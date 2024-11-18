Литовского ведущего, предложившего расправляться с русскоязычными, лишили роли мыши - 18.11.2024 Украина.ру
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Литовского ведущего, предложившего расправляться с русскоязычными, лишили роли мыши
Литовского ведущего, предложившего расправляться с русскоязычными, лишили роли мыши - 18.11.2024 Украина.ру
Литовского ведущего, предложившего расправляться с русскоязычными, лишили роли мыши
Литовское национальное телевидение LRT прекратило сотрудничество с телеведущим Альгисом Раманаускасом, который ранее предлагал расстреливать русскоязычных литовцев прямо при их детях
2024-11-18T17:53
2024-11-18T17:53
новости
литва
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Раманаускас пока отказался комментировать эту ситуацию, заявив, что пока ему нужно больше времени на другие цели.В начале октября Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях. Позже ведущий заявил, что его неправильно поняли, ведь он имел в виду только "русифицированную Литву".В результате этой ситуации Раманаускас остановил членство в партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и получил предупреждение от Комиссии по радио и телевидению Литвы.Также прокуратура Вильнюса начала досудебное расследование против Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка.Другие темы: Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом.
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Новости, Литва, Вильнюс, Россия, Youtube, ведущий

Литовского ведущего, предложившего расправляться с русскоязычными, лишили роли мыши

17:53 18.11.2024
 
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Литовское национальное телевидение LRT прекратило сотрудничество с телеведущим Альгисом Раманаускасом, который ранее предлагал расстреливать русскоязычных литовцев прямо при их детях

"Общественный вещатель применяет самые высокие этические стандарты не только к своим сотрудникам, но и ко всем создателям программ, ведущим и актерам, поскольку их высказывания в публичном пространстве часто ассоциируются с LRT. Повторяющаяся противоречивая риторика Раманаускаса в публичном пространстве не соответствует этим стандартам и вредит имиджу LRT, поэтому его роль мыши в "Велосипедных новостях" перешла к другому актеру", - говорится в комментарии LRT.

Раманаускас пока отказался комментировать эту ситуацию, заявив, что пока ему нужно больше времени на другие цели.
В начале октября Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях. Позже ведущий заявил, что его неправильно поняли, ведь он имел в виду только "русифицированную Литву".
В результате этой ситуации Раманаускас остановил членство в партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и получил предупреждение от Комиссии по радио и телевидению Литвы.
Также прокуратура Вильнюса начала досудебное расследование против Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка.
Фото: Альгис Раманаускас / V. Raupelio / LRT nuotr.
4 октября, 12:45
Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмыПрокуратура в Вильнюсе начала досудебное расследование против литовского телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка
Другие темы: Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом.
 
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