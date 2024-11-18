Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители - 18.11.2024 Украина.ру
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Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители
Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители - 18.11.2024 Украина.ру
Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители
Утром 18 ноября над Одессой была сбита российская баллистическая ракета, упавшая на жилой сектор города. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ
2024-11-18T17:17
2024-11-18T17:44
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По информации Воздушных сил Украины, в 11.57 украинскими средствами ПВО над Одессой была сбита баллистическая ракета "Искандер-М"."К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким", - сказано в публикации украинских военных.На данный момент известно о десяти погибших и десятках раненых.Они также сообщили о сбитом российском БПЛА "Орлан-10", предположительно направленный для осуществления воздушной разведки.Украинские военные призвали всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждение, беречь себя и своих родных.Ранее украинские силовики и пропагандисты преподносили жертвы среди мирного населения от сбитых российских ракет как якобы целенаправленный удар этими ракетами по мирному населению.Незадолго до этого российские ракеты снова поразили военные склады в Одессе. Порт города принимает военные грузы от стран-членов НАТО. Акватория была заминирована ВМС Украины в начале СВО. При этом ответственность за подрывы судов и посетителей пляжей киевскими пропагандистами возлагается на Россию.Накануне В Одессой области поймали девятерых беглецов в Приднестровье Экспертное мнение: Как будем освобождать Одессу и готов ли Киев войти в состав России: Ищенко об Украине и не только
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Новости, Одесса, Украина, Россия, ЕС, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, ПВО, РЭБ, "Искандер", СВО

Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители

17:17 18.11.2024 (обновлено: 17:44 18.11.2024)
 
© пресс-служба ГСЧС Украины
© пресс-служба ГСЧС Украины
Читать в
Утром 18 ноября над Одессой была сбита российская баллистическая ракета, упавшая на жилой сектор города. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ
По информации Воздушных сил Украины, в 11.57 украинскими средствами ПВО над Одессой была сбита баллистическая ракета "Искандер-М".
"К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким", - сказано в публикации украинских военных.
На данный момент известно о десяти погибших и десятках раненых.
Они также сообщили о сбитом российском БПЛА "Орлан-10", предположительно направленный для осуществления воздушной разведки.
Украинские военные призвали всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждение, беречь себя и своих родных.
Ранее украинские силовики и пропагандисты преподносили жертвы среди мирного населения от сбитых российских ракет как якобы целенаправленный удар этими ракетами по мирному населению.
Незадолго до этого российские ракеты снова поразили военные склады в Одессе. Порт города принимает военные грузы от стран-членов НАТО. Акватория была заминирована ВМС Украины в начале СВО. При этом ответственность за подрывы судов и посетителей пляжей киевскими пропагандистами возлагается на Россию.
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Экспертное мнение: Как будем освобождать Одессу и готов ли Киев войти в состав России: Ищенко об Украине и не только
 
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