР сопровождалось целой чередой поражений, нанесённых поляками Галицкой армии.Львов отбить не удалось, с финансами дела обстояли из рук вон плохо. В конце декабря Левицкий подал в отставку с поста главы правительства. Теснимые вражескими войсками, чиновники ЗУНР переехали в Каменец-Подольский, где действовали совместно с правительством УНР, которую из Киева вытеснила Красная армия. Наконец, когда в ноябре 1919 года руководство ЗУНР вопреки желаниям Левицкого и целого ряда других украинских политиков заключило военный союз с белогвардейским правительством, Кость уехал в Вену.В июле 1920 года сюда же сбежало и правительство ЗУНР во главе с Евгением Петрушевичем. Левицкий занял в нём пост уполномоченного по делам печати и пропаганды, затем с января 1921 занял пост министра иностранных дел.В 1923 году деньги у правительства Петрушевича закончились, и оно самораспустилось.Левицкий вернулся из эмиграции домой во Львов. Он продолжил свою активную общественно-политическую деятельность. В межвоенные годы Кость входил в Центральный комитет Украинского национально-демократического объединения, возглавлял "Центробанк", Союз украинских адвокатов, состоял в Верховном совете адвокатов Польши, был редактором журнала "Жизнь и закон". В 1931 годы вышла книга его воспоминания о создании и деятельности ЗУНР "Большой срыв".Последовавшие через несколько лет новые политические катаклизмы не дали Левицкому спокойно состариться.В сентябре 1939 года Львов захватили немецкие войска, а затем его передали его Красной армии. По личному распоряжению Наркома внутренних дел УССР Ивана Александровича Серова, 80-летнего Костя и вывезли в Москву, где он 1,5 года отсидел во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке. Весной 1941 года его выпустили, и отправили, доживать свой век домой во Львов.Но уже через несколько месяцев в город вошёл вермахт, в том числе и национальные украинские подразделения из полка Бранденбург-800, а также вышедшие из подполья военизированные отряды "бандеровцев" и "мельниковцев".З0 июня 1941 года было объявлено о создании Украинского Государства, что Левицкий воспринял как вторую попытку, на этот раз просто обязанную увенчаться успехом — не зря же он положил на достижение этой цели всю свою жизнь.6 июля он возглавил Украинский совет сеньоров (с 30 июля — Украинский национальный совет УНС). Однако вскоре немецкие союзники огорошили своих чересчур самостоятельных украинских наёмников. Пришло известие, что 5 июля в Кракове арестовали Бандеру. Вскоре немецкие власти заявили о включении Дистрикта Галиции в состав генерал-губернаторства.22 июля Совет сеньоров направил министру иностранных дел Третьего рейха Иоахиму фон Риббентропу телеграмму с протестом, но чистокровным арийцам было откровенно наплевать на "хотелки" каких-то там унтерменшей, которых вообще со временем планировалось, истребить и выселить.Начались аресты и казни наиболее опасных, с точки зрения гестапо, украинских националистов, на что Левицкий мог только отбивать очередные остающиеся без ответов телеграммы да вести с нацистскими чиновниками длительные безрезультатные переговоры.12 ноября 1941 года, не выдержав очередных душевных потрясений, Кость Левицкий умер во Львове, не дожив шесть дней до своего 82-летия и несколько месяцев до того момента, когда гитлеровские нацисты окончательно разгонят УНС.

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