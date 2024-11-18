Литовского ведущего, предложившего расправляться с русскоязычными, лишили роли мыши
© соцсети
© соцсети
Литовское национальное телевидение LRT прекратило сотрудничество с телеведущим Альгисом Раманаускасом, который ранее предлагал расстреливать русскоязычных литовцев прямо при их детях
"Общественный вещатель применяет самые высокие этические стандарты не только к своим сотрудникам, но и ко всем создателям программ, ведущим и актерам, поскольку их высказывания в публичном пространстве часто ассоциируются с LRT. Повторяющаяся противоречивая риторика Раманаускаса в публичном пространстве не соответствует этим стандартам и вредит имиджу LRT, поэтому его роль мыши в "Велосипедных новостях" перешла к другому актеру", - говорится в комментарии LRT.
Раманаускас пока отказался комментировать эту ситуацию, заявив, что пока ему нужно больше времени на другие цели.
В начале октября Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях. Позже ведущий заявил, что его неправильно поняли, ведь он имел в виду только "русифицированную Литву".
В результате этой ситуации Раманаускас остановил членство в партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и получил предупреждение от Комиссии по радио и телевидению Литвы.
Также прокуратура Вильнюса начала досудебное расследование против Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка.
4 октября, 12:45Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмыПрокуратура в Вильнюсе начала досудебное расследование против литовского телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка