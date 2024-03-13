https://ukraina.ru/20240313/1053862450.html

США впервые с 2023 года выделили военную помощь Украине, но для Киева есть неприятные нюансы

США впервые с 2023 года выделили военную помощь Украине, но для Киева есть неприятные нюансы - 13.03.2024 Украина.ру

США впервые с 2023 года выделили военную помощь Украине, но для Киева есть неприятные нюансы

Последний раз военную помощь от Вашингтона Киев получал 2,5 месяца назад, и вот наконец США нашли деньги, несмотря на тупик в Конгрессе, но этих средств ВСУ хватит всего на пару недель

2024-03-13T16:57

2024-03-13T16:57

2024-03-13T16:59

эксклюзив

сша

украина

военная помощь

пентагон

переговоры

цру

джо байден

владимир зеленский

россия

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День, которого так долго ждали в Киеве, настал, только есть "но"На брифинге 12 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о передаче Украине для удовлетворения некоторых из её наиболее острых нужд экстренного пакета военной помощи на сумму $300 млн, в который войдут артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, в т. ч. кассетного типа двойного назначения, боеприпасы для РСЗО HIMARS, патроны для стрелкового вооружения, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы AT-4, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.Отвечая на вопрос, на сколько ВСУ может хватить нового пакета помощи, американский чиновник признал: "Речь точно не о месяцах — о неделях, может быть, даже о паре недель. Этого не хватит надолго".И добавил, что ВСУ в сложившихся условиях приходится экономить боеприпасы, а Штаты не могут отправить вооружения Киеву без ущерба для своей боеготовности, пока Конгресс отказывается соглашаться на новый транш для Украины.$300 млн недостаточно, заявил президент США Джо Байден, призвав Конгресс принять законопроект о национальной безопасности, который включает срочное финансирование для Украины, "пока в буквальном смысле не стало слишком поздно", а в меморандуме, опубликованном Белым домом, поручил госсекретарю США Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $126 млн.Позже источники газеты The Wall Street Journal сообщили о готовности Пентагона отправить ещё и тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности, поскольку для собственных нужд США могут использовать новые высокоточные ракеты Precision Strike Missile, PrSM.Это будет первый с конца декабря прошлого года пакет военной помощи (а вообще 55-й по счёту), который Вашингтон предоставит Киеву. Уже выделенные средства иссякли, а дальнейшее финансирование для поддержки ВСУ на протяжении нескольких месяцев блокируют республиканцы в Палате представителей.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер объяснил, что деньги удалось изыскать, поскольку власти смогли заключить контракты по закупкам вооружений для восполнения американских запасов на более выгодных условиях, чем ожидалось.Однако поддерживать Украину за счёт экономии на контрактах США долго не смогут, подчеркнул он, более того, допустил, что выделение средств в таком формате и вовсе станет единичным случаем."Это нежизнеспособный способ для длительной поддержки Украины, поэтому нам нужно дополнительное финансирование", - добавил Райдер.Пентагон и сам остро нуждается в деньгах. По словам высокопоставленного чиновника ведомства, для отправки помощи Украине у Пентагона есть $4,4 млрд, но министр обороны США Ллойд Остин неохотно использует этот фонд, не имея средств на закрытие дыры, образовавшейся после поставок ВСУ."Пентагон отправил Украине оружия на сумму $10 млрд, на замену которого у него всё ещё нет денег из-за тупика в Конгрессе. Если Министерство обороны не получит финансирования для восполнения своих запасов, последствия этой "продолжающейся дыры" в конечном итоге почувствуют на себе Вооружённые силы США. По большому счёту, мы довольно близки к банкротству", - рассказал чиновник Минобороны США журналистам на условиях анонимности.Как поясняет издание Politico, дефицит возникает из-за разницы в стоимости оборудования, отправленного на Украину, по сравнению со стоимостью его замены: например, если армия отправляет старые боеприпасы, которые больше не производятся, она может заменить их более новой версией, соответственно более дорогой.Без американских денег Украине придётся вести переговоры на условиях РоссииЕсли Конгресс не примет законопроект о дальнейшем финансировании, это будет дорого стоить Украине, предупредил неназванный чиновник Пентагона.