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Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus

Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus - 18.11.2024 Украина.ру

Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus

Германия поставит на Украину дроны-камикадзе Helsing, которые глава Минобороны ФРГ Борис Писториус называет "Mini-Taurus". Об этом 18 ноября сообщает немецкий таблоид Bild

2024-11-18T17:02

2024-11-18T17:02

2024-11-18T17:02

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"Ударные дроны, управляемые искусственным интеллектом, от фирмы Helsing противостоят российским помехам GPS и радиоэлектронной борьбе. Обладая впечатляющей дальностью и точностью, они совершают революцию на поле боя", - заявил автор публикации Юлиан Рёпке.Правительство ФРГ во главе с Олафом Шульцем через Минобороны заказало четыре тысячи таких дронов для украинской армии. Поставки на Украину начнутся в декабре.Особенность новых образцов – дальность полёта вчетверо больше, чем у имеющихся на вооружении ВСУ. Они устойчивы не только к РЭБ, но также к неблагоприятным погодным условиям.БПЛА самолётного типа от компании Helsing преподнесены в публикации немецкого таблоида как "Mini-Taurus" - т.е. уменьшенная копия крылатой ракеты Taurus немецкого производства. Она является аналогом ATACMS производства США и франко-британской разработки, известной как SCALP (во Франции) и Storm Shadow (в Британии).Публикация появилась вскоре после выхода статьи в прессе США о разрешении президента Джозефа Байдена применять поставлены на Украину из США ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Владимир Зеленский давно этого добивался, как и поставок Taurus из ФРГ. Однако канцлер Германии третий год сопротивляется передаче таких вооружений на Украину, выдерживая давление Вашингтона и клиентов Киева в своём политическом окружении."Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции относительно поставок крылатых ракет из Германии", - заявил Шольц в ноябре во время вступления в немецком парламенте.Не исключено, что в публикации содержится указание на реальные планы применения немецких дронов агентами украинских спецслужб на территории России. СМИ пишут о близости Рёпке к украинским силовикам. Известно и то, что последние регулярно берут на себя ответственность за теракты на российской территории.Накануне стало известно, что Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииРанее в новостях: Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"Тем временем ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами

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