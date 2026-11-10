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В Абу-Даби стартовали переговоры России, США и Украины

В Абу-Даби стартовали переговоры России, США и Украины - 10.11.2026 Украина.ру

В Абу-Даби стартовали переговоры России, США и Украины

В Абу-Даби начался трехсторонний раунд переговоров с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины, передает РИА Новости

2026-11-10T11:48

2026-11-10T11:48

2026-11-10T11:48

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Старт дипломатических встреч с Российской Федерацией подтвердил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Российская делегация, которой руководит помощник президента РФ Владимир Мединский, прибыла на место проведения консультаций еще в понедельник.Во вторник о прибытии в Объединенные Арабские Эмираты украинской переговорной группы отчитался руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Он распространил кадры из Абу-Даби, где запечатлен вместе с ключевыми участниками со стороны Киева. В состав украинской делегации вошли первый заместитель руководителя Офиса Зеленского Сергей Кислица, а также заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.Текущий раунд переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом рассчитан на два дня и продлится 10 и 11 ноября. Главным вектором этих встреч обозначена детальная проработка фундаментальных аспектов построения совершенно новой системы общеевропейской континентальной безопасности.Подробнее - в материале Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, россия, украина, киев, рустем умеров, владимир мединский, владимир зеленский, служба внешней разведки , украина.ру