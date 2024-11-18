https://ukraina.ru/20241118/1059008187.html

Русские уже в центре города: DeepState сообщил о шатком положении ВСУ В Часовом Яре

Русские уже в центре города: DeepState сообщил о шатком положении ВСУ В Часовом Яре - 18.11.2024 Украина.ру

Русские уже в центре города: DeepState сообщил о шатком положении ВСУ В Часовом Яре

Армия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Такое сообщение опубликовал военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Его слова подтвердил аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)

2024-11-18T15:38

2024-11-18T15:38

2024-11-18T15:38

россия

часов яр

алексей живов

дзержинск (торецк)

денис пушилин

вооруженные силы украины

bild

украина.ру

deep state

новости

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DeepState сообщил, что российские военные продвинулись в микрорайоне Жовтневый со стороны канала и сумела закрепиться. Также портал отметил, что серая зона достигает почти центра города, что отмечено на карт, опубликованной каналом.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов отметил, что противник еще сохраняет довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Поэтому ВС РФ приходится в прямом смысле выгрызать оборону ВСУ на этом участке фронта.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также известно, что власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.Еще по теме: ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе.

https://ukraina.ru/20241113/1058852621.html

https://ukraina.ru/20241106/1058676145.html

https://ukraina.ru/20241114/1058915837.html

россия

часов яр

дзержинск (торецк)

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, часов яр, алексей живов, дзержинск (торецк), денис пушилин, вооруженные силы украины, bild, украина.ру, deep state, новости