На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться
14:39 18.11.2024 (обновлено: 14:42 18.11.2024)
© MBDA/Thierry Wurtz
© MBDA/Thierry Wurtz
Россия и Украина должны как можно скорее найти политическое решение по завершению конфликта. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, отвечая во время брифинга на вопрос о позиции Пекина относительно разрешения США ВСУ бить вглубь России
"Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была ясной. В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и закончить войну, найти политическое решение", — заявил дипломат.
Он добавил, что Пекин неизменно поддерживает и поощряет любые усилия, направленные на мирное разрешение конфликтов, а также подчеркнул готовность Китая внести свой конструктивный вклад в процесс политического урегулирования конфликта на Украине.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
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