Воровать на ВСУ стало проще: новое изобретение Зеленского - 10.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261110/vorovat-na-vsu-stalo-prosche-novoe-izobretenie-zelenskogo-1084390320.html
Воровать на ВСУ стало проще: новое изобретение Зеленского
Воровать на ВСУ стало проще: новое изобретение Зеленского - 10.11.2026 Украина.ру
Воровать на ВСУ стало проще: новое изобретение Зеленского
Владимир Зеленский, похоже, нашел идеальный способ оправдать коррупцию в рядах украинской армии. Он внёс в Верховную Раду законопроект об особом порядке декларирования для военнослужащих Нацгвардии, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Управления госохраны, ВСУ и других структур
2026-11-10T12:11
2026-11-10T12:11
новости
владимир зеленский
алексей резников
вооруженные силы украины
минобороны
верховная рада
всу
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/05/1084286050_216:131:2646:1498_1920x0_80_0_0_79cd687757ad74019b5a28539db9f583.jpg
Согласно документу, часть из них сможет отчитываться о доходах и имуществе уже после окончания военного положения или увольнения со службы. То есть через 90 дней после того, как война на Украине будет закончена. А до тех пор — с них взятки гладки. Авторы законопроекта, разумеется, объясняют всё прилично: мол, изменения должны "сохранить финансовый контроль за военнослужащими", но при этом "учесть обстоятельства, которые могут мешать им своевременно подавать декларации во время службы". Какие именно обстоятельства? Видимо, те, при которых некогда заполнять бумажки — нужно воровать. Ведь пока одни на передовой, другие — в тылу — осваивают бюджеты. С 2022 года в ВСУ регулярно фиксируются хищения на обеспечении и снабжении. СБУ и ГБР то и дело задерживают чиновников Минобороны и командиров подразделений, причастных к закупкам продуктов, амуниции и техники по завышенным ценам, а также к хищению гуманитарной помощи и западного оборудования. Вспомнить хотя бы скандал с "яйцами по 17 гривен". Тогда, в январе 2023 года, журналист Юрий Николов из "Зеркала недели" опубликовал расследование: Минобороны Украины заключило контракт на продукты для военных, в котором куриные яйца шли по 17 гривен за штуку — хотя в магазинах они стоили втрое дешевле. Схема оказалась простой: поставщики искусственно завышали цены на ходовые продукты вроде яиц и занижали на сезонные, чтобы общая сумма контракта выглядела прилично. Тогдашний министр обороны Алексей Резников поначалу все отрицал и называл это "информационной атакой", но в итоге покинул пост и сам, и своего заместителя за собой потянул.Помимо этого скандала, на Украине вспыхивали споры по факту закупок некачественной зимней формы, бронежилетов и касок через фирмы-посредники по завышенной стоимости. Да и строительство фортификационных сооружений частенько становилось удобным способом освоить бюджет. Известны сотни случаев, когда выделенные миллиарды гривен переводились на счета фиктивных фирм, а оборонительные линии строились только на бумаге — или с грубыми нарушениями технологий. Отдельной историей являются схемы сотрудников ТЦК. На их счету десятки способов подзаработать на желающих жить украинцах: продажа "белых билетов", незаконное освобождение от мобилизации, организация выезда военнообязанных за границу. Получается, теперь отследить подобные схемы станет еще более сложной процедурой, ведь доходы военнослужащих до окончания боевых действий станут неизвестны. Подробнее о том, что между тем происходит в первый день переговоров, — в ежедневном обзоре Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября.
https://ukraina.ru/20261105/piar-dorozhe-zhizni-nabu-predlozhili-smenit-lozung-1084294919.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/05/1084286050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_220f0456b409ae3206d5c542856f2236.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, алексей резников, вооруженные силы украины, минобороны, верховная рада, всу, коррупция
Новости, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Верховная Рада, ВСУ, коррупция