Судьба денег по сути зависит от одного человека – председателя Палаты представителей республиканца Майка Джонсона, близкого соратника рассчитывающего вернуться в январе в Белый дом бывшего президента страны Дональда Трампа, который отказывается выносить на голосование этот документа и ставит в приоритет решение внутренних проблем США.Тем временем несколько их однопартийцев-конгрессменов пытаются провернуть законодательный финт, чтобы провести инициативу о финансировании Украины, несмотря на позицию Джонсона. Как сообщают источники издания Punchbowl в Капитолии, группа членов нижней палаты Конгресса, среди которых бывший агент ФБР и активный сторонника помощи Киеву Брайан Фицпатрик, собирает подписи под петицией об освобождении в Палате представителей, которая, если наберёт голоса более половины членов палаты (минимум 218), позволит принудительно вынести законопроект на рассмотрение в обход председателя и без предварительного рассмотрения в профильном комитете. Правда, этот инструмент применялся всего несколько раз за всю историю США, и Джонсон сейчас пытается пресечь все эти попытки конгрессменов.А если ему удастся поставить на место мятежников и по-прежнему блокировать законопроект, то Украина без дополнительной военной помощи будет вынуждена пойти на мирные переговоры с РФ на условиях Москвы уже через год. И это не размышления экспертов, пусть и самых компетентных, и даже не слова российских чиновников – с таким заявлением выступил директор ЦРУ (и, к слову, бывший посол США в РФ) Уильям Бёрнс на слушаниях в комитете Палаты представителей по разведке 12 марта. А он-то наверняка знает чуть больше, чем остальные."Во-первых, Бёрнс фактически подтвердил, что без США европейские страны не смогут удержать Украину "на плаву" - не хватит ни средств, ни вооружений. И тем самым по сути согласился с Трампом, что без помощи США конфликт быстро закончится. Во-вторых, Бёрнс де-факто признал правоту тех американских политиков и экспертов, которые верно оценивают соотношение сил между Украиной и Россией, и не видят никаких перспектив победы Украины. А потому считают её военную поддержку по большому счёту неоправданной тратой средств. В-третьих, из слов Бёрнса вырисовывается перспектива долгой и бессмысленной войны в случае, если США продолжат помогать Украине. Главное, однако, о чём умолчал Бёрнс, это то, что нынешний курс угрожает Соединённым Штатам прямым вовлечением в войну, чего администрация Байдена стремится избежать, поскольку это составит прямую угрозу для американской безопасности", - написал член Совета Федераций Алексей Пушков в Telegram-канале.Естественно, Соединённые Штаты будут прикладывать все усилия, чтобы этого не допустить. И всё же тенденции не в пользу Киева прослеживаются в Америке всё чётче.Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм*, известный как один из самых ярых сторонников Украины, который в 2023 году встречался с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и затем призывал Байдена увеличить помощь этой стране, теперь голосует против предоставления Киеву пакета военной помощи (говорят, под влиянием Трампа) и призывает выделять деньги только в форме займов, которые украинская сторона после окончания конфликта должен будет вернуть."Вы посмотрите, как этот флюгер развернулся! Это человек, который вдохновлял киевский режим и который всем в Вашингтоне рассказывал, что он чуть ли не был участником планирования контрнаступа. А тут он выходит и ничтоже сумняшеся говорит: "Ребята в Киеве, а вы когда деньги-то отдавать будете? Это всё в кредит было". Замечательная история. Это говорит о том, что политический Вашингтон стал всё больше и больше напоминать политический Киев, где можно предавать и переобуваться, не моргнув. Уж если этот флюгер начал переобуваться, значит, ветры в Вашингтоне, хотя и не подули в нашу сторону, они всё равно подули в другую сторону, и они стали крепчать", – заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире авторской программы на радио Sputnik.Отстёгивать по несколько миллиардов долларов в Киев каждый месяц Вашингтон уже не может, к тому же близятся выборы президента и выборы в Конгресс, а доля американцев, выступающих против траты денег на Украину, достаточно велика, поэтому педалировать эту тему демократам невыгодно, и всё же России, конечно, нельзя расслабляться и наивно полагать, что США в один прекрасный день бросят Украину, как это случилось в частности с Афганистаном, и в одночасье перекроют ей все источники помощи – бросить Украину для Штатов значит признать превосходство России и провал проекта, которым долгие годы лично занимался Байден.* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20231021/1050378052.html

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эксклюзив, сша, украина, военная помощь, пентагон, переговоры, цру, джо байден, владимир зеленский, россия, киев, борис джонсон, дональд трамп