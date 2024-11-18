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Трамп готовит разгром ФБР. Американцам от этого будет только лучше

Трамп готовит разгром ФБР. Американцам от этого будет только лучше - 18.11.2024 Украина.ру

Трамп готовит разгром ФБР. Американцам от этого будет только лучше

Дональд Трамп намерен серьезно заняться американским госаппаратом, уже анонсированы масштабные сокращения и перестроения. Коснутся они и правоохранительной системы, а именно Федерального бюро расследований (ФБР), которое может быть и вовсе ликвидировано

2024-11-18T17:14

2024-11-18T17:14

2024-11-18T18:06

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DOGE против ФБРЗа пределами Соединенных Штатов ФБР, пожалуй, самая известная американская спецслужба, конкурировать с ней в этом смысле может разве что ЦРУ. Спасибо за это стоит сказать Голливуду — про доблестных агентов ФБР, чья служба и опасна и трудна, сняты десятки, если не сотни фильмов и сериалов, популярных по всему миру.Тем не менее внутри США отношение к "федералам" не столь однозначное. Более того, претензий накопилось столь много, что команда Трампа намерена основательно перетряхнуть это бюро, а то и вовсе ликвидировать его.О таких планах, в частности, в недавнем интервью заявил бизнесмен и политик Вивек Рамасвами, который вместе с миллиардером Илоном Маском возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Данный департамент не будет частью официального правительства Соединенных Штатов, однако он будет иметь карт-бланш на ревизию огромной американской бюрократической машины.По словам Рамасвами, новое ведомство будет заниматься выработкой рекомендаций властям по расходованию многомиллиардного государственного бюджета. Реформаторы намерены распустить ряд министерств, сократить и реструктуризировать различные департаменты, которые подотчетны правительству.Чистку авгиев конюшен американского госуправления Рамасвами и Маск намерены закончить к 4 июля 2026 года, когда в США будет отмечаться 250-летняя годовщина принятия декларации о независимости страны. Рамасвами подчеркнул, что многих удивит та скорость, с какой они намерены делать свою работу.Неприглядная сторона ФБРОдним из таких ведомств, над которыми теперь занесен дамоклов меч сокращений, является ФБР.Прообраз этой структуры был создан еще в 1908 году под названием Бюро расследований. В 1933 году оно объединилось с Бюро запрета, которое отвечало за соблюдение сухого закона, после чего получило название "Отдел расследований". Еще два года спустя оно получило современное название. Первым директором ФБР стал Эдгар Гувер, который пребывал на этом посту целых 37 лет (сейчас управлять ФБР один человек может не больше 10 лет).С самого основания оперативных сотрудников Федерального бюро расследований называют агентами. Агентурная работа в классическом виде — действительно одна из основополагающих сфер деятельности ФБР.Первоначально полномочия бюро ограничивались внутренним криминалом: расследования убийств, похищений и т. д. Постепенно организация стала обрастать и контрразведывательными функциями, а после 11 сентября 2001 года половину всего функционала ФБР составляет борьба с терроризмом.В более чем столетней истории ФБР есть и темные пятна. И их предостаточно. В 1956—1976 гг. при бюро действовала секретная программа COINTELPRO ("Контрразведывательная программа"), которая была направлена на борьбу с политическими организациями. В рамках этой программы агенты ФБР вели прослушку, устраивали различные провокации, распространяли дезинформацию, проводили задержания неблагонадежных. Работа велась по двум направлениям — против левых партий и движений, а также против праворадикалов. Зачастую эта сторона работы ФБР шла вразрез с законами, однако до поры до времени об этом никто не знал.Все изменилось лишь тогда, когда группа активистов в разгар Вьетнамской войны проникла в офис ФБР в Пенсильвании и выкрала ряд документов, которые были затем слиты в СМИ. Программу пришлось закрыть, а комиссия сената признала эти операции незаконными.Впрочем, провокации и наплевательское отношение к закону все равно остались в арсенале ФБР и широко используются по сей день. Во многом такой вольнице способствовал "крестовый поход" против международного терроризма, объявленный США в начале 2000-х, когда американские спецслужбы получили дополнительные полномочия и финансирование.В 2014 году правозащитники из Human Rights Watch совместно с Институтом прав человека Колумбийского университета обнародовали доклад, в котором утверждалось, что в 27 недавних уголовных делах, по которым обвиняемыми проходили радикальные исламисты, ФБР проводило подставные операции, буквально подталкивая людей к совершению терактов, чтобы затем сорвать их и повысить раскрываемость.