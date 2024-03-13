Эксперт рассказал, о какой опасности нужно предупредить глобальный Юг, чтобы потом "не бить по хвостам" - 13.03.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, о какой опасности нужно предупредить глобальный Юг, чтобы потом "не бить по хвостам"
Эксперт рассказал, о какой опасности нужно предупредить глобальный Юг, чтобы потом "не бить по хвостам" - 13.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, о какой опасности нужно предупредить глобальный Юг, чтобы потом "не бить по хвостам"
Если Россию столкнут со странами глобального Юга, которые будут воевать на стороне ВСУ или даже НАТО, то это позволит Западу отвлечь свое население от проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-03-13T03:15
2024-03-13T03:15
новости
россия
франция
запад
александр перенджиев
нато
всу
иностранный легион
война
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Сейчас Франция проигрывает борьбу за глобальный Юг, поэтому хочет сработать очень изощренно. Париж пытается стравить Россию с глобальным Югом. Для этого можно использовать "Иностранный легион", раздув его за счет арабов и африканцев, которые находятся на территории Франции и Европы, сообщил эксперт.Если Россию столкнут со странами глобального Юга, которые будут воевать на стороне ВСУ или даже НАТО, то это позволит Западу отвлечь свое население от проблем, добавил политолог.Также представители МО РФ могли бы собрать военных атташе со всего мира и дать пресс-конференцию. Там можно было бы заявить, что такой сценарий возможен, поэтому ему необходимо противодействовать совместно, Глобальный Юг должен провести разъяснительную работу со своими соотечественниками в Европе, это нужно делать же сейчас. А не ждать, пока Россию опередят, и потом "бить по хвостам", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, франция, запад, александр перенджиев, нато, всу, иностранный легион, война
Новости, Россия, Франция, Запад, Александр Перенджиев, НАТО, ВСУ, иностранный легион, война

Эксперт рассказал, о какой опасности нужно предупредить глобальный Юг, чтобы потом "не бить по хвостам"

03:15 13.03.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Работа форума
II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Если Россию столкнут со странами глобального Юга, которые будут воевать на стороне ВСУ или даже НАТО, то это позволит Западу отвлечь свое население от проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Сейчас Франция проигрывает борьбу за глобальный Юг, поэтому хочет сработать очень изощренно. Париж пытается стравить Россию с глобальным Югом. Для этого можно использовать "Иностранный легион", раздув его за счет арабов и африканцев, которые находятся на территории Франции и Европы, сообщил эксперт.
Если Россию столкнут со странами глобального Юга, которые будут воевать на стороне ВСУ или даже НАТО, то это позволит Западу отвлечь свое население от проблем, добавил политолог.
"Мы (РФ. - Ред.) проводим форумы "Россия – Африка". Мы состоим наблюдателями при Исламской конференции. Мы сотрудничаем с Лигой арабских государств. Москва на всех этих мероприятиях могла бы предупредить страны глобального Юга о том, что у Франции есть такие планы", - отметил Перенджиев.
Также представители МО РФ могли бы собрать военных атташе со всего мира и дать пресс-конференцию. Там можно было бы заявить, что такой сценарий возможен, поэтому ему необходимо противодействовать совместно,
Глобальный Юг должен провести разъяснительную работу со своими соотечественниками в Европе, это нужно делать же сейчас. А не ждать, пока Россию опередят, и потом "бить по хвостам", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Иван Скориков интервью
Вчера, 03:58
Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина"Европа наблюдает за всеми тенденциями в США, разделяясь в политических мнениях. А в это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно отступают за Авдеевкой, еще более накаляя напряжение на Западе.
 
НовостиРоссияФранцияЗападАлександр ПеренджиевНАТОВСУиностранный легионвойна
 
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