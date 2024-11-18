https://ukraina.ru/20241118/1059013808.html

Литовского ведущего, предложившего расправляться с русскоязычными, лишили роли мыши

Литовского ведущего, предложившего расправляться с русскоязычными, лишили роли мыши - 18.11.2024 Украина.ру

Литовского ведущего, предложившего расправляться с русскоязычными, лишили роли мыши

Литовское национальное телевидение LRT прекратило сотрудничество с телеведущим Альгисом Раманаускасом, который ранее предлагал расстреливать русскоязычных литовцев прямо при их детях

2024-11-18T17:53

2024-11-18T17:53

2024-11-18T17:53

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Раманаускас пока отказался комментировать эту ситуацию, заявив, что пока ему нужно больше времени на другие цели.В начале октября Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях. Позже ведущий заявил, что его неправильно поняли, ведь он имел в виду только "русифицированную Литву".В результате этой ситуации Раманаускас остановил членство в партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и получил предупреждение от Комиссии по радио и телевидению Литвы.Также прокуратура Вильнюса начала досудебное расследование против Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка.Другие темы: Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом.

https://ukraina.ru/20241004/1057887352.html

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новости, литва, вильнюс, россия, youtube, ведущий