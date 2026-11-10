https://ukraina.ru/20261110/vorovat-na-vsu-stalo-prosche-novoe-izobretenie-zelenskogo-1084390320.html

Воровать на ВСУ стало проще: новое изобретение Зеленского

Воровать на ВСУ стало проще: новое изобретение Зеленского - 10.11.2026 Украина.ру

Воровать на ВСУ стало проще: новое изобретение Зеленского

Владимир Зеленский, похоже, нашел идеальный способ оправдать коррупцию в рядах украинской армии. Он внёс в Верховную Раду законопроект об особом порядке декларирования для военнослужащих Нацгвардии, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Управления госохраны, ВСУ и других структур

2026-11-10T12:11

2026-11-10T12:11

2026-11-10T12:11

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Согласно документу, часть из них сможет отчитываться о доходах и имуществе уже после окончания военного положения или увольнения со службы. То есть через 90 дней после того, как война на Украине будет закончена. А до тех пор — с них взятки гладки. Авторы законопроекта, разумеется, объясняют всё прилично: мол, изменения должны "сохранить финансовый контроль за военнослужащими", но при этом "учесть обстоятельства, которые могут мешать им своевременно подавать декларации во время службы". Какие именно обстоятельства? Видимо, те, при которых некогда заполнять бумажки — нужно воровать. Ведь пока одни на передовой, другие — в тылу — осваивают бюджеты. С 2022 года в ВСУ регулярно фиксируются хищения на обеспечении и снабжении. СБУ и ГБР то и дело задерживают чиновников Минобороны и командиров подразделений, причастных к закупкам продуктов, амуниции и техники по завышенным ценам, а также к хищению гуманитарной помощи и западного оборудования. Вспомнить хотя бы скандал с "яйцами по 17 гривен". Тогда, в январе 2023 года, журналист Юрий Николов из "Зеркала недели" опубликовал расследование: Минобороны Украины заключило контракт на продукты для военных, в котором куриные яйца шли по 17 гривен за штуку — хотя в магазинах они стоили втрое дешевле. Схема оказалась простой: поставщики искусственно завышали цены на ходовые продукты вроде яиц и занижали на сезонные, чтобы общая сумма контракта выглядела прилично. Тогдашний министр обороны Алексей Резников поначалу все отрицал и называл это "информационной атакой", но в итоге покинул пост и сам, и своего заместителя за собой потянул.Помимо этого скандала, на Украине вспыхивали споры по факту закупок некачественной зимней формы, бронежилетов и касок через фирмы-посредники по завышенной стоимости. Да и строительство фортификационных сооружений частенько становилось удобным способом освоить бюджет. Известны сотни случаев, когда выделенные миллиарды гривен переводились на счета фиктивных фирм, а оборонительные линии строились только на бумаге — или с грубыми нарушениями технологий. Отдельной историей являются схемы сотрудников ТЦК. На их счету десятки способов подзаработать на желающих жить украинцах: продажа "белых билетов", незаконное освобождение от мобилизации, организация выезда военнообязанных за границу. Получается, теперь отследить подобные схемы станет еще более сложной процедурой, ведь доходы военнослужащих до окончания боевых действий станут неизвестны. Подробнее о том, что между тем происходит в первый день переговоров, — в ежедневном обзоре Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября.

https://ukraina.ru/20261105/piar-dorozhe-zhizni-nabu-predlozhili-smenit-lozung-1084294919.html

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новости, владимир зеленский, алексей резников, вооруженные силы украины, минобороны, верховная рада, всу, коррупция