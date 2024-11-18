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СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму

СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму - 18.11.2024 Украина.ру

СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму

Арестовано имущество командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВСУ капитана 1 ранга Александра Щепцова. Он обвиняется в совершении террористических актов на территории Республики Крым, сообщает СК РФ.

2024-11-18T14:22

2024-11-18T14:22

2024-11-18T14:22

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"По версии следствия, Щепцов с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре террористических атаки с использованием безэкипажных катеров, снаряженных взрывными устройствами, на расположенные в Республике Крым и в территориальных водах России в Черном море объекты. В результате погиб мирный житель, а государству причинен многомиллионный имущественный ущерб", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что Щепцову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в межгосударственный розыск.Судом наложен арест на имущество обвиняемого и его родственников. Сделано это в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий. Под эту меру попали земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей.Расследование уголовного дела продолжается.Накануне Минобороны РФ сообщило, что Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении КрымаТакже известно, что Константинов пригласил Маска инвестировать в КрымБольше новостей дня в обзоре Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября

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новости, россия, крым, черное море, владимир константинов, ск рф, вооруженные силы украины, уголовное дело, терроризм, беспилотники, вмс украины, всу