Воровать на ВСУ стало проще: новое изобретение Зеленского

12:11 10.11.2026
 
© REUTERS / Annegret Hilse
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский, похоже, нашел идеальный способ оправдать коррупцию в рядах украинской армии. Он внёс в Верховную Раду законопроект об особом порядке декларирования для военнослужащих Нацгвардии, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Управления госохраны, ВСУ и других структур
Согласно документу, часть из них сможет отчитываться о доходах и имуществе уже после окончания военного положения или увольнения со службы. То есть через 90 дней после того, как война на Украине будет закончена. А до тех пор — с них взятки гладки.
Авторы законопроекта, разумеется, объясняют всё прилично: мол, изменения должны "сохранить финансовый контроль за военнослужащими", но при этом "учесть обстоятельства, которые могут мешать им своевременно подавать декларации во время службы".
Какие именно обстоятельства? Видимо, те, при которых некогда заполнять бумажки — нужно воровать. Ведь пока одни на передовой, другие — в тылу — осваивают бюджеты.
С 2022 года в ВСУ регулярно фиксируются хищения на обеспечении и снабжении. СБУ и ГБР то и дело задерживают чиновников Минобороны и командиров подразделений, причастных к закупкам продуктов, амуниции и техники по завышенным ценам, а также к хищению гуманитарной помощи и западного оборудования.
Вспомнить хотя бы скандал с "яйцами по 17 гривен". Тогда, в январе 2023 года, журналист Юрий Николов из "Зеркала недели" опубликовал расследование: Минобороны Украины заключило контракт на продукты для военных, в котором куриные яйца шли по 17 гривен за штуку — хотя в магазинах они стоили втрое дешевле.
Схема оказалась простой: поставщики искусственно завышали цены на ходовые продукты вроде яиц и занижали на сезонные, чтобы общая сумма контракта выглядела прилично. Тогдашний министр обороны Алексей Резников поначалу все отрицал и называл это "информационной атакой", но в итоге покинул пост и сам, и своего заместителя за собой потянул.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
5 ноября, 14:42
"Пиар дороже жизни": НАБУ предложили сменить лозунгНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) годами знало о преступлениях — от сети наркоторговли до мошеннических кол-центров, убийств и пыток — но предпочитало молчать. С таким обвинением 5 ноября выступил украинский адвокат Ростислав Кравец, заявив, что деятельность ведомства все меньше похожа на правоохранительную
Помимо этого скандала, на Украине вспыхивали споры по факту закупок некачественной зимней формы, бронежилетов и касок через фирмы-посредники по завышенной стоимости.
Да и строительство фортификационных сооружений частенько становилось удобным способом освоить бюджет. Известны сотни случаев, когда выделенные миллиарды гривен переводились на счета фиктивных фирм, а оборонительные линии строились только на бумаге — или с грубыми нарушениями технологий.
Отдельной историей являются схемы сотрудников ТЦК. На их счету десятки способов подзаработать на желающих жить украинцах: продажа "белых билетов", незаконное освобождение от мобилизации, организация выезда военнообязанных за границу.
Получается, теперь отследить подобные схемы станет еще более сложной процедурой, ведь доходы военнослужащих до окончания боевых действий станут неизвестны.
Подробнее о том, что между тем происходит в первый день переговоров, — в ежедневном обзоре Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВладимир ЗеленскийАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныМинобороныВерховная РадаВСУкоррупция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:21Кравченко обвинил НАБУ и САП в попытке сорвать мирные переговоры по Украине
13:21Уиткофф заявил о расширении формата переговоров перед встречей с Россией
13:02От мариупольской "библиотеки" до Борщаговки: 12 лет системы, которая работает
12:43"Раскол по Днепру": удары ВС РФ могут разделить Киев на два города
12:43В Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ
12:11Воровать на ВСУ стало проще: новое изобретение Зеленского
11:48В Абу-Даби стартовали переговоры России, США и Украины
11:30Запретят ли вейпы в ЛНР. Оперативная обстановка на Херсонщине. 10 ноября 2026 года, утренний эфир 111:34
11:28Перед встречей с Россией: Умеров рассказал о переговорах Киева с посланниками Трампа в ОАЭ
11:18Названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным
11:06"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби
10:33Тайная гибкость по границам: Reuters узнало о непубличных компромиссах Москвы и Киева
10:01Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ
09:37Шмыгаль назвал города, где энергосистема вышла из-под контроля
09:36Энергетические войны: Европа переплачивает из-за русофобии, а Венгрия может оставить без газа Украину
09:05США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico
09:00Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября
08:51"Планы Киева полностью разрушены": Соскин раскрыл, как Трамп переиграл Зеленского перед переговорами
08:33Не хотят делиться деньгами. Европейцы готовы на решительный шаг ради мира на Украине
08:28Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада
Лента новостейМолния