https://ukraina.ru/20240313/1053850429.html

Эксперт рассказал, о какой опасности нужно предупредить глобальный Юг, чтобы потом "не бить по хвостам"

Эксперт рассказал, о какой опасности нужно предупредить глобальный Юг, чтобы потом "не бить по хвостам" - 13.03.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, о какой опасности нужно предупредить глобальный Юг, чтобы потом "не бить по хвостам"

Если Россию столкнут со странами глобального Юга, которые будут воевать на стороне ВСУ или даже НАТО, то это позволит Западу отвлечь свое население от проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-03-13T03:15

2024-03-13T03:15

2024-03-13T03:15

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александр перенджиев

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иностранный легион

война

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Сейчас Франция проигрывает борьбу за глобальный Юг, поэтому хочет сработать очень изощренно. Париж пытается стравить Россию с глобальным Югом. Для этого можно использовать "Иностранный легион", раздув его за счет арабов и африканцев, которые находятся на территории Франции и Европы, сообщил эксперт.Если Россию столкнут со странами глобального Юга, которые будут воевать на стороне ВСУ или даже НАТО, то это позволит Западу отвлечь свое население от проблем, добавил политолог.Также представители МО РФ могли бы собрать военных атташе со всего мира и дать пресс-конференцию. Там можно было бы заявить, что такой сценарий возможен, поэтому ему необходимо противодействовать совместно, Глобальный Юг должен провести разъяснительную работу со своими соотечественниками в Европе, это нужно делать же сейчас. А не ждать, пока Россию опередят, и потом "бить по хвостам", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240312/1053828507.html

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новости, россия, франция, запад, александр перенджиев, нато, всу, иностранный легион, война