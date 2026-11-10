"Раскол по Днепру": удары ВС РФ могут разделить Киев на два города - 10.11.2026 Украина.ру
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"Раскол по Днепру": удары ВС РФ могут разделить Киев на два города
"Раскол по Днепру": удары ВС РФ могут разделить Киев на два города - 10.11.2026 Украина.ру
"Раскол по Днепру": удары ВС РФ могут разделить Киев на два города
Киев рискует фактически разделиться на два отдельных города из-за ударов Вооруженных сил России по ключевым мостам, посетовал народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко
2026-11-10T12:43
2026-11-10T12:48
новости
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По его словам, подобный сценарий вполне реален, если профильное министерство и руководство украинской столицы провалят организацию экстренных и ремонтных работ на объектах.При этом парламентарий отметил, что определенный запас прочности у киевских мостовых переходов на данный момент все еще сохраняется. Однако Крейденко подчеркнул, что нежелание верить в критическое развитие событий не отменяет существующих рисков. Если со стороны киевской мэрии и профильных ведомств не будет скоординированных действий по защите и восстановлению путей сообщения, единая транспортная и административная система столицы перестанет существовать, расколов город по руслу Днепра.О проблемах Киева - в материале Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами на сайте Украина.ру.
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новости, киев, днепр, россия, слуга народа, украина.ру
Новости, Киев, Днепр, Россия, Слуга народа, Украина.ру

"Раскол по Днепру": удары ВС РФ могут разделить Киев на два города

12:43 10.11.2026 (обновлено: 12:48 10.11.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Imass ua
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© commons.wikimedia.org / Imass ua
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Киев рискует фактически разделиться на два отдельных города из-за ударов Вооруженных сил России по ключевым мостам, посетовал народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко
По его словам, подобный сценарий вполне реален, если профильное министерство и руководство украинской столицы провалят организацию экстренных и ремонтных работ на объектах.
При этом парламентарий отметил, что определенный запас прочности у киевских мостовых переходов на данный момент все еще сохраняется.
Однако Крейденко подчеркнул, что нежелание верить в критическое развитие событий не отменяет существующих рисков. Если со стороны киевской мэрии и профильных ведомств не будет скоординированных действий по защите и восстановлению путей сообщения, единая транспортная и административная система столицы перестанет существовать, расколов город по руслу Днепра.
О проблемах Киева - в материале Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами на сайте Украина.ру.
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