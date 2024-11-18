На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться - 18.11.2024 Украина.ру
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На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться
На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться - 18.11.2024 Украина.ру
На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться
Россия и Украина должны как можно скорее найти политическое решение по завершению конфликта. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, отвечая во время брифинга на вопрос о позиции Пекина относительно разрешения США ВСУ бить вглубь России
2024-11-18T14:39
2024-11-18T14:42
новости
россия
украина
китай
джо байден
владимир зеленский
дальнобойные ракеты
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Он добавил, что Пекин неизменно поддерживает и поощряет любые усилия, направленные на мирное разрешение конфликтов, а также подчеркнул готовность Китая внести свой конструктивный вклад в процесс политического урегулирования конфликта на Украине.Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииРанее Трамп анонсировал, кого и на какие ключевые должности в стране собирается назначить. Эксперты обратили внимание, что среди этих людей оказалось немало сторонников противостояния с Китаем.Другие темы: Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России.
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новости, россия, украина, китай, джо байден, владимир зеленский, дальнобойные ракеты
Новости, Россия, Украина, Китай, Джо Байден, Владимир Зеленский, дальнобойные ракеты

На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться

14:39 18.11.2024 (обновлено: 14:42 18.11.2024)
 
© MBDA/Thierry Wurtz
© MBDA/Thierry Wurtz
Читать в
Россия и Украина должны как можно скорее найти политическое решение по завершению конфликта. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, отвечая во время брифинга на вопрос о позиции Пекина относительно разрешения США ВСУ бить вглубь России
"Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была ясной. В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и закончить войну, найти политическое решение", — заявил дипломат.
Он добавил, что Пекин неизменно поддерживает и поощряет любые усилия, направленные на мирное разрешение конфликтов, а также подчеркнул готовность Китая внести свой конструктивный вклад в процесс политического урегулирования конфликта на Украине.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
Ранее Трамп анонсировал, кого и на какие ключевые должности в стране собирается назначить. Эксперты обратили внимание, что среди этих людей оказалось немало сторонников противостояния с Китаем.
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
04:30
Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить РоссиюРоссия уверена, что сможет переиграть Штаты на экономическом поле. Но Трамп не собирается заключать с ней глобальный мир, потому что ему нужны "развязанные руки" для экономической или даже горячей войны с Китаем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Другие темы: Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России.
 
НовостиРоссияУкраинаКитайДжо БайденВладимир Зеленскийдальнобойные ракеты
 
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Заголовок открываемого материала
14:39На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться
14:33Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия
14:22СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму
14:21ВСУ убили главреда курской газеты прямо в машине МВД
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13:41"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России
13:35Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"
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13:20Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
12:58Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России
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