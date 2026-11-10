В Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ - 10.11.2026 Украина.ру
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В Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ
В Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ - 10.11.2026 Украина.ру
В Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ
В Краснодарском крае пресечена деятельность 69-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке диверсионно-террористического акта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
2026-11-10T12:43
2026-11-10T12:43
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По данным спецслужбы, пенсионер 1957 года рождения, имеющий вид на жительство Украины, действовал по заданию СБУ. Согласно материалам следствия, в 2025 году, находясь в Киеве, мужчина по собственной инициативе установил контакт с сотрудником СБУ через интернет-мессенджер. По заданию куратора он прибыл в Краснодарский край для проведения разведки береговой линии Черноморского побережья с целью последующей передачи собранных сведений украинской стороне для планирования атак дронов и безэкипажных катеров. Для выполнения второго задания фигуранту были переданы координаты тайника, оборудованного в районе кладбища в Горячем Ключе. Из схрона он извлек восемь взрывных устройств, оснащенных системой дистанционного подрыва. По собственным показаниям задержанного на допросе, конечной целью акции был подрыв в Ростове-на-Дону, а также устранение российского военнослужащего. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ (Государственная измена). Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно санкции статьи, фигуранту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В ФСБ России подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают активный поиск исполнителей терактов в российском интернет-пространстве и мессенджерах, и предупредили об уголовной ответственности за содействие противнику. На прошлой неделе гражданину ФРГ Николаю Гайдуку, проходящему по делу о подрыве газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, предъявлено дополнительное обвинение, теперь ему также вменяется шпионаж. Все новости на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, краснодарский край, Украина, СБУ, ФСБ, Украина.ру

В Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ

12:43 10.11.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Краснодарском крае пресечена деятельность 69-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке диверсионно-террористического акта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
По данным спецслужбы, пенсионер 1957 года рождения, имеющий вид на жительство Украины, действовал по заданию СБУ. Согласно материалам следствия, в 2025 году, находясь в Киеве, мужчина по собственной инициативе установил контакт с сотрудником СБУ через интернет-мессенджер.
По заданию куратора он прибыл в Краснодарский край для проведения разведки береговой линии Черноморского побережья с целью последующей передачи собранных сведений украинской стороне для планирования атак дронов и безэкипажных катеров.
Для выполнения второго задания фигуранту были переданы координаты тайника, оборудованного в районе кладбища в Горячем Ключе. Из схрона он извлек восемь взрывных устройств, оснащенных системой дистанционного подрыва. По собственным показаниям задержанного на допросе, конечной целью акции был подрыв в Ростове-на-Дону, а также устранение российского военнослужащего.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ (Государственная измена). Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно санкции статьи, фигуранту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ России подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают активный поиск исполнителей терактов в российском интернет-пространстве и мессенджерах, и предупредили об уголовной ответственности за содействие противнику.
На прошлой неделе гражданину ФРГ Николаю Гайдуку, проходящему по делу о подрыве газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, предъявлено дополнительное обвинение, теперь ему также вменяется шпионаж.
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