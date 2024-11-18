https://ukraina.ru/20241118/1059003233.html

На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться

На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться - 18.11.2024 Украина.ру

На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться

Россия и Украина должны как можно скорее найти политическое решение по завершению конфликта. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, отвечая во время брифинга на вопрос о позиции Пекина относительно разрешения США ВСУ бить вглубь России

2024-11-18T14:39

2024-11-18T14:39

2024-11-18T14:42

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Он добавил, что Пекин неизменно поддерживает и поощряет любые усилия, направленные на мирное разрешение конфликтов, а также подчеркнул готовность Китая внести свой конструктивный вклад в процесс политического урегулирования конфликта на Украине.Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииРанее Трамп анонсировал, кого и на какие ключевые должности в стране собирается назначить. Эксперты обратили внимание, что среди этих людей оказалось немало сторонников противостояния с Китаем.Другие темы: Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России.

https://ukraina.ru/20241118/1058953896.html

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новости, россия, украина, китай, джо байден, владимир зеленский, дальнобойные ракеты