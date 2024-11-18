СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму - 18.11.2024 Украина.ру
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СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму
СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму - 18.11.2024 Украина.ру
СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму
Арестовано имущество командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВСУ капитана 1 ранга Александра Щепцова. Он обвиняется в совершении террористических актов на территории Республики Крым, сообщает СК РФ.
2024-11-18T14:22
2024-11-18T14:22
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вооруженные силы украины
уголовное дело
терроризм
беспилотники
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"По версии следствия, Щепцов с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре террористических атаки с использованием безэкипажных катеров, снаряженных взрывными устройствами, на расположенные в Республике Крым и в территориальных водах России в Черном море объекты. В результате погиб мирный житель, а государству причинен многомиллионный имущественный ущерб", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что Щепцову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в межгосударственный розыск.Судом наложен арест на имущество обвиняемого и его родственников. Сделано это в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий. Под эту меру попали земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей.Расследование уголовного дела продолжается.Накануне Минобороны РФ сообщило, что Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении КрымаТакже известно, что Константинов пригласил Маска инвестировать в КрымБольше новостей дня в обзоре Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
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новости, россия, крым, черное море, владимир константинов, ск рф, вооруженные силы украины, уголовное дело, терроризм, беспилотники, вмс украины, всу
Новости, Россия, Крым, Черное море, Владимир Константинов, СК РФ, Вооруженные силы Украины, уголовное дело, терроризм, беспилотники, ВМС Украины, ВСУ

СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму

14:22 18.11.2024
 
© СБУ
© СБУ
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Арестовано имущество командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВСУ капитана 1 ранга Александра Щепцова. Он обвиняется в совершении террористических актов на территории Республики Крым, сообщает СК РФ.
"По версии следствия, Щепцов с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре террористических атаки с использованием безэкипажных катеров, снаряженных взрывными устройствами, на расположенные в Республике Крым и в территориальных водах России в Черном море объекты. В результате погиб мирный житель, а государству причинен многомиллионный имущественный ущерб", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что Щепцову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в межгосударственный розыск.
Судом наложен арест на имущество обвиняемого и его родственников. Сделано это в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий. Под эту меру попали земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей.
"Полученные доходы от указанного имущества использовались для финансирования терроризма, а также деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - отметили в российском следственном ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма
Также известно, что Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым
Больше новостей дня в обзоре Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
 
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