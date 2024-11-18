Кость Левицкий: первый глава Западной Украины
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18 ноября 1859 года, 165 лет назад в семье греко-католического священника местечка Тисменица, что неподалёку от Станислава (современного Ивано-Франковска), родился Кость (на Западной Украине часто именно так произносят имя Константин) Левицкий – первый председатель Государственного секретариата ЗУНР
Отец мальчика происходил из шляхетского рода герба "Рогаль". По легенде в 1109 году на короля Болеслава Кривоустого напал дикий тур, с которым голыми руками справился один из его рыцарей, получивший в награду этот самый герб с рогами.
Вскоре семья Левицких перебралась в село Нижнёв Тлумачского повета, где старший Левицкий получил приход. С 1869 по 1878 год Кость обучался в Станиславской гимназии.
В то время украинская интеллигенция, проживавшая по обе стороны русско-австрийской границы, стихийно создавала полулегальные общества — "громады", в которых изучалась и публиковалась украиноязычные литература и периодика, организовывались воскресные школы, собирался фольклор и т.д. Первоначально они появились в Санкт-Петербурге и Москве, затем распространились на города Левобережной Украины и Киев, а после проникли и в Галицию.
В гимназии, где обучался Левицкий, как раз существовала гимназическая секция такой "Громады", где его и приобщили к украинскому национализму.
После окончания гимназии отец Костя отправил его на юридический факультет Львовского университета. Какое-то время младший Левицкий был здесь членом русофильского "Академического кружка", но затем примкнул к украинофилам из общества "Дружественный взаимодавец" (укр. "Дружний лихвар"). На рубеже XIX и XX веков кассы взаимопомощи были мощным инструментом сплочения людей, придерживающихся определённых политических позиций.
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Общество, в которое вступил Кость, вскоре реорганизовали в "Академическое братство". В ноябре 1881 года он также возглавил "Кружок юристов". С 1883 года Левицкий перешёл в общество "Просвита", был его секретарём. В родном селе Нежнёв организовал кассу взаимопомощи и магазин.
После окончания учёбы началась работа в канцелярии Галицийского наместничества. Карьера у амбициозного юриста задалась: уже в 1884 году он получил степень доктора права, а в 1890-м — открыл во Львове собственную адвокатскую контору. Его клиентами часто становились русины и украинцы, участвовавшие в народно-освободительной борьбе. Левицкий даже претендовал на должность главы украинской кафедры факультета права Львовского университета, но этому воспротивилась польская профессура.
В 1889 году по инициативе Костя был создан первый украинский юридический журнал "Часопысь Правныча", главным редактором которого он оставался почти год.
В 1890 м году во Львове была создана Русско-Украинская радикальная партия (РУРП), которую возглавил писатель Иван Франко, Левицкий стал её членом. В декабре 1899 года РУРП распалась на три отдельные партии. Взгляды Левицкого больше всего отвечали программе национальных демократов, и он стал одним из руководителей УНДП. Программа содержала требования равноправия украинского и польского населения Галиции, ликвидации малоземелья крестьян, народное представительство русин и украинцев в парламенте, создание из русской части Галиции и Буковины автономной провинции со своей администрацией и сеймом.
В конце 1907 года Левицкий возглавил партию, и в том же году избрался в австрийский парламент, обойдя лидера Русской народной партии Владимира Дудыкевича. Через шесть лет ему удалось избраться во второй раз. Одновременно Кость был депутатом Галицкого сейма.
Левицкому удалось добиться аудиенции у императора Франца-Иосифа, после чего тот рассмотрел проект сеймовой избирательной реформы. В результате сейм одобрил его, и с февраля 1914 года число депутатских мест для украинцев в нём увеличилось вдвое.
Осенью 1914 года Левицкий возглавил Главную украинскую раду (ГУР) — межпартийный орган, призванный координировать украинскую политику в Австрии. 5 мая 1915 года его реорганизовали во Всеобщую украинскую раду (ВУР).
Левицкий проводил абсолютно лояльную австриякам политику. В первые недели войны ГУР обратился к украинской молодёжи с воззванием, о формировании подразделений "Сичевых Стрельцов". Отозвались 28 тыс. человек, из которых в конце сентября на сборы явились 10 тыс.
15 мая 1915 года Левицкий подписал воззвание, в котором объявил о главной цели ВУР — создании независимого государства Украины на территориях, контролируемых царским правительством, и создании украинской автономии в составе Австро-Венгрии.
С автономией Левицкого и его коллег они банально обманули: 4 ноября 1916 года в "манифесте двух императоров", подписанном в Вене и Берлине, объявлялось о создании Польского королевства. Об украинской автономии в нём не было ни слова.
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Костя отстранили от руководства ВУР, и тот сосредоточился на деятельности УНДП.
В феврале 1918 года Левицкий одним из первых официально приветствовал создание независимой Украинской народной республики (УНР).
