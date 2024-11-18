Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus - 18.11.2024 Украина.ру
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Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus
Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus - 18.11.2024 Украина.ру
Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus
Германия поставит на Украину дроны-камикадзе Helsing, которые глава Минобороны ФРГ Борис Писториус называет "Mini-Taurus". Об этом 18 ноября сообщает немецкий таблоид Bild
2024-11-18T17:02
2024-11-18T17:02
новости
германия
украина
россия
владимир зеленский
олаф шольц
минобороны
bild
джо байден
вооруженные силы украины
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"Ударные дроны, управляемые искусственным интеллектом, от фирмы Helsing противостоят российским помехам GPS и радиоэлектронной борьбе. Обладая впечатляющей дальностью и точностью, они совершают революцию на поле боя", - заявил автор публикации Юлиан Рёпке.Правительство ФРГ во главе с Олафом Шульцем через Минобороны заказало четыре тысячи таких дронов для украинской армии. Поставки на Украину начнутся в декабре.Особенность новых образцов – дальность полёта вчетверо больше, чем у имеющихся на вооружении ВСУ. Они устойчивы не только к РЭБ, но также к неблагоприятным погодным условиям.БПЛА самолётного типа от компании Helsing преподнесены в публикации немецкого таблоида как "Mini-Taurus" - т.е. уменьшенная копия крылатой ракеты Taurus немецкого производства. Она является аналогом ATACMS производства США и франко-британской разработки, известной как SCALP (во Франции) и Storm Shadow (в Британии).Публикация появилась вскоре после выхода статьи в прессе США о разрешении президента Джозефа Байдена применять поставлены на Украину из США ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Владимир Зеленский давно этого добивался, как и поставок Taurus из ФРГ. Однако канцлер Германии третий год сопротивляется передаче таких вооружений на Украину, выдерживая давление Вашингтона и клиентов Киева в своём политическом окружении."Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции относительно поставок крылатых ракет из Германии", - заявил Шольц в ноябре во время вступления в немецком парламенте.Не исключено, что в публикации содержится указание на реальные планы применения немецких дронов агентами украинских спецслужб на территории России. СМИ пишут о близости Рёпке к украинским силовикам. Известно и то, что последние регулярно берут на себя ответственность за теракты на российской территории.Накануне стало известно, что Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииРанее в новостях: Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"Тем временем ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами
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новости, германия, украина, россия, владимир зеленский, олаф шольц, минобороны, bild, джо байден, вооруженные силы украины, всу, дроны, военная помощь, бпла, ракеты, ракетный удар, atacms, scalp , storm shadow , рэб, пво, сво, украина-нато
Новости, Германия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Минобороны, Bild, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВСУ, дроны, военная помощь, БПЛА, ракеты, ракетный удар, ATACMS, SCALP , Storm Shadow , РЭБ, ПВО, СВО, Украина-НАТО

Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus

17:02 18.11.2024
 
© faz.net
© faz.net
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Германия поставит на Украину дроны-камикадзе Helsing, которые глава Минобороны ФРГ Борис Писториус называет "Mini-Taurus". Об этом 18 ноября сообщает немецкий таблоид Bild
"Ударные дроны, управляемые искусственным интеллектом, от фирмы Helsing противостоят российским помехам GPS и радиоэлектронной борьбе. Обладая впечатляющей дальностью и точностью, они совершают революцию на поле боя", - заявил автор публикации Юлиан Рёпке.
Правительство ФРГ во главе с Олафом Шульцем через Минобороны заказало четыре тысячи таких дронов для украинской армии. Поставки на Украину начнутся в декабре.
Особенность новых образцов – дальность полёта вчетверо больше, чем у имеющихся на вооружении ВСУ. Они устойчивы не только к РЭБ, но также к неблагоприятным погодным условиям.
БПЛА самолётного типа от компании Helsing преподнесены в публикации немецкого таблоида как "Mini-Taurus" - т.е. уменьшенная копия крылатой ракеты Taurus немецкого производства. Она является аналогом ATACMS производства США и франко-британской разработки, известной как SCALP (во Франции) и Storm Shadow (в Британии).
Публикация появилась вскоре после выхода статьи в прессе США о разрешении президента Джозефа Байдена применять поставлены на Украину из США ракеты ATACMS для ударов вглубь России.
Владимир Зеленский давно этого добивался, как и поставок Taurus из ФРГ. Однако канцлер Германии третий год сопротивляется передаче таких вооружений на Украину, выдерживая давление Вашингтона и клиентов Киева в своём политическом окружении.
"Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции относительно поставок крылатых ракет из Германии", - заявил Шольц в ноябре во время вступления в немецком парламенте.
Не исключено, что в публикации содержится указание на реальные планы применения немецких дронов агентами украинских спецслужб на территории России. СМИ пишут о близости Рёпке к украинским силовикам. Известно и то, что последние регулярно берут на себя ответственность за теракты на российской территории.
Накануне стало известно, что Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
Ранее в новостях: Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"
Тем временем ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами
 
НовостиГерманияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцМинобороныBildДжо БайденВооруженные силы УкраиныВСУдронывоенная помощьБПЛАракетыракетный ударATACMSSCALPStorm ShadowРЭБПВОСВОУкраина-НАТО
 
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