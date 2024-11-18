ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе - 18.11.2024 Украина.ру
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ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе
ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе - 18.11.2024 Украина.ру
ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе
ВСУ пытаются всеми силами удержать Курахово, так как украинское командование не дает приказа на отвод сил из города в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник пытается перебрасывать резервы для удержания города. Об этом 18 ноября сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2024-11-18T11:12
2024-11-18T11:12
новости
донецкая народная республика
курахово
донецк
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
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По его словам, Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Также, отметил глава ДНР, из Курахово противник продолжает обстрелы Петровского района Донецка.На той неделе советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры. По его словам, около половины территории города находится под контролем российских войск.В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России."Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.Ранее российские военные паблики сообщили, что украинские военнослужащие предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово. Речь идет, в частности, о Елизаветовке, Ильинке, Анновке и Успеновке."Сообщают о массовом оставлении позиций ВСУ и бегстве из кармана частей ТРО под Курахово", — пишет канал "Шепот фронта", уточняя, что бегут украинские военные по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.Подробнее о продвижении ВС РФ — в материале Массово бегут из "кармана" Курахово: очередное промедление с отступлением ВСУ и его цена
https://ukraina.ru/20241115/1058938073.html
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новости, донецкая народная республика, курахово, донецк, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Курахово, Донецк, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины

ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе

11:12 18.11.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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ВСУ пытаются всеми силами удержать Курахово, так как украинское командование не дает приказа на отвод сил из города в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник пытается перебрасывать резервы для удержания города. Об этом 18 ноября сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
По его словам, Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Также, отметил глава ДНР, из Курахово противник продолжает обстрелы Петровского района Донецка.

"После полноценного освобождения Курахово у противника не будет физической возможности доставать до Донецка и до Петровского района. При этом для нас не менее важным остается Кураховское водохранилище, и соответственно дамба, которую противник совсем недавно взорвал. Освобождение такого укрепрайона ВСУ, как Курахово, безусловно одна из важнейших задач российской армии. Понимая это, противник уже долгое время пытается перебрасывать туда резервы, даже когда ситуация для него безнадежна. Тем не менее, мы видим, что украинское военное командование не дает сигнал на отход", — рассказал Пушилин.

На той неделе советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры. По его словам, около половины территории города находится под контролем российских войск.
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
15 ноября, 13:26
Советник главы ДНР: до полного окружения Курахово - считанные километрыПочти половина территории Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится под контролем России. Об этом 15 ноября заявил советник главы региона Пушилина Ян Гагин, передаёт РИА Новости
В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России.
"Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.
Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.
Ранее российские военные паблики сообщили, что украинские военнослужащие предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово. Речь идет, в частности, о Елизаветовке, Ильинке, Анновке и Успеновке.
"Сообщают о массовом оставлении позиций ВСУ и бегстве из кармана частей ТРО под Курахово", — пишет канал "Шепот фронта", уточняя, что бегут украинские военные по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.
Подробнее о продвижении ВС РФ — в материале Массово бегут из "кармана" Курахово: очередное промедление с отступлением ВСУ и его цена
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаКураховоДонецкДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
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11:12ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе
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