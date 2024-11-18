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Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители

Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители - 18.11.2024 Украина.ру

Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители

Утром 18 ноября над Одессой была сбита российская баллистическая ракета, упавшая на жилой сектор города. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ

2024-11-18T17:17

2024-11-18T17:17

2024-11-18T17:44

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По информации Воздушных сил Украины, в 11.57 украинскими средствами ПВО над Одессой была сбита баллистическая ракета "Искандер-М"."К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким", - сказано в публикации украинских военных.На данный момент известно о десяти погибших и десятках раненых.Они также сообщили о сбитом российском БПЛА "Орлан-10", предположительно направленный для осуществления воздушной разведки.Украинские военные призвали всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждение, беречь себя и своих родных.Ранее украинские силовики и пропагандисты преподносили жертвы среди мирного населения от сбитых российских ракет как якобы целенаправленный удар этими ракетами по мирному населению.Незадолго до этого российские ракеты снова поразили военные склады в Одессе. Порт города принимает военные грузы от стран-членов НАТО. Акватория была заминирована ВМС Украины в начале СВО. При этом ответственность за подрывы судов и посетителей пляжей киевскими пропагандистами возлагается на Россию.Накануне В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье Экспертное мнение: Как будем освобождать Одессу и готов ли Киев войти в состав России: Ищенко об Украине и не только

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