Вскоре Австро-Венгерская империя и Кайзеровская Германия последовали вслед за Российской империей. Левицкий стал одним из инициаторов созыва конституанты (учредительного собрания), в результате которой 18-19 октября 1918 года в Народном доме во Львове был создан Украинский национальный совет (УНС).
20 октября перед народными толпами Левицкий зачитал заявление о провозглашении на украинских землях Австро-Венгрии независимого государства. Началось спешное формирование боевых отрядов — будущего костяка Галицкой армии. 31 октября на заседании УНС было одобрено решение, силой захватить власть. Ночью во Львове произошёл военный переворот, основной военной силой которого стали официальные и подпольные организации "сечевиков".
1 ноября 1918 года в городе начались уличные бои, молодые поляки, принявшие название "львовских орлят", ожесточённо вытесняли пришлых "сечевиков" из своих родных районов. К 6 ноября они уже контролировали более половины Львова.
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Вечером 9 ноября УНС утвердил название нового государства — Западно-Украинская Народная республика (ЗУНР). Левицкий возглавил не только её правительство, но и стал государственным секретарём по финансовым делам. Однако судьба этих территорий решалась не на заседаниях, часто проводившихся на квартире главы ЗУНР, а на уличных баррикадах. 21 ноября правительство Левицкого эвакуировалось в Тернополь, а к утру следующего дня польские войска полностью взяли Львов под свой контроль.
Дальнейшее существование ЗУНР сопровождалось целой чередой поражений, нанесённых поляками Галицкой армии.
Львов отбить не удалось, с финансами дела обстояли из рук вон плохо. В конце декабря Левицкий подал в отставку с поста главы правительства. Теснимые вражескими войсками, чиновники ЗУНР переехали в Каменец-Подольский, где действовали совместно с правительством УНР, которую из Киева вытеснила Красная армия. Наконец, когда в ноябре 1919 года руководство ЗУНР вопреки желаниям Левицкого и целого ряда других украинских политиков заключило военный союз с белогвардейским правительством, Кость уехал в Вену.
В июле 1920 года сюда же сбежало и правительство ЗУНР во главе с Евгением Петрушевичем. Левицкий занял в нём пост уполномоченного по делам печати и пропаганды, затем с января 1921 занял пост министра иностранных дел.
В 1923 году деньги у правительства Петрушевича закончились, и оно самораспустилось.
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Левицкий вернулся из эмиграции домой во Львов. Он продолжил свою активную общественно-политическую деятельность. В межвоенные годы Кость входил в Центральный комитет Украинского национально-демократического объединения, возглавлял "Центробанк", Союз украинских адвокатов, состоял в Верховном совете адвокатов Польши, был редактором журнала "Жизнь и закон". В 1931 годы вышла книга его воспоминания о создании и деятельности ЗУНР "Большой срыв".
Последовавшие через несколько лет новые политические катаклизмы не дали Левицкому спокойно состариться.
В сентябре 1939 года Львов захватили немецкие войска, а затем его передали его Красной армии. По личному распоряжению Наркома внутренних дел УССР Ивана Александровича Серова, 80-летнего Костя и вывезли в Москву, где он 1,5 года отсидел во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке. Весной 1941 года его выпустили, и отправили, доживать свой век домой во Львов.
Но уже через несколько месяцев в город вошёл вермахт, в том числе и национальные украинские подразделения из полка Бранденбург-800, а также вышедшие из подполья военизированные отряды "бандеровцев" и "мельниковцев".
З0 июня 1941 года было объявлено о создании Украинского Государства, что Левицкий воспринял как вторую попытку, на этот раз просто обязанную увенчаться успехом — не зря же он положил на достижение этой цели всю свою жизнь.
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6 июля он возглавил Украинский совет сеньоров (с 30 июля — Украинский национальный совет УНС). Однако вскоре немецкие союзники огорошили своих чересчур самостоятельных украинских наёмников. Пришло известие, что 5 июля в Кракове арестовали Бандеру. Вскоре немецкие власти заявили о включении Дистрикта Галиции в состав генерал-губернаторства.
22 июля Совет сеньоров направил министру иностранных дел Третьего рейха Иоахиму фон Риббентропу телеграмму с протестом, но чистокровным арийцам было откровенно наплевать на "хотелки" каких-то там унтерменшей, которых вообще со временем планировалось, истребить и выселить.
Начались аресты и казни наиболее опасных, с точки зрения гестапо, украинских националистов, на что Левицкий мог только отбивать очередные остающиеся без ответов телеграммы да вести с нацистскими чиновниками длительные безрезультатные переговоры.
12 ноября 1941 года, не выдержав очередных душевных потрясений, Кость Левицкий умер во Львове, не дожив шесть дней до своего 82-летия и несколько месяцев до того момента, когда гитлеровские нацисты окончательно разгонят УНС.