Русские уже в центре города: DeepState сообщил о шатком положении ВСУ В Часовом Яре
Армия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Такое сообщение опубликовал военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Его слова подтвердил аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
DeepState сообщил, что российские военные продвинулись в микрорайоне Жовтневый со стороны канала и сумела закрепиться. Также портал отметил, что серая зона достигает почти центра города, что отмечено на карт, опубликованной каналом.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.
13 ноября, 05:45Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов ЯрВраг несет тяжелые потери в Курской области, ВС РФ выдавливают ВСУ все дальше и дальше к границе. Пока противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Также известно, что власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.