За семь лет до этого ФБР также оказалось в центре громкого скандала, когда внутреннее расследование выявило более тысячи нарушений при сборе агентами данных по телефонным переговорам, электронной переписке и финансовым операциям, при этом проверка касалась только 10% всех подобных эпизодов.Дело в том, что после терактов 11 сентября бюро получило право запрашивать подобную информацию без каких-либо санкций, объяснений и в обязательном порядке в случае подозрения на террористическую угрозу. Выяснилось, что агенты ФБР принялись пользоваться таким правом по поводу и без. Только в 2005 году таких запросов было направлено более 19 тыс., благодаря чему "федералы" получили доступ к большому количеству личных данных граждан, а также завладели полными финансовыми отчетами ряда организаций.Разнообразие и инклюзивностьЕстественно, что такая активность за пределами законов многим не нравится, в американском обществе растет недовольство бесконтрольностью бюро, а также постоянными скандалами, множатся теории заговора.Еще одна уязвимость ФБР для сторонней критики — раздутый штат бюро. Точное число сотрудников ведомства на настоящий день неизвестно. Из открытых источников следует, что по состоянию на 11 лет назад в бюро было почти 36 тыс. работников, из них около 14 тыс. составляли агенты, а все остальные — обслуживающий персонал и специалисты, включая криминалистов, ученых, аналитиков, компьютерщиков, связистов, администраторов и т. д.Можно предположить, что за эти годы количество сотрудников ФБР только выросло.Федеральное бюро расследований имеет штаб-квартиру, а также 56 офисов по всей стране. Внутри ФБР подразделяется на большое количество отделов: разведки, контртеррористический, киберотдел, уголовных расследований, отдел науки и др., аналоги которых можно встретить и в спецслужбах других стран.Но есть и такие отделы, которые смотрятся в этом списке особняком. Например, офис по вопросам полноправного трудоустройства, он следит, чтобы в ФБР брали на работу без дискриминации по цвету кожи, вероисповедания и т. д. Схожие функции, надо полагать, имеет офис разнообразия и инклюзивности. Есть также офис честности и добросовестности.Разумеется, такая громоздкая структура с сомнительными результатами лежит тяжким бременем на американских налогоплательщиках, которые все чаще задаются вопросом, а нужно ли государству такое ФБР в принципе.Почему республиканцы не любят ФБРПомимо всего прочего, важным элементом нынешнего наката республиканцев на ФБР являются натянутые отношения между ними в последние годы. Трамписты прямо обвиняют бюро в подыгрывании Демократической партии.Сотрудникам ФБР припоминают обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго по делу о сокрытии секретных государственных документов. Сторонники будущего президента считают, что Джо Байден и его команда натравливают ФБР на Трампа и его окружение.В прошлом году республиканцы решили обострить конфликт и пригрозили, что заблокируют в конгрессе выделение финансирования на новый штаб ФБР. Обосновывалось это необходимостью децентрализации бюро и усиления сети агентов по стране.По закону ФБР подчиняется генеральному прокурору и директору Национальной разведки. Учитывая, кого Трамп намерен посадить в эти кресла после вступления в должность президента, участь Федерального бюро расследований может быть предрешена даже без Маска и Рамасвами.На пост генерального прокурора и министра юстиции предполагается член палаты представителей от Флориды Мэтт Гетц. Он неоднократно критиковал ФБР и призывал его распустить. У него есть личные счеты к этой структуре: против него велось расследование, которое закончилось без предъявления обвинений.На пост директора Национальной разведки, которая курирует ФБР, номинирована Талси Габбард. Она также не питает любви к "глубинному государству" и американским спецслужбам, хотя сама является подполковником армии США.Как пишут местные СМИ, назначения Гетца и Габбард привели к панике в рядах сотрудников ФБР, которые начали нанимать адвокатов на случай, если их попросят на выход и заведут на них уголовные дела.Не исключено, что ФБР будет ставить палки в колеса новым назначенцам. Для начала их кандидатуры должны пройти проверку бюро. Такой порядок официально не закреплен, однако соответствующий протокол был введен после Второй мировой войны и соблюдался до сих пор.Канал CNN отмечал, что желание Трампа обойти проверки своих выдвиженцев говорит о недоверии команды нового президента к американским спецслужбам. Команда будущего главы государства также опасается, что ФБР может затянуть проверку и отсрочить назначения. Поэтому одним из вариантов, который разработали в штабе Трампа, является делегирование проверки биографии кандидатов частным экспертам, которые получат за свою работу финансовое вознаграждение.Детальнее о том, кто войдет в команду Дональда Трампа и что будет при нем с Украиной, — в материале издания Украина.ру Команда большого компромисса. О тех, кто приходит к власти в США.

https://ukraina.ru/20241118/1059008514.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, дональд трамп, фбр, сша, талси габбард, мэтт гетц